اعتبرته خطوة نحو حل الأزمة الليبية الجزائر ترحب بالمصالحة بين مصراته وتاورغاء

رحبت الجزائر بإتفاق المصالحة الذي توصلت إليه مصراته وتاورغاء في ليبيا، الذي تم المصادقة عليه، الإثنين الماضي، برعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس.

وكتب وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الخميس، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "نرحب باتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراته ليبيا والذي يدخل في إطار المصالحة الوطنية التي طالما دعت إليها الجزائر من أجل الخروج من الأزمة".

وأكدت حكومة الوفاق الوطني، اعتماد الاتفاق الذي توصلت إليه لجنتي المصالحة بين تاورغاء ومصراتة، والذي يقضي ببدء عودة أهل تاورغاء لمدينتهم بعد سنوات من الحياة في مخيمات النازحين بمناطق مختلفة في ليبيا، وجبر الضرر وتعويض المتضررين في المدينتين.

ووقع على الاتفاق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس المجلس البلدي مصراتة محمد إشتيوي، ورئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وذلك خلال حفل أقيم بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.

وعبر السراج، عن سعادته وارتياحه بالتوقيع على هذا الاتفاق وأشاد في كلمة ألقاها في بداية الاحتفال بجهود كل الخيرين الذين ساهموا بالوصول إلى هذه المرحلة الهامة، آملا أن تكون عودة أهل تاورغاء إلى مدينتهم بداية لعودة سريعة لجميع النازحين والمهجرين في الداخل والخارج.

وينص الاتفاق على التزام الطرفين بـ"العمل على وقف الحملات الإعلامية كافة التي تبث الفتنة والضغينة وتؤجج النفوس وتحض على الكراهية"، كما ينص الاتفاق على "ضرورة جبر الضرر كحق للمتضرر لتعويض ما تعرض له من انتهاكات"، وتشمل التعويضات المتوفين والمحتجزين والمفقودين والأضرار الصحية والمنقولات.