قالت وزارة الداخلية المصرية إن ضابط شرطة قتل وأصيب آخر وثلاثة مجندين، الأحد، في انفجار على طريق سريع في جنوب القاهرة.
وقالت الوزارة في بيان بصفحتها على فيسبوك إن قنبلة مزروعة على جانب طريق الأوتوستراد في حي البساتين انفجرت في سيارة للشرطة في الساعة الأولى من الصباح مما أدى إلى سقوط الضحايا.
وأضاف البيان أن الضابط القتيل يدعى علي أحمد شوقي عبد الخالق وأنه يحمل رتبة ملازم أول.
وصرح مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن العبوة الناسفة "تم تفجيرها عن بعد أثناء مرور السيارة بمنطقة الحادث".
وأضاف "المعاينة الأولية رجحت أن يكون تم تفجير العبوة الناسفة عن بعد بواسطة شريحة هاتف محمول".
وتابع "تم على الفور تشكيل فريق بحث موسع من قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لمباحث القاهرة لفحص قاطني الشقق المفروشة والمستأجرة المطلة على منطقة الحادث لتحديد هوية الجناة وضبطهم".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن مصر تواجه تحديا أمنيا من قبل إسلاميين متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية ينشطون في محافظة شمال سيناء، حيث قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة. وأعلنوا أيضا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.
كما أعلنت جماعات مسلحة أخرى صغيرة مسؤوليتها عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى.
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في انفجار عبوة ناسفة
مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 جنود بالقاهرة
وكالات
قالت وزارة الداخلية المصرية إن ضابط شرطة قتل وأصيب آخر وثلاثة مجندين، الأحد، في انفجار على طريق سريع في جنوب القاهرة.
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وقالت الوزارة في بيان بصفحتها على فيسبوك إن قنبلة مزروعة على جانب طريق الأوتوستراد في حي البساتين انفجرت في سيارة للشرطة في الساعة الأولى من الصباح مما أدى إلى سقوط الضحايا.
وأضاف البيان أن الضابط القتيل يدعى علي أحمد شوقي عبد الخالق وأنه يحمل رتبة ملازم أول.
وصرح مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن العبوة الناسفة "تم تفجيرها عن بعد أثناء مرور السيارة بمنطقة الحادث".
وأضاف "المعاينة الأولية رجحت أن يكون تم تفجير العبوة الناسفة عن بعد بواسطة شريحة هاتف محمول".
وتابع "تم على الفور تشكيل فريق بحث موسع من قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لمباحث القاهرة لفحص قاطني الشقق المفروشة والمستأجرة المطلة على منطقة الحادث لتحديد هوية الجناة وضبطهم".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن مصر تواجه تحديا أمنيا من قبل إسلاميين متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية ينشطون في محافظة شمال سيناء، حيث قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة. وأعلنوا أيضا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.
كما أعلنت جماعات مسلحة أخرى صغيرة مسؤوليتها عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى.