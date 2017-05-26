حددت إدارة مؤسسة بريد الجزائر مهلة بـ 22 يوما قبل دخول مرحلة نهاية صلاحية أكثر من 7 ملايين بطاقة سي.سي.بي" من الجيل القديم، ووجهت المؤسسة بالمقابل نداء إلى المواطنين لطلب البطاقة الجديدة "الذهبية" على البوابة الإلكترونية لبريد الجزائر، التي وزع منها الآن أكثر من 2 مليون بطاقة.
وأوضح المدير العام لبريد الجزائر، عبد الناصر سايح، لـ "الشروق" أن مصالحه حددت 22 يوما لدخول مرحلة انتهاء صلاحيات البطاقات البريدية القديمة "سي.سي.بي"، حيث من المنتظر أن يكون النصف الأول من شهر جويلية موعدا لانتهاء صلاحيتها نهائيا على حد تعبيره.
وبحسب عبد الناصر سايح، فإن المؤسسة في كل مرة ترغب في تحديد موعد لانتهاء صلاحيات البطاقات القديمة لكن تأخر المواطنين في طلبها على الموقع الإلكتروني يدفع المؤسسة إلى التأجيل في كل مرة.
وبحسب المدير العام لبريد الجزائر، فإن من أصل 7.6 ملايين بطاقة بريدية "سي.سي.بي" من الجيل القديم، هناك 3.5 ملايين بطاقة فقط نشطة فعليا ويقوم أصحابها باستعمالها في عمليات السحب.
وجه المدير العام لبريد الجزائر نداء إلى المواطنين الذين لم يطلبوا بعد البطاقة الذهبية الجديدة "سي.سي.بي" إلى القيام بذلك من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لبريد الجزائر على شبكة الإنترنت.
وبحسب محدثنا فقد تم توزيع أكثر من 2 مليون بطاقة جديدة "ذهبية" منذ انطلاق العملية شهر ديسمبر 2016، موضحا أن الذين لا يتسلمون البطاقة يتم إعادة توجيه رسالة نصية إليهم من أجل سحبها من المكتب البريدي.
وفي شق آخر، كشف سايح أن الحصيلة المالية لمؤسسة بريد الجزائر كانت إيجابية خلال 2016، موضحا أن الحصيلة المؤقتة تشير إلى 8 ملايير دينار (800 مليار سنتيم)، حيث من المقرر أن تتم المصادقة في قادم الأيام على الحصيلة من طرف محافظ الحسابات.
وأوضح المدير العام لبريد الجزائر بالمقابل أن المؤسسة قررت تخصيص منحة للعمال لقاء الجهد الذي بذلوه العام الماضي ومساهمتهم في الحصيلة الإيجابية، لكن القيمة المالية حسبه لم تحدد بعد وسيتم ذلك بعد مصادقة محافظ الحسابات على الحصيلة، وأشار إلى أن المنحة ليست مرتبطة بشهر رمضان ولكن بالحصيلة المالية والمصادقة عليها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1السلطات المغربية قطعت عنّا الماء والأكل ومنعتنا من دخول الجزائر
2"غولف 7" الجزائرية بـ 299 مليون.. و"أوكتافيا" بـ 289 مليون
3قروض "حلال" لعمال الجوية الجزائرية لإقتناء سيارات هيونداي وفولسفاغن وعقارات!
489.38 بالمائة نسبة النجاح في شهادة "السانكيام"
5دفع الضرائب بالتقسيط بداية من 30 جوان
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
تحيّتان و (.....)
عمار يزلي
فتنة الدجال قبل الآجال
جمال لعلامي
"التشيبا" تحت الحصار!
رشيد ولد بوسيافة
إلاّ المقاومة يا جبير!
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
الفيديو
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
المؤسسة تناشد المواطنين طلب البطاقة الجديدة "الذهبية"
22 يوما لإنتهاء صلاحية 7 ملايين بطاقة "سي. سي. بي" قديمة
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
حددت إدارة مؤسسة بريد الجزائر مهلة بـ 22 يوما قبل دخول مرحلة نهاية صلاحية أكثر من 7 ملايين بطاقة سي.سي.بي" من الجيل القديم، ووجهت المؤسسة بالمقابل نداء إلى المواطنين لطلب البطاقة الجديدة "الذهبية" على البوابة الإلكترونية لبريد الجزائر، التي وزع منها الآن أكثر من 2 مليون بطاقة.
تغطيات ذات صلة
22 يوما لإنتهاء صلاحية 7 ملايين بطاقة "سي. سي. بي" قديمة
أفراد الجيش على أعلى جاهزية في الميدان
لا وجود لجزائريين عالقين بالبقاع المقدسة
شباب باتنة يحسم السقوط من دون مقاومة
حمدادوش: لم نأخذ إلا حقّنا في هياكل البرلمان
وأوضح المدير العام لبريد الجزائر، عبد الناصر سايح، لـ "الشروق" أن مصالحه حددت 22 يوما لدخول مرحلة انتهاء صلاحيات البطاقات البريدية القديمة "سي.سي.بي"، حيث من المنتظر أن يكون النصف الأول من شهر جويلية موعدا لانتهاء صلاحيتها نهائيا على حد تعبيره.
وبحسب عبد الناصر سايح، فإن المؤسسة في كل مرة ترغب في تحديد موعد لانتهاء صلاحيات البطاقات القديمة لكن تأخر المواطنين في طلبها على الموقع الإلكتروني يدفع المؤسسة إلى التأجيل في كل مرة.
وبحسب المدير العام لبريد الجزائر، فإن من أصل 7.6 ملايين بطاقة بريدية "سي.سي.بي" من الجيل القديم، هناك 3.5 ملايين بطاقة فقط نشطة فعليا ويقوم أصحابها باستعمالها في عمليات السحب.
وجه المدير العام لبريد الجزائر نداء إلى المواطنين الذين لم يطلبوا بعد البطاقة الذهبية الجديدة "سي.سي.بي" إلى القيام بذلك من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لبريد الجزائر على شبكة الإنترنت.
وبحسب محدثنا فقد تم توزيع أكثر من 2 مليون بطاقة جديدة "ذهبية" منذ انطلاق العملية شهر ديسمبر 2016، موضحا أن الذين لا يتسلمون البطاقة يتم إعادة توجيه رسالة نصية إليهم من أجل سحبها من المكتب البريدي.
وفي شق آخر، كشف سايح أن الحصيلة المالية لمؤسسة بريد الجزائر كانت إيجابية خلال 2016، موضحا أن الحصيلة المؤقتة تشير إلى 8 ملايير دينار (800 مليار سنتيم)، حيث من المقرر أن تتم المصادقة في قادم الأيام على الحصيلة من طرف محافظ الحسابات.
وأوضح المدير العام لبريد الجزائر بالمقابل أن المؤسسة قررت تخصيص منحة للعمال لقاء الجهد الذي بذلوه العام الماضي ومساهمتهم في الحصيلة الإيجابية، لكن القيمة المالية حسبه لم تحدد بعد وسيتم ذلك بعد مصادقة محافظ الحسابات على الحصيلة، وأشار إلى أن المنحة ليست مرتبطة بشهر رمضان ولكن بالحصيلة المالية والمصادقة عليها.