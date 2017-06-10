اعتبروا أنفسهم ضحايا سوء البرمجة مترشحون يصرخون: ارحمي الذين من بعدنا يا بن غبريط

جابت "الشروق" بعض مراكز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا في يومها الأخير لأخذ انطباعات المترشحين، حيث أبدى العديد منهم استياءهم الشديد من إجراءات التفتيش "البوليسية" التي يخضعون لها كل صباح ومساء وهي الإجراءات التي تفقدهم في كل مرة التركيز دقائق قبل انطلاق الامتحانات، وأكد آخرون أن خيار وزارة التربية الوطنية بإجراء هذه الامتحانات المصيرية في شهر رمضان قرار غير صائب كونهم قد دفعوا غاليا ضريبة الخيار- يؤكد العديد منهم.

وقد صرح كل الذين تمكنوا من الحديث إلينا أن الارتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة قد أخلط أوراقهم حيث أكد العديد منهم أنهم لم يتمكنوا من مواصلة الصيام فقد اضطر العديد منهم لشرب الماء حتى لا يغمى عليهم فيما فضل آخرون مغادرة الامتحانات حتى لا يفطروا وبالتالي التفريط في مستقبلهم، أما الذين تسلحوا بالصبر فقد نال منهم العطش والجوع والتعب. وقد أشار أغلب المترشحين الذين تحدثوا إلينا أن إجاباتهم عن أسئلة مختلف المواد كانت سطحية وغير كاملة أغلبها دونت في عجالة من دون أي تركيز بعد التعب الذي نال منهم، فيما أكد آخرون أن كابوس الوصول إلى مراكز إجراء الامتحانات ظل يطاردهم على مدار الأربعة أيام الماضية وهي أطول أيام السنة- حسب تعليق أحدهم، مضيفا أنه من الضروري على الوزارة الوصية تحديد مدة التأخر بنصف ساعة على الأقل حتى لا ترهن بعض الدقائق من التأخر مستقبل المئات من المترشحين خاصة إذا علمنا أن أغلب حالات التأخر مرتبطة أساسا بنقص وسائل النقل وكذا مشكل الاكتظاظ المروري.

وقد وجه المترشحون رسالة عبر هذا المنبر الحر يطالبون فيها الوزيرة بن غبريط بضرورة مراجعة فترة اجتياز هذه الامتحانات المصيرية مستقبلا، خاصة إذا علمنا أن رمضان العام القادم سيكون أيضا في شهر جوان، حيث صرح أحدهم في هذا الصدد قائلا: "ارحمي الذين من بعدنا يا بن غبريط " في إشارة منه إلى الظروف الصعبة التي اجتاز فيها هو وزملاؤه امتحانات شهادة البكالوريا.