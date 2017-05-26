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السراج دعا بوتفليقة إلى التدخل
الجزائر تطلب من السيسي وقف قصف ليبيا
ذكرت مصادر دبلوماسية أن الجزائر طلبت من القاهرة وقف ضرباتها الجوية على شرق ليبيا، لأنها لن تحل الأزمات الأمنية تعيشها مصر.
ونقل موقع "ميدل إيست أي" أن الضربة العسكرية المصرية الأخيرة على شرق ليبيا، قد حركت الجزائر التي راسل رئيس جمهوريتها عبد العزيز بوتفليقة نظيره في القاهرة عبد الفتاح السيسي يطلب منه وقف قصف ليبيا.
وحسب ذات المصدر فإن الجانب الجزائري أبلغ نظيره المصري، أن "قصف ليبيا لن يحل المشاكل الأمنية لمصر" وذلك بعد شن الجيش غارات على ما قال أنها مواقع لإرهابيين بدرنة.
وذكر مصدر مطلع حسب ذات الموقع ان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اتصل مباشرة بعد الغارات بأحمد أويحي مدير ديوان الرئيس الجزائري وطلب التوسط لدى القاهرة لوقف الهجمات الجوية على شرق ليبيا.
ونقل الموقع أن السلطات المصرية كان لديها مشروع لشن ضربات على شرق ليبيا حتى قبل الهجوم على حافلة الأقباط والذي استغل فقط لتبرير الهجمات، وقد زار رئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي شرق ليبيا الشهر الجاري التقى المشير خليفة حفتر.
وأضاف أن الجانب الجزائري كان يتوقع تصعيدا في الوضع داخل ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة، وقد قام الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش مناطق قريبة من الحدود الليبية خلال الأيام الأخيرة، وأشرف على مناورات بالذخيرة الحية لتاكيد جاهزية الجيش لأي طارىء.
ودعت الجزائر في إطار هذه التطورات، إلى عقد لقاء عاجل مع الجانب المصري وفق ذات المصادر.
وأعلنت وزير الخارجية الأحد، عن اجتماع ثلاثي جزائري، تونسي، مصري على مستوى وزراء الخارجية يوم 5 جوان بالجزائر العاصمة لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا.
ويشار إلى أن الجزائر تقوم منذ أشهر بوساطة بين مختلف الأاطراف الليبية، وقد قام الوزير عبد القادر مساهل مؤخرا بزيارة لمدن ليبية، في إطار هذه المساعي للتوصل إلى حل سياسي للازمة.
Ahmed DerMann - Germany2017/05/29 على 18:321
.السيسي ينتقل با سياسة القوة و التخويف من مصر إلى المنطقة ...وجب علينا الرد على هذا المعتوه و وضع النقاط على الحروف معه من قبل أن يتجاوز حدود ه.......
tablati - alger2017/05/29 على 18:382
هذا هو السيسي الذي سارعت الجزائر لمساعدته عندما انقلب على رئيسه و قتل شعبه
02017/05/29 على 18:403
****السيسي الكلب سجن مرسي لكي تستعمله امريكا والغرب بايقاض الفتنة بين العرب لعنة الله عليه وعلى الامارات الخلجيين الخونة ********
رفيق - الجزائر2017/05/29 على 18:514
السيسي أرنب في اسرائيل وأسد في ليبيا , عميل إسرائيلي بامتياز , يريد ثروات ليبيا بترولها والغاز , يجب على الجزائر التدخل لإنهاء هذه المسرحية المصرية
رشيد الجزائر العظيمة2017/05/29 على 19:005
وهل لنا كلمة مسموعة ؟ للاسف اصبحت الجزائر بلا اي وزن او تأثير لسبب بسيط هو اننا لا نرد على الاهانات من هنا وهناك بسبب الجبن . بعد ان كنا قوة اقليمية اصبحنا بلا وزن . نرجو ان لا يجن السيسي فيضمنا الى دائرة غضبه فيقصفنا و ستقول سلطتنا حينها انه سوء تفاهم وخلاف بين الاشقاء و الشعب ما لازمش يهدر و يدير الفتنة و يجب تفهم غضب مصر خخخخخ
العباسي - الجزائر ارض الل2017/05/29 على 19:166
سؤال لمصر كم مرة قصفة اسرائيل مصر او بلاحرى مع الحدود على انها تلاحق خلايا حماس ومباشره ليبيا حيط قصير ليتسلل طائرات مصر و ضرب اراضيها لكن هادا درس لليبيين اصبحو من هب ودبه يقصفهم ويقرر مصيرهم لم يستفيدو من نصائح الجزائر
محفوظ - الجزائر2017/05/29 على 19:177
...العميل السيسي طُلب منه تعفين الجو أكثر في ليبيا بمساعدة بن زايد أبوظبي ودحلان, لأن خط تل أبيب أبوظبي يُريد هذه النتيجة....ولذالك الهجوم على الأقباط في المنيا محل شك....والعميل رضخ للمطالب لأنه وسط مشاكل كثيرة قد ترمي به في الشارع.....والصهاينة يُلوحون بإنتخابات السنة القادمة والعميل حيران من الوضع......على من يستطيع التنقل إلى سفارة العميل في العاصمة ويقول لا لهذا الإجرام على ليبيا...
اخو المجاهد والشهيد - algerie2017/05/29 على 19:318
ثاني موقف جميل تتخذه الجزائر مع السفاح السيسي ..اولا هو عدم موافقة الجزائر للسيسي بان تكزن جماعة الاخوان جماعة ارهابية .و الموقف الثاني تحذير للسيسي بان لا يقصف تراب ليبيا ... لكن تغاضت للامر مع من سب وشتم شهدائنا من النظام القديم الجديد و تلتها علاقات سياسية ة استقبال حتى بعض الفنانين الذين شاركوا في المهزلة. مصر لولا الجزائر و العراق و سوريا لما كان لها اثر في الحرب مع اسرائيل.