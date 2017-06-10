شرعت مؤسسة بريد الجزائر في عمليات تأهيل واسعة للموزعات الآلية للأوراق النقدية "GAB" من الجيل القديم لتتوافق مع البطاقات البريدية الجديدة "الذهبية"، حيث أسندت المهمة إلى شركة أمريكية متخصصة في الدفع الإلكتروني هي "DIEBOLD NIXDORF"، وهي العملية التي تأتي تحضيرا لإنهاء صلاحية 7.5 ملايين بطاقة بريدية قديمة، التي ستنطلق في مطلع جويلية المقبل.
وجاء الكشف عن هذه العملية من خلال تعليمة للمديرية العامة لبريد الجزائر، صادرة عن قسم النقدية والمصالح المالية البريدية حملت رقم DGAR/DDMSFP/232/2017، مؤرخة في 31 ماي الماضي، بتوقيع مدير قسم النقدية والمصالح المالية لبريد الجزائر رشيد بن عزوز، تحوز "الشروق" نسخة منها.
ووجهت التعليمة إلى مسؤولي الوحدات البريدية الولائية الـ 48 عبر الوطن، بعنوان نفقات ومستهلكات للموزعات الآلية للبنوك "GAB".
وذكرت التعليمة بالقول: "يشرفني أن أطلب منكم –مسؤولي الوحدات البريدية الولائية- أن تتقربوا من شركة "DIEBOLD NIXDORF" ، المورد الحصري للموزعات الآلية للبنوك "WINCOR"، من أجل التزود بمعدات وتجهيزات للموزعات الآلية، وذلك من أجل الموزعات المالية من نوع "PROCASH 285".
وموزعات "PROCASH 285" هي الجيل الجديد من موزعات الأوراق النقدية لبريد الجزائر التي تتوافق مع البطاقة البريدية الجديدة "الذهبية"، علما أن العديد من الموزعات الحالية لا تتوافق مع هذه البطاقة ويتم رفضها بمجرد إدخالها على الموزع.
وبإجراء بحث بسيط على شبكة الإنترنت يتبين أن DIEBOLD NIXDORF هي شركة أمريكية متخصصة في العمليات المالية الذاتية، بينما يظهر على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أنها شركة مختصة في العمليات المالية الذاتية (عن بعد) وتقدم أنظمة وبرمجيات للعمليات المالية الذاتية.
وسبق للمدير العام لبريد الجزائر عبد الناصر سايح أن كشف لـ "الشروق" أن المؤسسة شرعت في عملية تحويل لنظام تشغيل الموزعات الآلية من الجيل القديم، حتى تتوافق مع البطاقة الذهبية، مشيرا إلى وجود نحو 1200 موزع عبر التراب الوطني ما بين الجيل القديم والجديد.
وتأتي عملية التأهيل هذه بالاعتماد على شركة أمريكية تحضيرا لإنهاء صلاحية 7.6 ملايين بطاقة بريدية اعتبارا من مطلع جويلية المقبل، وهي العملية التي ستتم بالتدريج.
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تحضيرا لإنهاء صلاحية 7 ملايين بطاقة بريدية قديمة
الأمريكان لتأهيل الموزعات الآلية للأوراق النقدية لبريد الجزائر
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
شرعت مؤسسة بريد الجزائر في عمليات تأهيل واسعة للموزعات الآلية للأوراق النقدية "GAB" من الجيل القديم لتتوافق مع البطاقات البريدية الجديدة "الذهبية"، حيث أسندت المهمة إلى شركة أمريكية متخصصة في الدفع الإلكتروني هي "DIEBOLD NIXDORF"، وهي العملية التي تأتي تحضيرا لإنهاء صلاحية 7.5 ملايين بطاقة بريدية قديمة، التي ستنطلق في مطلع جويلية المقبل.
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وجاء الكشف عن هذه العملية من خلال تعليمة للمديرية العامة لبريد الجزائر، صادرة عن قسم النقدية والمصالح المالية البريدية حملت رقم DGAR/DDMSFP/232/2017، مؤرخة في 31 ماي الماضي، بتوقيع مدير قسم النقدية والمصالح المالية لبريد الجزائر رشيد بن عزوز، تحوز "الشروق" نسخة منها.
ووجهت التعليمة إلى مسؤولي الوحدات البريدية الولائية الـ 48 عبر الوطن، بعنوان نفقات ومستهلكات للموزعات الآلية للبنوك "GAB".
وذكرت التعليمة بالقول: "يشرفني أن أطلب منكم –مسؤولي الوحدات البريدية الولائية- أن تتقربوا من شركة "DIEBOLD NIXDORF" ، المورد الحصري للموزعات الآلية للبنوك "WINCOR"، من أجل التزود بمعدات وتجهيزات للموزعات الآلية، وذلك من أجل الموزعات المالية من نوع "PROCASH 285".
وموزعات "PROCASH 285" هي الجيل الجديد من موزعات الأوراق النقدية لبريد الجزائر التي تتوافق مع البطاقة البريدية الجديدة "الذهبية"، علما أن العديد من الموزعات الحالية لا تتوافق مع هذه البطاقة ويتم رفضها بمجرد إدخالها على الموزع.
وبإجراء بحث بسيط على شبكة الإنترنت يتبين أن DIEBOLD NIXDORF هي شركة أمريكية متخصصة في العمليات المالية الذاتية، بينما يظهر على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أنها شركة مختصة في العمليات المالية الذاتية (عن بعد) وتقدم أنظمة وبرمجيات للعمليات المالية الذاتية.
وسبق للمدير العام لبريد الجزائر عبد الناصر سايح أن كشف لـ "الشروق" أن المؤسسة شرعت في عملية تحويل لنظام تشغيل الموزعات الآلية من الجيل القديم، حتى تتوافق مع البطاقة الذهبية، مشيرا إلى وجود نحو 1200 موزع عبر التراب الوطني ما بين الجيل القديم والجديد.
وتأتي عملية التأهيل هذه بالاعتماد على شركة أمريكية تحضيرا لإنهاء صلاحية 7.6 ملايين بطاقة بريدية اعتبارا من مطلع جويلية المقبل، وهي العملية التي ستتم بالتدريج.