أشهر الوزير الأول عبد المجيد تبون، سيف الحجاج في وجه "زواج " المال بالسياسة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة، وقطع طريق استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، مؤكدا أن أولوية الجهاز التنفيذي هي المشاريع ذات المردودية العاجلة، أما الاستثمارات "الاستعراضية" فلن يرخص لتمويلها، وإن انتقد صراحة سياسة وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، اعتبر أن الوضع المالي للبلاد مقبول، رغم أن البحبوحة المالية رحلت سنة 2014.
تعمد الوزير الأول عبد المجيد تبون، "اللعب على المكشوف" ووضع جميع أوراقه على الطاولة لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة سهر الثلاثاء، وأمام 452 نائب بالمجلس الشعبي الوطني لم يتخلف من تشكيلته الإجمالية سوى 10 نواب، وجه تبون سلسلة من الرسائل السياسية الصريحة والضمنية وحدد قائمة أولويات حكومته وإستراتيجيته في التسيير، فتحدث إلى النواب لمدة تجاوزت الساعة الواحدة، فضل خلالها أن يفتح ملفا ظل دوما أحد الأوراق التي تستغلها المعارضة لضرب السلطة، إذ أشهر تبون "طلاقا بائنا" بين السلطة والمال، مشيرا إلى مجهود خاص ستبذله الحكومة في اتجاه "أخلقة الحياة العامة أكثر باعتماد قواعد جديدة لمحاربة استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية ومراجعة تأطير حالات التنافي في الهيئات المنتخبة والدمج بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية"، ويبدو أن كلام تبون كان موجها إلى حاشية بعينها ويتعلق الأمر برئيس منتدى المؤسسات علي حداد وجماعة بوشوارب.
وقال تبون "أن الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك، ومن حق أي مواطن أن يخوض في مجال الأعمال أو السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد"، مضيفا "سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه"، نافيا استهدافه رجال المال والأعمال أو "الاصطدام" بهم، مضيفا أن المال لا ينبغي أن "يتوغل في دواليب الدولة"، وقال "رغم يقيننا أن الثروة لا تأتي إلا بفضل المؤسسة الاقتصادية ولا تأتي إلا بالأعمال، لكن العمل والمال لا يجب أن يتوغلا في دواليب الدولة، فالدولة دول، والمال مال".
ووصف تبون الاقتصاد الوطني بالمتماسك، والوضع بالمقبول البعيد عن الأوصاف السوداوية، رغم خروجه من البحبوحة المالية وتقلص الموارد بأكثر من 50 بالمائة منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط، في وقت أكد "أن احتياطات الصرف مازالت فوق 100 مليار دولار"، ومؤشرات التنمية البشرية "تضع الجزائر في مقدمة الدول الناشئة"، مضيفا أن الرهان الأكبر هو الانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال إعادة تنظيم السياسات الصناعية والقطاعية ومواصلة الجهود لإيجاد بدائل للاستيراد عن طريق تشجيع وحماية المنتوج الوطني وترقية المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي أكد أنها تشكل أولوية وستستفيد من دعم متعدد الاشكال، خاصة ما تعلق بقطاعات المناجم والبترول والصناعات الغذائية واقتصاد المعرفة والمهن الرقمية، إلى جانب بعث الاستثمارات في القطاعات المنشئة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي مع تكثيف نسيج المؤسسات، وقال أن البنوك لن تمول سوى المشاريع المضمونة المردودية على المدى القصير مع الاحتفاظ بالمشاريع الثقيلة ذات المردودية على المدى المتوسط والبعيد.
وبخصوص أهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب والمتوسط، قال تبون أنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمجة بكل الصيغ وتوفير 1.6مليون وحدة مع نهاية 2019 من خلال وضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع وترقية السوق الإيجاري وتحفيز النشاطات العقارية وتطوير سوق الرهن العقاري مع وضع استراتيجية فعالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز ومحاربة السكن غير اللائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية والقضاء على التجارة الموازية والاحتكار والعمل غير المصرح به.
وأبرز تبون، أهمية ترسيخ مكونات الهوية الجزائرية دعما للوحدة الوطنية "بعيدا عن التعصب والتطرف"، وأعلن عن مخطط لتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال اقتراح مشروع قانون يحدد العلاقات مع مستخدمي الخدمة العمومية وترقية التكافؤ بين مصالح مختلف القطاعات إلى جانب وضع "آليات" لمراقبة العمل الحكومي لتقديم التصويبات اللازمة.
وبخصوص سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية، قال تبون ان الدولة ستبقي دعمها للشرائح الهشة لمساعدتها ومحاربة الإقصاء موازاة مع إطلاق مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني قصد التكيف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء الفاعلية عليها وإرساء العدل والإنصاف، فيما تحدث أيضا عن برنامج وطني للإحصاء من شأنه ضمان الإحصائيات الدقيقة للمنتوج الوطني والواردات وكل المعلومات الاقتصادية وهذا لبناء اقتصاد وطني على أسس علمية وإحصائية دقيقة.
وفي سياق الحديث عن الحريات، أكد تبون أن الحكومة ستعمل على "تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه"، من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل مجال السمعي - البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبا بتوفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري وإقامة شبكة البث الأرضي وتشغيل محطات البث الإذاعي.
وقد شكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث تم التأكيد من خلاله على أن "توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي وتعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1دعوات طرد الأفارقة "صادمة ومخجلة"
2احتجاجات وحملات فايسبوكية ضد الحراقة الأفارقة
3حجار: لست أدري لماذا يحتج الأساتذة؟
4مسابقة توظيف الأساتذة تهدد عطلة موظفي القطاع
5ما هي الجرائم التي يترتب عنها رفع الحصانة؟!
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
لا تستحق الاستقلال
حبيب راشدين
حتى نعلم من الكذاب الأشِر
جمال لعلامي
..رجلاوي!
قادة بن عمار
"جاوبنا" يا تبون!
أبو بكر خالد سعد الله
تونس الرياضيات... وتونس السياحة
صالح عوض
القدس منظومة الحلول والبدائل!!
سليم قلالة
اقتصادُنا
جمال لعلامي
المزابل تفضح التقشّف!
صالح عوض
النموذج الجزائري.. وإلا فلا!
محمد الهادي الحسني
الوهابية أحرقها البترول
الفيديو
أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
الوزير الأول أعلن أمام النواب محاربة تزاوج المال مع السياسة
حكومة تبون "ترمي" رجال أعمال سلال وبوشوارب!
سميرة بلعمري
رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي
أشهر الوزير الأول عبد المجيد تبون، سيف الحجاج في وجه "زواج " المال بالسياسة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة، وقطع طريق استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، مؤكدا أن أولوية الجهاز التنفيذي هي المشاريع ذات المردودية العاجلة، أما الاستثمارات "الاستعراضية" فلن يرخص لتمويلها، وإن انتقد صراحة سياسة وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، اعتبر أن الوضع المالي للبلاد مقبول، رغم أن البحبوحة المالية رحلت سنة 2014.
تغطيات ذات صلة
لا يمكننا طرد الحراقة الأفارقة من الجزائر
حكومة تبون "ترمي" رجال أعمال سلال وبوشوارب!
أساتذة يحتجون تنديدا بإستفحال العنف بالجامعات
دعوات طرد الأفارقة "صادمة ومخجلة"
700 ألف مترشح لمسابقة توظيف الأساتذة
تعمد الوزير الأول عبد المجيد تبون، "اللعب على المكشوف" ووضع جميع أوراقه على الطاولة لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة سهر الثلاثاء، وأمام 452 نائب بالمجلس الشعبي الوطني لم يتخلف من تشكيلته الإجمالية سوى 10 نواب، وجه تبون سلسلة من الرسائل السياسية الصريحة والضمنية وحدد قائمة أولويات حكومته وإستراتيجيته في التسيير، فتحدث إلى النواب لمدة تجاوزت الساعة الواحدة، فضل خلالها أن يفتح ملفا ظل دوما أحد الأوراق التي تستغلها المعارضة لضرب السلطة، إذ أشهر تبون "طلاقا بائنا" بين السلطة والمال، مشيرا إلى مجهود خاص ستبذله الحكومة في اتجاه "أخلقة الحياة العامة أكثر باعتماد قواعد جديدة لمحاربة استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية ومراجعة تأطير حالات التنافي في الهيئات المنتخبة والدمج بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية"، ويبدو أن كلام تبون كان موجها إلى حاشية بعينها ويتعلق الأمر برئيس منتدى المؤسسات علي حداد وجماعة بوشوارب.
وقال تبون "أن الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك، ومن حق أي مواطن أن يخوض في مجال الأعمال أو السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد"، مضيفا "سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه"، نافيا استهدافه رجال المال والأعمال أو "الاصطدام" بهم، مضيفا أن المال لا ينبغي أن "يتوغل في دواليب الدولة"، وقال "رغم يقيننا أن الثروة لا تأتي إلا بفضل المؤسسة الاقتصادية ولا تأتي إلا بالأعمال، لكن العمل والمال لا يجب أن يتوغلا في دواليب الدولة، فالدولة دول، والمال مال".
ووصف تبون الاقتصاد الوطني بالمتماسك، والوضع بالمقبول البعيد عن الأوصاف السوداوية، رغم خروجه من البحبوحة المالية وتقلص الموارد بأكثر من 50 بالمائة منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط، في وقت أكد "أن احتياطات الصرف مازالت فوق 100 مليار دولار"، ومؤشرات التنمية البشرية "تضع الجزائر في مقدمة الدول الناشئة"، مضيفا أن الرهان الأكبر هو الانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال إعادة تنظيم السياسات الصناعية والقطاعية ومواصلة الجهود لإيجاد بدائل للاستيراد عن طريق تشجيع وحماية المنتوج الوطني وترقية المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي أكد أنها تشكل أولوية وستستفيد من دعم متعدد الاشكال، خاصة ما تعلق بقطاعات المناجم والبترول والصناعات الغذائية واقتصاد المعرفة والمهن الرقمية، إلى جانب بعث الاستثمارات في القطاعات المنشئة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي مع تكثيف نسيج المؤسسات، وقال أن البنوك لن تمول سوى المشاريع المضمونة المردودية على المدى القصير مع الاحتفاظ بالمشاريع الثقيلة ذات المردودية على المدى المتوسط والبعيد.
وبخصوص أهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب والمتوسط، قال تبون أنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمجة بكل الصيغ وتوفير 1.6مليون وحدة مع نهاية 2019 من خلال وضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع وترقية السوق الإيجاري وتحفيز النشاطات العقارية وتطوير سوق الرهن العقاري مع وضع استراتيجية فعالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز ومحاربة السكن غير اللائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية والقضاء على التجارة الموازية والاحتكار والعمل غير المصرح به.
وأبرز تبون، أهمية ترسيخ مكونات الهوية الجزائرية دعما للوحدة الوطنية "بعيدا عن التعصب والتطرف"، وأعلن عن مخطط لتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال اقتراح مشروع قانون يحدد العلاقات مع مستخدمي الخدمة العمومية وترقية التكافؤ بين مصالح مختلف القطاعات إلى جانب وضع "آليات" لمراقبة العمل الحكومي لتقديم التصويبات اللازمة.
وبخصوص سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية، قال تبون ان الدولة ستبقي دعمها للشرائح الهشة لمساعدتها ومحاربة الإقصاء موازاة مع إطلاق مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني قصد التكيف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء الفاعلية عليها وإرساء العدل والإنصاف، فيما تحدث أيضا عن برنامج وطني للإحصاء من شأنه ضمان الإحصائيات الدقيقة للمنتوج الوطني والواردات وكل المعلومات الاقتصادية وهذا لبناء اقتصاد وطني على أسس علمية وإحصائية دقيقة.
وفي سياق الحديث عن الحريات، أكد تبون أن الحكومة ستعمل على "تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه"، من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل مجال السمعي - البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبا بتوفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري وإقامة شبكة البث الأرضي وتشغيل محطات البث الإذاعي.
وقد شكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث تم التأكيد من خلاله على أن "توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي وتعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية".