تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوادي الزناتي بقالمة، في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء الأربعاء، لانتشال جثة ستيني تم العثور عليه مشنوقا بحبل داخل إسطبل متواجد بقرية سيدي عبيد.
وحسب مصادرنا، فإن الجثة تتعلق بالمسمى (ص. ج) البالغ من العمر 61 سنة ينحدر من بلدية وادي الزناتي وكان يعمل جزارا ولديه إسطبل خاص بتربية الحيوانات بقرية سيدي عبيد.
وفي الوقت الذي تم فيه نقل جثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأمير عبد القادر بواد الزناتي، باشر عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقا في أسباب هذه الحادثة التي هزت مشاعر كل سكان المنطقة.
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العثور على جثة جزار معلقة بسقف إسطبل في قالمة
نادية طلحي
تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوادي الزناتي بقالمة، في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء الأربعاء، لانتشال جثة ستيني تم العثور عليه مشنوقا بحبل داخل إسطبل متواجد بقرية سيدي عبيد.
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العثور على جثة جزار معلقة بسقف إسطبل في قالمة
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وحسب مصادرنا، فإن الجثة تتعلق بالمسمى (ص. ج) البالغ من العمر 61 سنة ينحدر من بلدية وادي الزناتي وكان يعمل جزارا ولديه إسطبل خاص بتربية الحيوانات بقرية سيدي عبيد.
وفي الوقت الذي تم فيه نقل جثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأمير عبد القادر بواد الزناتي، باشر عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقا في أسباب هذه الحادثة التي هزت مشاعر كل سكان المنطقة.