في رحاب رمضان نتائج مسابقة رمضان!

قبل 27 يوما، في أوّل ليلة من ليالي شهرنا الفضيل، أعلِن عن بدء مسابقة رمضان، فتنافس المتنافسون وتقاعس المتقاعسون، وتقدّم المتقدّمون وتأخّر المتأخّرون، وبعد ثلاثة أيام سيرحل ضيفنا العزيز لتعلَن النّتائج وتوزّع الجوائز، ويفرح الفائزون برمضان ويتحسّرَ الخاسرون. سيفوز المحسنون الذين خرجوا من رمضانَ كيوم ولدتهم أمّهاتهم بصحائفَ بيضاءَ محيت عنها الذّنوب والسيّئات. سيفوز من صام وقام، ومنع نفسه الشّهوات والآثام، وجنّبها الجدال والخصام.

سيفوز من غضّ سمعه وبصره عن محارم الله، وأمسك لسانه عن الوقيعة في أعراض عباد الله. سيفوز من أمضى شهره بين صلاة وبكاء، وذكر ودعاء. سيفوز من عرف الحكمة من الجوع في رمضان، فتصدّق من ماله وأطعم من يجوع في رمضان وفي غير رمضان.

سيخسر من صام عن الحلال وأفطر على الحرام. سيخسر من يبيت على القنوات ويصبح مع الأموات. سيخسر من سهر في المقاهي وأغرق مع الملاهي ولم يصحب إلا كلّ غافل وساهي. سيخسر المدخّن الذي دخل رمضان وخرج ولم يترك التدخين. سيخسر من دخل رمضان وخرج وهو لا يزال ينام عن صلاة الفجر. سيخسر من دخل رمضان وخرج وهو لا يزال يعادي أباه أو جاره أو أخاه. ستخسر من دخل رمضان وخرج وقلبها لا يزال معلقا بالأغاني والمسلسلات. ستخسر من دخل رمضان وخرج وهي لا تزال تتفنّن في الحجاب، لا تزال تلبس الضيق والقصير من الثياب، لا تزال تتعطّر وتتلوّن عند خروجها لتحظى بالإعجاب، لا تزال ترقّق حاجبيها، لا تزال توزّع الضّحكات والابتسامات يمنة ويسرة... هكذا سيكون الصّائمون بعد ثلاثة أيام بإذن الله؛ فيا تُرى من أيّ الفريقين ستكون أنت أخي المؤمن؟.