آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
-
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
-
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
-
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
-
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
-
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
-
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
-
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
-
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
-
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
اعتبروا أنفسهم ضحايا سوء البرمجة
مترشحون يصرخون: ارحمي الذين من بعدنا يا بن غبريط
جابت "الشروق" بعض مراكز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا في يومها الأخير لأخذ انطباعات المترشحين، حيث أبدى العديد منهم استياءهم الشديد من إجراءات التفتيش "البوليسية" التي يخضعون لها كل صباح ومساء وهي الإجراءات التي تفقدهم في كل مرة التركيز دقائق قبل انطلاق الامتحانات، وأكد آخرون أن خيار وزارة التربية الوطنية بإجراء هذه الامتحانات المصيرية في شهر رمضان قرار غير صائب كونهم قد دفعوا غاليا ضريبة الخيار- يؤكد العديد منهم.
وقد صرح كل الذين تمكنوا من الحديث إلينا أن الارتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة قد أخلط أوراقهم حيث أكد العديد منهم أنهم لم يتمكنوا من مواصلة الصيام فقد اضطر العديد منهم لشرب الماء حتى لا يغمى عليهم فيما فضل آخرون مغادرة الامتحانات حتى لا يفطروا وبالتالي التفريط في مستقبلهم، أما الذين تسلحوا بالصبر فقد نال منهم العطش والجوع والتعب. وقد أشار أغلب المترشحين الذين تحدثوا إلينا أن إجاباتهم عن أسئلة مختلف المواد كانت سطحية وغير كاملة أغلبها دونت في عجالة من دون أي تركيز بعد التعب الذي نال منهم، فيما أكد آخرون أن كابوس الوصول إلى مراكز إجراء الامتحانات ظل يطاردهم على مدار الأربعة أيام الماضية وهي أطول أيام السنة- حسب تعليق أحدهم، مضيفا أنه من الضروري على الوزارة الوصية تحديد مدة التأخر بنصف ساعة على الأقل حتى لا ترهن بعض الدقائق من التأخر مستقبل المئات من المترشحين خاصة إذا علمنا أن أغلب حالات التأخر مرتبطة أساسا بنقص وسائل النقل وكذا مشكل الاكتظاظ المروري.
وقد وجه المترشحون رسالة عبر هذا المنبر الحر يطالبون فيها الوزيرة بن غبريط بضرورة مراجعة فترة اجتياز هذه الامتحانات المصيرية مستقبلا، خاصة إذا علمنا أن رمضان العام القادم سيكون أيضا في شهر جوان، حيث صرح أحدهم في هذا الصدد قائلا: "ارحمي الذين من بعدنا يا بن غبريط " في إشارة منه إلى الظروف الصعبة التي اجتاز فيها هو وزملاؤه امتحانات شهادة البكالوريا.
سمير محمد - الجزائر2017/06/16 على 10:291
مستوى التعليم ركيك لان سياسة انتاج الكمية مطبقة. لتحسين مستوى التعليم يجب رفع سقف الامتحانات وان لا يتعدى نسبة النجاح 20 في 100
العباسي - الجزائر ارض الل2017/06/16 على 10:292
اللوم على الاساتده من ضيعوكم ماشي بن غبريط والله حشمتونا امام العالم الا ما فيهش غش فين عويل و صراخ و اغمائات بهدلتونا
الحراشي - الحراش2017/06/16 على 10:523
صحيح، يجب مراجعة التوقيت، كان بالاحرى ان تعطى اوراق الامتحان الى الطالب على فراشه بعد مشاهدة القليل من الرسوم المتحركة، للرفع من معنياته و المحافظة على مشارعه.
لا اعلم ماذا اقول عن اصحاب الجنوب ؟
و ماذا عن السنوات الماضية؟ ماكانش رمضان ؟
ماذا عن الحروب التي كانت في رمضان ؟ هل افطر المجاهدون ؟
ماذا عن المعارك الاسلامية ؟
الاجدر في نظري ان نهدي الطلبة علب فيها الحفاضات، ليس لهم، و لكن لاوليائهم، لان 90% من الذي يحصل هو بسببهم.