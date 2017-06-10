يصرّ عبد القادر جريو، وهو كاتب ومخرج "ناس السطح" على أن هذا الموسم المعروض حاليا على الشروق، هو الموسم الأخير، وبأن البرنامج سيودع مشاهديه نهائيا، بل إن بحليطو (نبيل عسلي) لا يمل من تكرارها، مخاطبا كل مسؤول، يستقبله على "السطح" بالقول: "خلاص رانا رايحين وتتهنوا منا".. فهل المغادرة سببها، تعب من النقد..خوف من الرقابة؟ أم حبّا في التغيير؟!
يقول عبد القادر جريو: "ناس السطح تحوّل إلى ظاهرة تلفزيونية منفردة، وأسسّ للبرنامج السياسي الساخر".. صحيح أنه كانت هنالك بعض الأعمال التلفزيونية سابقا (على غرار عايش بالهف الذي أعتبره مرجعية في النقد الساخر مع سيراط بومدين) لكن "ناس السطح" مختلف، متطوّر أكثر، جريء أكثر !!
لقد كانت مغامرة من "الشروق" حقا، في احتضان هذا البرنامج بعد وقفه في قناة أخرى، وباستقباله بعدما بات حضوره مهددا.. الشروق هكذا دوما، تعانق الأفكار الحرة، وتتمنع على الرقابة، وتحترم سلطة المبدعين!
"ناس السطح" سيتوقف لأنه يحتاج إلى روح جديدة، وربما عناصر جديدة أيضا، فالسرعة بين أبطاله باتت متراوحة، هنالك من انطلق بقوة فلا يريد أن يتوقف، بل بات "السطح" أضيق من إمكانياته، وهنالك من يشعر بالتعب، والملل، ربما من الرقابة والمتابعة المستمرة، و"السطح" بات أوسع من إبداعه!
لكن الأكيد، أن البرنامج قدّم لنا، أسماء كبيرة، على غرار نبيل عسلي الذي كان تحديا بالنسبة له الانضمام إلى هذا الفريق، فهو ليس خريج (جرنان القوسطو) للهواة وإنما تخرج من معهد الفنون الدرامية بعين البنيان، إنه لا يتصرف كالجدد الذين يبحثون عن فرصة، بل هو نجم سينمائي صال وجال في مهرجانات عالمية ومع مخرجين كبار، لكن "بحليطو" بالنسبة لنبيل عسلي مثل تجربة خاصة، تحديا كبيرا، وظهورا مختلفا.
ويأتي ثانيا، كمال عبدات الذي أظهر أنه الكوميدي رقم واحد في الجزائر، بين جيله، فنان مثقف، ومتعدد اللغات، يملك في رأسه ألف فكرة لتقليد المشاهير، ونقدهم، وتقمص شخصيات ابن الدشرة، ورجل المدينة في الآن ذاته.. لا ينافسه سوى نسيم حدوش الذي حجز لنفسه مكانا في التقليد وأيضا في ارتداء شخصيات متنوعة ومتناقصة، يرتديها بسهولة وكأنه يرتدي قميصه كل صباح!
والأمر ذاته بالنسبة لمحمد خساني الذي ينتقده البعض، يكرهه آخرون لكن الجمهور الواسع منحه الاعتماد وبات رقما مهما في الكوميديا، مثل مراد صاولي الذي يمكن القول إن جملته السطايفية الشهيرة (نشويك) تحولت إلى لازمة.. إنه "يشوي" جميع من يقف أمامه ويتصرف كـ"بلدوزر" الكوميديا القادم!
مفيدة عداس، أو حدة الڨالمية تمثل بالنسبة للجميع أمل الكوميديا النسائية في الجزائر، حيث لم تعد هنالك أسماء نسوية لتقديم الضحكة ورسم البسمة. حدة تتحدى الجميع، لكنها تتحدى نفسها أولا، وتقدّم لوحات منوعة، ينقصها ربما اكتشاف جديد، بنص مختلف، لتفجر كل ما لديها من طاقات.. مثل وسيلة مقران (أو كبسولة) التي منحها برنامج "ناس السطح" الفرصة للانتقال إلى مسلسلات كوميدية أخرى، نجحت في تقديم الفتاة الشقية، لا تمانع في تقمّص شخصيات قد ترفضها أخريات، فهي ممثلة تحترم النصّ وتعرف جيدا ما معنى لقب فنانة!
"ناس السطح" في موسمه الأخير على الشروق، لم يغادر جرأته، وإن قلّل منها، لكن في الوقت ذاته لا يمكن المزايدة على الفريق، أو رسم تحديات ضد (جماعة كادير) مثلما يلقبون نسبة إلى عبد القادر جريو!
ناس السطح استحضروا كل الشخصيات، وانتقدوا الجميع بحرية، ربما أسقطوا البعض، ولكن الشعب "فاهم".. ويعرف جيدا أن زهرة واحدة لا تصنع الربيع و"يد واحدة ما تصفقش"، وإن كان الجميع سيصفقون حقا لدى اختتام الموسم، على هذا الفريق الذي غيّر تاريخ البرامج الساخرة بالجزائر، وصنع الفارق من لا شيء.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1هذه شروط "عاشور 3".. أحترم رأي أوقروت وهذا سرّ "الفليشة"
2نعيمة عبابسة تقصف مسؤولي الثقافة: "الله لا تربحكم"!
3تسريب أغنية لسهيلة بن لشهب قبل طرحها بمناسبة العيد
4عائلة "عاشور العاشر" تتقاسم "كعكة" النجاح في "خيمة "جيزي الرمضانية
5يتغيّر "الناس" ويبقى... "السطح"!
Français English
الرأي
رشيد ولد بوسيافة
لا تنسوا أننا أفارقة!
محمد الهادي الحسني
لا تستحق الاستقلال
حبيب راشدين
حتى نعلم من الكذاب الأشِر
جمال لعلامي
..رجلاوي!
قادة بن عمار
"جاوبنا" يا تبون!
أبو بكر خالد سعد الله
تونس الرياضيات... وتونس السياحة
صالح عوض
القدس منظومة الحلول والبدائل!!
سليم قلالة
اقتصادُنا
جمال لعلامي
المزابل تفضح التقشّف!
صالح عوض
النموذج الجزائري.. وإلا فلا!
الفيديو
أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
"ناس السطح" في موسمه الأخير..
يتغيّر "الناس" ويبقى... "السطح"!
قادة بن عمار
يصرّ عبد القادر جريو، وهو كاتب ومخرج "ناس السطح" على أن هذا الموسم المعروض حاليا على الشروق، هو الموسم الأخير، وبأن البرنامج سيودع مشاهديه نهائيا، بل إن بحليطو (نبيل عسلي) لا يمل من تكرارها، مخاطبا كل مسؤول، يستقبله على "السطح" بالقول: "خلاص رانا رايحين وتتهنوا منا".. فهل المغادرة سببها، تعب من النقد..خوف من الرقابة؟ أم حبّا في التغيير؟!
تغطيات ذات صلة
يتغيّر "الناس" ويبقى... "السطح"!
هذه شروط "عاشور 3".. أحترم رأي أوقروت وهذا سرّ "الفليشة"
نعيمة عبابسة تقصف مسؤولي الثقافة: "الله لا تربحكم"!
تسريب أغنية لسهيلة بن لشهب قبل طرحها بمناسبة العيد
هذه هي قصة "رجلاوي".. ولم أعثر بعد على "حمامتي"!
يقول عبد القادر جريو: "ناس السطح تحوّل إلى ظاهرة تلفزيونية منفردة، وأسسّ للبرنامج السياسي الساخر".. صحيح أنه كانت هنالك بعض الأعمال التلفزيونية سابقا (على غرار عايش بالهف الذي أعتبره مرجعية في النقد الساخر مع سيراط بومدين) لكن "ناس السطح" مختلف، متطوّر أكثر، جريء أكثر !!
لقد كانت مغامرة من "الشروق" حقا، في احتضان هذا البرنامج بعد وقفه في قناة أخرى، وباستقباله بعدما بات حضوره مهددا.. الشروق هكذا دوما، تعانق الأفكار الحرة، وتتمنع على الرقابة، وتحترم سلطة المبدعين!
"ناس السطح" سيتوقف لأنه يحتاج إلى روح جديدة، وربما عناصر جديدة أيضا، فالسرعة بين أبطاله باتت متراوحة، هنالك من انطلق بقوة فلا يريد أن يتوقف، بل بات "السطح" أضيق من إمكانياته، وهنالك من يشعر بالتعب، والملل، ربما من الرقابة والمتابعة المستمرة، و"السطح" بات أوسع من إبداعه!
لكن الأكيد، أن البرنامج قدّم لنا، أسماء كبيرة، على غرار نبيل عسلي الذي كان تحديا بالنسبة له الانضمام إلى هذا الفريق، فهو ليس خريج (جرنان القوسطو) للهواة وإنما تخرج من معهد الفنون الدرامية بعين البنيان، إنه لا يتصرف كالجدد الذين يبحثون عن فرصة، بل هو نجم سينمائي صال وجال في مهرجانات عالمية ومع مخرجين كبار، لكن "بحليطو" بالنسبة لنبيل عسلي مثل تجربة خاصة، تحديا كبيرا، وظهورا مختلفا.
ويأتي ثانيا، كمال عبدات الذي أظهر أنه الكوميدي رقم واحد في الجزائر، بين جيله، فنان مثقف، ومتعدد اللغات، يملك في رأسه ألف فكرة لتقليد المشاهير، ونقدهم، وتقمص شخصيات ابن الدشرة، ورجل المدينة في الآن ذاته.. لا ينافسه سوى نسيم حدوش الذي حجز لنفسه مكانا في التقليد وأيضا في ارتداء شخصيات متنوعة ومتناقصة، يرتديها بسهولة وكأنه يرتدي قميصه كل صباح!
والأمر ذاته بالنسبة لمحمد خساني الذي ينتقده البعض، يكرهه آخرون لكن الجمهور الواسع منحه الاعتماد وبات رقما مهما في الكوميديا، مثل مراد صاولي الذي يمكن القول إن جملته السطايفية الشهيرة (نشويك) تحولت إلى لازمة.. إنه "يشوي" جميع من يقف أمامه ويتصرف كـ"بلدوزر" الكوميديا القادم!
مفيدة عداس، أو حدة الڨالمية تمثل بالنسبة للجميع أمل الكوميديا النسائية في الجزائر، حيث لم تعد هنالك أسماء نسوية لتقديم الضحكة ورسم البسمة. حدة تتحدى الجميع، لكنها تتحدى نفسها أولا، وتقدّم لوحات منوعة، ينقصها ربما اكتشاف جديد، بنص مختلف، لتفجر كل ما لديها من طاقات.. مثل وسيلة مقران (أو كبسولة) التي منحها برنامج "ناس السطح" الفرصة للانتقال إلى مسلسلات كوميدية أخرى، نجحت في تقديم الفتاة الشقية، لا تمانع في تقمّص شخصيات قد ترفضها أخريات، فهي ممثلة تحترم النصّ وتعرف جيدا ما معنى لقب فنانة!
"ناس السطح" في موسمه الأخير على الشروق، لم يغادر جرأته، وإن قلّل منها، لكن في الوقت ذاته لا يمكن المزايدة على الفريق، أو رسم تحديات ضد (جماعة كادير) مثلما يلقبون نسبة إلى عبد القادر جريو!
ناس السطح استحضروا كل الشخصيات، وانتقدوا الجميع بحرية، ربما أسقطوا البعض، ولكن الشعب "فاهم".. ويعرف جيدا أن زهرة واحدة لا تصنع الربيع و"يد واحدة ما تصفقش"، وإن كان الجميع سيصفقون حقا لدى اختتام الموسم، على هذا الفريق الذي غيّر تاريخ البرامج الساخرة بالجزائر، وصنع الفارق من لا شيء.