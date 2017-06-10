ليلة الشك السبت القادم

date 2017/06/21 views 325 comments 0
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icon-writer واج

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية، الأربعاء، أن موعد ليلة الشك لترقب هلال غرة شهر شوال لعام 1438 هجري سيكون يوم السبت 29 رمضان الموافق لـ 24 جوان.

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وأوضح بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أنه "إحياء لهذه السنة المباركة,  ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب بدار الامام بالمحمدية  (الجزائر العاصمة).

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