السراج دعا بوتفليقة إلى التدخل الجزائر تطلب من السيسي وقف قصف ليبيا

ذكرت مصادر دبلوماسية أن الجزائر طلبت من القاهرة وقف ضرباتها الجوية على شرق ليبيا، لأنها لن تحل الأزمات الأمنية تعيشها مصر.

ونقل موقع "ميدل إيست أي" أن الضربة العسكرية المصرية الأخيرة على شرق ليبيا، قد حركت الجزائر التي راسل رئيس جمهوريتها عبد العزيز بوتفليقة نظيره في القاهرة عبد الفتاح السيسي يطلب منه وقف قصف ليبيا.

وحسب ذات المصدر فإن الجانب الجزائري أبلغ نظيره المصري، أن "قصف ليبيا لن يحل المشاكل الأمنية لمصر" وذلك بعد شن الجيش غارات على ما قال أنها مواقع لإرهابيين بدرنة.

وذكر مصدر مطلع حسب ذات الموقع ان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اتصل مباشرة بعد الغارات بأحمد أويحي مدير ديوان الرئيس الجزائري وطلب التوسط لدى القاهرة لوقف الهجمات الجوية على شرق ليبيا.

ونقل الموقع أن السلطات المصرية كان لديها مشروع لشن ضربات على شرق ليبيا حتى قبل الهجوم على حافلة الأقباط والذي استغل فقط لتبرير الهجمات، وقد زار رئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي شرق ليبيا الشهر الجاري التقى المشير خليفة حفتر.

وأضاف أن الجانب الجزائري كان يتوقع تصعيدا في الوضع داخل ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة، وقد قام الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش مناطق قريبة من الحدود الليبية خلال الأيام الأخيرة، وأشرف على مناورات بالذخيرة الحية لتاكيد جاهزية الجيش لأي طارىء.

ودعت الجزائر في إطار هذه التطورات، إلى عقد لقاء عاجل مع الجانب المصري وفق ذات المصادر.

وأعلنت وزير الخارجية الأحد، عن اجتماع ثلاثي جزائري، تونسي، مصري على مستوى وزراء الخارجية يوم 5 جوان بالجزائر العاصمة لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا.

ويشار إلى أن الجزائر تقوم منذ أشهر بوساطة بين مختلف الأاطراف الليبية، وقد قام الوزير عبد القادر مساهل مؤخرا بزيارة لمدن ليبية، في إطار هذه المساعي للتوصل إلى حل سياسي للازمة.