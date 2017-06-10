أصدرت وزارة التعليم العالي، تعليمة ثانية ألغت بموجبها التعليمة الحاملة لرقم 1 المؤرخة في 5 أفريل 2017، والتي تتعلق بتحسين المستوى بالخارج، حيث تم تعديل قائمة المستفيدين منها لتشمل المستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، فضلا عن الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراة.
قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بإدخال تعديلات في التعليمة الخاصة بالمنح قصيرة المدى، وهذا بعد الجدل الواسع التي أثارته هذه الأخيرة، بسبب إقصاء مستخدمي الإدارة في المؤسسات التابعة لوصاية وزارة البحث العلمي من تربصات تحسين المستوى في الخارج، ماجعلتهم يحتجون ويراسلون الوزارة للعدول عن القرار، وبناء عليه أصدر الوزير حجار بتاريخ 14 جوان 2017 تعليمة رقم 2 المعدلة للتعليمة السابقة، والتي تهدف إلى تحديد معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخارج لمدة تقل أو تساوي 6 أشهر .
وحسب التعليمة رقم 2 التي تحصلت الشروق على نسخة منها، فالتكوين قصير مدى تم حصره في ثلاث أنواع، الأولى تتعلق بتربصات تحسين المستوى بالخارج، أما الثانية فتخص الإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي التي تتراوح مدتها مابين 7 و15 يوما، فيما تخص الثالثة المشاركة في التظاهرات العلمية التي لا يتجاوز مدتها 7 أيام، وأضافت الوزارة لقائمة المعنيين بالتربصات تحسين المستوى بالخارج، المستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة التعليم العالي، الحاصلين على شهادة جامعية على الأقل، ويتعلق الأمر بكل من المستخدمين التقنيين والمهندسين والتقنيين السامين، والمستخدمين الآخرين الذين هم في حاجة لتحيين المعارف والتكيف مع التجهيزات الجديدة أو طرائق العمل الجديدة، بالإضافة إلى المستخدمين العاملين على مستوى إتخاذ القرار الذين يمكنهم بطلب من الوصاية الاستفادة من تربص لتحسين المستوى.
واشترطت الوزارة حسب مصادر "الشروق"، على مستخدمي الإدارة للاستفادة من تربصات تحسين المستوى بالخارج تقديم ملف يحوي مشروع عمل تحدد فيه الأهداف والمنهجية والتأثيرات المنتظرة، موقع من طرف مجلس مديرية المؤسسة الجامعية أو البحثية أو من طرف المصالح المؤهلة للإدارة المركزية، مع تحديد مؤسسة الاستقبال في الخارج ومدة الإقامة وفترة إجراء التربص، كما ألزمت المستفيدين تقديم ملف كامل بعد العودة من التربص، فيه تقرير تربص مؤشر عليه من طرف الهيئة التي يجري فيها التربص، ويتضمن أهداف التربص ومكان الإقامة وفترتها، مع ذكر الأشخاص المتعامل معهم، والتجارب المجسدة المحتملة وغيرها من الأعمال المنجزة، فضلا عن النتائج المحققة من مقالات ومداخلات، ومدى التقدم في الأطروحة والتعهد المحتمل بالمناقشة.
وأبقى وزير التعليم العالي على نفس شروط التعليمة رقم1الخاصة باستفادة طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين الجامعيين، والأساتذة الباحثين الاستش فائيين من تربص تحسين المستوى والإقامة العلمية قصيرة المدى، بالإضافة للمشاركة في التظاهرات العلمية الدولية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1سنتابع قضائيا المدّعي وزوجته بالمحاكم الأمريكية
2فوائد "حلال" لأصحاب "الشكارة" مقابل تمويل مشاريع الدولة!
3انطلاق تصحيح أوراق البكالوريا بعد عيد الفطر
4قرارات استفادة مسبقة للحاصلين على مساكن "السوسيال"
5إقصاء 8396 مترشح من امتحانات البكالوريا
Français English
الرأي
عمار يزلي
تغاريد الغربان ونعيق "المقانين"
محمد الهادي الحسني
"القرآن كم هو أفضل"
جمال لعلامي
صناعة "السماطة"!
محمد حمادي
"كي تكُونوا لِمَن خلفَكم آيةً"؟!
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
صالح عوض
القدس.. حلقة وصل الغيب بالشهادة
حبيب راشدين
"ويل للعرب.." ها هو الشر قد اقترب
جمال لعلامي
"والفو".. راقدة وتمونجي!
حسين لقرع
ترامب يحلب الخليج
محمد الهادي الحسني
دين الجمال
الفيديو
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
"الشروق" تنشر تفاصيل الإجراء الجديد
حجار يلغي التعليمة الخاصة بتحسين المستوى بالخارج
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
أصدرت وزارة التعليم العالي، تعليمة ثانية ألغت بموجبها التعليمة الحاملة لرقم 1 المؤرخة في 5 أفريل 2017، والتي تتعلق بتحسين المستوى بالخارج، حيث تم تعديل قائمة المستفيدين منها لتشمل المستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، فضلا عن الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراة.
تغطيات ذات صلة
وزراء حكومة تبون يشنون حملات تغيير تمس الكوادر العليا لقطاعاتهم
الحكومة ترغب في عرض المخطط قبل العيد
انطلاق جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم
"مجلس شورى" لإدارة البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية
عيد الفطر الأحد المقبل.. والرؤية ممكنة في كل الولايات
قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بإدخال تعديلات في التعليمة الخاصة بالمنح قصيرة المدى، وهذا بعد الجدل الواسع التي أثارته هذه الأخيرة، بسبب إقصاء مستخدمي الإدارة في المؤسسات التابعة لوصاية وزارة البحث العلمي من تربصات تحسين المستوى في الخارج، ماجعلتهم يحتجون ويراسلون الوزارة للعدول عن القرار، وبناء عليه أصدر الوزير حجار بتاريخ 14 جوان 2017 تعليمة رقم 2 المعدلة للتعليمة السابقة، والتي تهدف إلى تحديد معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخارج لمدة تقل أو تساوي 6 أشهر .
وحسب التعليمة رقم 2 التي تحصلت الشروق على نسخة منها، فالتكوين قصير مدى تم حصره في ثلاث أنواع، الأولى تتعلق بتربصات تحسين المستوى بالخارج، أما الثانية فتخص الإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي التي تتراوح مدتها مابين 7 و15 يوما، فيما تخص الثالثة المشاركة في التظاهرات العلمية التي لا يتجاوز مدتها 7 أيام، وأضافت الوزارة لقائمة المعنيين بالتربصات تحسين المستوى بالخارج، المستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة التعليم العالي، الحاصلين على شهادة جامعية على الأقل، ويتعلق الأمر بكل من المستخدمين التقنيين والمهندسين والتقنيين السامين، والمستخدمين الآخرين الذين هم في حاجة لتحيين المعارف والتكيف مع التجهيزات الجديدة أو طرائق العمل الجديدة، بالإضافة إلى المستخدمين العاملين على مستوى إتخاذ القرار الذين يمكنهم بطلب من الوصاية الاستفادة من تربص لتحسين المستوى.
واشترطت الوزارة حسب مصادر "الشروق"، على مستخدمي الإدارة للاستفادة من تربصات تحسين المستوى بالخارج تقديم ملف يحوي مشروع عمل تحدد فيه الأهداف والمنهجية والتأثيرات المنتظرة، موقع من طرف مجلس مديرية المؤسسة الجامعية أو البحثية أو من طرف المصالح المؤهلة للإدارة المركزية، مع تحديد مؤسسة الاستقبال في الخارج ومدة الإقامة وفترة إجراء التربص، كما ألزمت المستفيدين تقديم ملف كامل بعد العودة من التربص، فيه تقرير تربص مؤشر عليه من طرف الهيئة التي يجري فيها التربص، ويتضمن أهداف التربص ومكان الإقامة وفترتها، مع ذكر الأشخاص المتعامل معهم، والتجارب المجسدة المحتملة وغيرها من الأعمال المنجزة، فضلا عن النتائج المحققة من مقالات ومداخلات، ومدى التقدم في الأطروحة والتعهد المحتمل بالمناقشة.
وأبقى وزير التعليم العالي على نفس شروط التعليمة رقم1الخاصة باستفادة طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين الجامعيين، والأساتذة الباحثين الاستش فائيين من تربص تحسين المستوى والإقامة العلمية قصيرة المدى، بالإضافة للمشاركة في التظاهرات العلمية الدولية.