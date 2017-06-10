ليلة الشك السبت القادم

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية، الأربعاء، أن موعد ليلة الشك لترقب هلال غرة شهر شوال لعام 1438 هجري سيكون يوم السبت 29 رمضان الموافق لـ 24 جوان.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أنه "إحياء لهذه السنة المباركة, ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب بدار الامام بالمحمدية (الجزائر العاصمة).