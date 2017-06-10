يستحق فعلا لقب أفضل ممثل في رمضان 2017.. بلاحة بن زيان أو النوري في عاشور العاشر لم يكن مجرد خادم، يقدّم "الفلان بالشيكولا".. بل كان ملكا توجه المشاهدون على قلوبهم، و"بطلا " راهن عليه المخرج جعفر قاسم، فقدمه في أفضل أعماله. بطلٌ يعدّ الأقل "تكلما" بين الأبطال.. فالفن الحقيقي، أن تكون أقل تكلما أفضل من "صفة" الأكثر تكلفا، وبلاحة أكد القاعدة التي تقول: ليس هنالك دور صغير ودور كبير، لكن هنالك ممثلا صغيرا وممثلا كبيرا!
في حلقة وفاة "عاشور" واغتياله، بكى الكبار قبل الصغار، حينها، ربط البعض المسألة بحنين صنعه السلطان صالح أوقروت مع جمهوره، لكن معظم المتأثرين، استجابوا في واقع الأمر، لبكاء النوري أمام قبر سلطانه، خصوصا عندما يفاجئك بضحكة "مهرّبة" وسط عاصفة من الدموع ليردد: آه يا مولاي، يا ليتني كنت معك الآن.. "بعيد الشر عليّا" !!
ما لا يعرفه كثير من المشاهدين، أن أداء بلاحة "ابن مسرح وهران بامتياز" في عاشور العاشر، ليس مفاجئا، خصوصا لمن يذكر هذا الفنان العبقري في "عايش بالهف" مع الراحل الكبير سيراط بومدين.
بلاحة اعتذر للمشاهدين قبل عرض "عاشور" بسبب مرضه، والواقع أنه بعد مشاهدة العمل، والوقوف على تلك القدرات الهائلة في تقمص الدور بكل تناقضاته، على الجميع أن يتساءل: إذا كان الأداء كله وهو مريض، فماذا عن بقية الأصحّاء في الوسط الفني الجزائري؟!
بلاحة بن زيان أنقذ "عاشور" في طبعته الكوميدية، وهي الطبعة الأصلية للعمل قبل أن يغامر به جعفر قاسم نحو أجواء "الدراما"، لكن في الوقت ذاته، احترم العمل "سلطة" البطولة الجماعية ليضيء على بلاحة تماما مثلما أضاء على تير بوعلام (أو الباجي في المسلسل) وعلى "رجلاوي"، وأيضا على أحمد زيتوني الذي انتقد البعض منحه هذا الدور المهم والخطير في الجزء الثاني، لكنه نجح في رهانه مسكتا معظم المنتقدين !!
بلاحة هو بلاحة، سواء كان "النوري" في "عاشور" أو "قادة المسمار" في "الجمعي"، بلاحة هو بطل المسرحيات الكوميدية الجميلة على مسرح علولة رفقة السيدة القديرة فضيلة حشماوي، وبلاحة أيضا هو مجموعة الأعمال الكوميدية التي يقوم بها رفقة "الممثل هواري لوز، وثلاثي الأمجاد سابقا" وغيرهم..
بلاحة هو بلاحة، من "عايش بالهف" إلى "عاشور العاشر".. إنسان عايش بنجاحه، وفنان محترم، يحب الشعر الشعبي، ويقدّس أجواء "الطحطاحة" والمدينة الحديدة بوهران، إنه الخادم الأمين للجمهور في المملكة العاشورية..وأحد سلاطين المملكة الفنية حتى إشعار أبدي !!
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بلاحة بن زيان أو "النوري".. "عايش" بنجاحِه!
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يستحق فعلا لقب أفضل ممثل في رمضان 2017.. بلاحة بن زيان أو النوري في عاشور العاشر لم يكن مجرد خادم، يقدّم "الفلان بالشيكولا".. بل كان ملكا توجه المشاهدون على قلوبهم، و"بطلا " راهن عليه المخرج جعفر قاسم، فقدمه في أفضل أعماله. بطلٌ يعدّ الأقل "تكلما" بين الأبطال.. فالفن الحقيقي، أن تكون أقل تكلما أفضل من "صفة" الأكثر تكلفا، وبلاحة أكد القاعدة التي تقول: ليس هنالك دور صغير ودور كبير، لكن هنالك ممثلا صغيرا وممثلا كبيرا!
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في حلقة وفاة "عاشور" واغتياله، بكى الكبار قبل الصغار، حينها، ربط البعض المسألة بحنين صنعه السلطان صالح أوقروت مع جمهوره، لكن معظم المتأثرين، استجابوا في واقع الأمر، لبكاء النوري أمام قبر سلطانه، خصوصا عندما يفاجئك بضحكة "مهرّبة" وسط عاصفة من الدموع ليردد: آه يا مولاي، يا ليتني كنت معك الآن.. "بعيد الشر عليّا" !!
ما لا يعرفه كثير من المشاهدين، أن أداء بلاحة "ابن مسرح وهران بامتياز" في عاشور العاشر، ليس مفاجئا، خصوصا لمن يذكر هذا الفنان العبقري في "عايش بالهف" مع الراحل الكبير سيراط بومدين.
بلاحة اعتذر للمشاهدين قبل عرض "عاشور" بسبب مرضه، والواقع أنه بعد مشاهدة العمل، والوقوف على تلك القدرات الهائلة في تقمص الدور بكل تناقضاته، على الجميع أن يتساءل: إذا كان الأداء كله وهو مريض، فماذا عن بقية الأصحّاء في الوسط الفني الجزائري؟!
بلاحة بن زيان أنقذ "عاشور" في طبعته الكوميدية، وهي الطبعة الأصلية للعمل قبل أن يغامر به جعفر قاسم نحو أجواء "الدراما"، لكن في الوقت ذاته، احترم العمل "سلطة" البطولة الجماعية ليضيء على بلاحة تماما مثلما أضاء على تير بوعلام (أو الباجي في المسلسل) وعلى "رجلاوي"، وأيضا على أحمد زيتوني الذي انتقد البعض منحه هذا الدور المهم والخطير في الجزء الثاني، لكنه نجح في رهانه مسكتا معظم المنتقدين !!
بلاحة هو بلاحة، سواء كان "النوري" في "عاشور" أو "قادة المسمار" في "الجمعي"، بلاحة هو بطل المسرحيات الكوميدية الجميلة على مسرح علولة رفقة السيدة القديرة فضيلة حشماوي، وبلاحة أيضا هو مجموعة الأعمال الكوميدية التي يقوم بها رفقة "الممثل هواري لوز، وثلاثي الأمجاد سابقا" وغيرهم..
بلاحة هو بلاحة، من "عايش بالهف" إلى "عاشور العاشر".. إنسان عايش بنجاحه، وفنان محترم، يحب الشعر الشعبي، ويقدّس أجواء "الطحطاحة" والمدينة الحديدة بوهران، إنه الخادم الأمين للجمهور في المملكة العاشورية..وأحد سلاطين المملكة الفنية حتى إشعار أبدي !!