قال المغرب، إنه سيرسل طائرات محملة بمواد غذائية إلى قطر لتعزيز إمداداتها، بعد أن قطعت دول خليجية عربية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وتجري قطر، التي كانت تستورد 80 في المائة من احتياجاتها الغذائية من جيرانها الخليجيين قبل قطع العلاقات، محادثات أيضاً مع إيران وتركيا لتأمين المياه والمواد الغذائية.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، الاثنين: "يأتي هذا القرار تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية".
وتتهم السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطر بدعم متشددين وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وقال المغرب، الأحد، إنه سيبقى على الحياد في الخلاف وعرض الوساطة بين الدول الخليجية وجميعها من الحلفاء المقربين للمملكة المغربية.
وقلل وزير المالية القطري علي شريف العمادي، الاثنين، من شأن التداعيات الاقتصادية للأزمة وقال إن بلاده لديها من الموارد ما يساعدها على التحمل.
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المغرب يرسل مواد غذائية إلى قطر
وكالات - الشروق أونلاين
قال المغرب، إنه سيرسل طائرات محملة بمواد غذائية إلى قطر لتعزيز إمداداتها، بعد أن قطعت دول خليجية عربية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
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وتجري قطر، التي كانت تستورد 80 في المائة من احتياجاتها الغذائية من جيرانها الخليجيين قبل قطع العلاقات، محادثات أيضاً مع إيران وتركيا لتأمين المياه والمواد الغذائية.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، الاثنين: "يأتي هذا القرار تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية".
وتتهم السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطر بدعم متشددين وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وقال المغرب، الأحد، إنه سيبقى على الحياد في الخلاف وعرض الوساطة بين الدول الخليجية وجميعها من الحلفاء المقربين للمملكة المغربية.
وقلل وزير المالية القطري علي شريف العمادي، الاثنين، من شأن التداعيات الاقتصادية للأزمة وقال إن بلاده لديها من الموارد ما يساعدها على التحمل.