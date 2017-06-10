فيما سجلت فرق المراقبة وقمع الغش أكثر من 600 تدخل حجز 148 كلغ من اللحوم الفاسدة خلال رمضان بإيليزي

تمكنت فرق قمع الغش ومراقبة الجودة بمديرية التجارة لولاية إيليزي، من حجز نحو قنطار ونصف من اللحوم الفاسدة، وذلك ضمن الخرجات الميدانية التي تقوم بها الفرق عبر مختلف البلديات، منذ بداية شهر رمضان إلى غاية اليوم.

وحسب بيان الحصيلة تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن مختلف فرق قمع الغش التي يبلغ عددها عشرا، عبر البلديات الست للولاية، قامت بأكثر من 312 تدخل عبر مختلف المحلات التجارية، أسفرت عن تحرير 43 محضر مخالفة، فيما تمكنت من حجز 356 كيلوغرام من المواد منتهية الصلاحية والفاسدة، من بينها 148 كيلوغرام لحوم حمراء وبيضاء فاسدة، والتي تم سحبها والتخلص منها لاحقا، حيث بلغت قيمة المحجوزات أكثر من 16 مليون سنتيم.

أما فرق الممارسات التجارية، فقد قامت هي الأخرى بما يفوق 312 تدخل، أسفر عن تحرير 64 محضر مخالفة، حيث تم اقتراح غلق 13 محلا تجاريا، بسبب ممارسة هذه المحلات نشاطات تجارية، خارج موضوع السجل التجاري، وكذا النشاط من دون امتلاك السجلات التجارية أصلا، فيما ناهز مبلغ الفوترة نحو 500 مليون سنتيم.

من جهة أخرى، لم تسجل مصالح التجارة أي حالات زيادة في أسعار المواد الأساسية، فيما لا تزال أسعار الخضر والفواكه وحتى أسعار المواد الغذائية الأخرى، تشهد ارتفاعا غير مبرر، خاصة أنها تشهد انخفاضا محسوسا في باقي الولايات، وهو ما أثار استياء المواطنين، الذين صبوا جام غضبهم على هؤلاء التجار، والذين استغلوا بعد المسافة من أجل مضاعفة الأسعار، على حد قولهم، خاصة أن هذا الأسعار لا تخضع للمراقبة، وإنما تخضع لسعر السوق وفق المنافسة، والتي لا تتوفر بولاية إيليزي، كون عدد التجار قليلا، ولا يوجد حتى سوق ليتجمع فيه التجار، في ظل المصير المجهول للسوق المغطاة بمدينة إيليزي، بالإضافة إلى المركز التجاري، الذي صرفت فيه أموال كبيرة.