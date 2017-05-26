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نقلت إلى مستشفى زرالدة
الوزير الأسبق عبد الحفيظ أمقران يطلق النار على زوجته!
اهتزّ الإثنين سكان زرالدة، غرب الجزائر العاصمة، على وقع فاجعة إقدام الوزير الأسبق للشؤون الدينية عبد الحفيظ أمقران على إطلاق النار على زوجته، لأسباب لا تزال مجهولة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن الوزير الأسبق أمقران، أطلق ثلاثة عيارات نارية بواسطة مسدس على زوجته ليصيبها في مناطق متفرقة من الجسم، لكن من حسن حظها أن الرصاصات لم تكن قاتلة وتجاوزت الزوجة مرحلة الخطر بعد أن تلقت الاسعافات اللازمة بالمستشفى.
وقد ألقت مصالح الدرك الوطني القبض على الوزير الأسبق وقامت باقتياده إلى مقر الفرقة بزرالدة وباشرت التحقيقَ معه لكشف الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الحادثة.
مواطن حر - قسنطينة2017/05/29 على 18:491
من رخصا له بي حمل السلاح
ahmed - oran2017/05/29 على 19:132
اللهم اني صائم
رحيم - العاصمة2017/05/29 على 19:303
و منه نستنتج أن عدم الأكل يؤدي إلى تفعيل الجينات البربرية. راك فاهم.