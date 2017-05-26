المؤسسة تناشد المواطنين طلب البطاقة الجديدة "الذهبية" 22 يوما لإنتهاء صلاحية 7 ملايين بطاقة "سي. سي. بي" قديمة

حددت إدارة مؤسسة بريد الجزائر مهلة بـ 22 يوما قبل دخول مرحلة نهاية صلاحية أكثر من 7 ملايين بطاقة سي.سي.بي" من الجيل القديم، ووجهت المؤسسة بالمقابل نداء إلى المواطنين لطلب البطاقة الجديدة "الذهبية" على البوابة الإلكترونية لبريد الجزائر، التي وزع منها الآن أكثر من 2 مليون بطاقة.

وأوضح المدير العام لبريد الجزائر، عبد الناصر سايح، لـ "الشروق" أن مصالحه حددت 22 يوما لدخول مرحلة انتهاء صلاحيات البطاقات البريدية القديمة "سي.سي.بي"، حيث من المنتظر أن يكون النصف الأول من شهر جويلية موعدا لانتهاء صلاحيتها نهائيا على حد تعبيره.

وبحسب عبد الناصر سايح، فإن المؤسسة في كل مرة ترغب في تحديد موعد لانتهاء صلاحيات البطاقات القديمة لكن تأخر المواطنين في طلبها على الموقع الإلكتروني يدفع المؤسسة إلى التأجيل في كل مرة.

وبحسب المدير العام لبريد الجزائر، فإن من أصل 7.6 ملايين بطاقة بريدية "سي.سي.بي" من الجيل القديم، هناك 3.5 ملايين بطاقة فقط نشطة فعليا ويقوم أصحابها باستعمالها في عمليات السحب.

وجه المدير العام لبريد الجزائر نداء إلى المواطنين الذين لم يطلبوا بعد البطاقة الذهبية الجديدة "سي.سي.بي" إلى القيام بذلك من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لبريد الجزائر على شبكة الإنترنت.

وبحسب محدثنا فقد تم توزيع أكثر من 2 مليون بطاقة جديدة "ذهبية" منذ انطلاق العملية شهر ديسمبر 2016، موضحا أن الذين لا يتسلمون البطاقة يتم إعادة توجيه رسالة نصية إليهم من أجل سحبها من المكتب البريدي.

وفي شق آخر، كشف سايح أن الحصيلة المالية لمؤسسة بريد الجزائر كانت إيجابية خلال 2016، موضحا أن الحصيلة المؤقتة تشير إلى 8 ملايير دينار (800 مليار سنتيم)، حيث من المقرر أن تتم المصادقة في قادم الأيام على الحصيلة من طرف محافظ الحسابات.

وأوضح المدير العام لبريد الجزائر بالمقابل أن المؤسسة قررت تخصيص منحة للعمال لقاء الجهد الذي بذلوه العام الماضي ومساهمتهم في الحصيلة الإيجابية، لكن القيمة المالية حسبه لم تحدد بعد وسيتم ذلك بعد مصادقة محافظ الحسابات على الحصيلة، وأشار إلى أن المنحة ليست مرتبطة بشهر رمضان ولكن بالحصيلة المالية والمصادقة عليها.