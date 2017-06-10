سخرت مديرية أمن الجزائر العاصمة، 6000 شرطي من مختلف الرتب لضمان الأمن والسلامة المرورية وممتلكات المواطنين عبر تراب الولاية وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وأفاد بيان لذات المصالح، الجمعة، باتخاذ أمن ولاية العاصمة هذه الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك من خلال عمليات مراقبة بالقرب من محيط الأسواق والمحلات والمراكز التجارية الكبرى لما تعرفه - يضيف ذات المصدر- من توافد عدد كبير للعائلات لاقتناء المستلزمات الخاصة بإحياء هذه المناسبة الدينية فضلا عن تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة على مستوى كل محطات المسافرين الخاصة بالحافلات وسيارات الأجرة ومحطات الميترو والترامواي وذلك لضمان تنقلات وحركية المواطنين .
وأضاف البيان أنه تم وضع مخطط عمل ميداني للحد من ظاهرة حوادث المرور ومخلفتاها السلبية، حيث تم تعزيز تواجد قوات الشرطة في التقاطعات والنقاط السوداء ومضاعفة تواجدها على مستوى نقاط المراقبة والحواجز إلى جانب تفعيل دوريات فرق الوقاية المرورية للوحدات المتنقلة للدرجات النارية والسيارات الخفيفة ضمانا للإنسيابية المرورية عبر الطرقات خلال تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وإلى جانب كل ذلك سخر أمن الجزائر دوريات أمنية راجلة تعمل على مستوى الشوارع والمفترقات الرئيسية للمقاطعات الإدارية أسندت لها مهمة مراقبة الأشخاص المشبوهين وإحباط كل أشكال الاعتداءات التي تمس المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في الوسط الحضري.
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تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة
6 آلاف شرطي لتأمين العاصمة في عيد الفطر
الشروق أون لاين
سخرت مديرية أمن الجزائر العاصمة، 6000 شرطي من مختلف الرتب لضمان الأمن والسلامة المرورية وممتلكات المواطنين عبر تراب الولاية وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
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وأفاد بيان لذات المصالح، الجمعة، باتخاذ أمن ولاية العاصمة هذه الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك من خلال عمليات مراقبة بالقرب من محيط الأسواق والمحلات والمراكز التجارية الكبرى لما تعرفه - يضيف ذات المصدر- من توافد عدد كبير للعائلات لاقتناء المستلزمات الخاصة بإحياء هذه المناسبة الدينية فضلا عن تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة على مستوى كل محطات المسافرين الخاصة بالحافلات وسيارات الأجرة ومحطات الميترو والترامواي وذلك لضمان تنقلات وحركية المواطنين .
وأضاف البيان أنه تم وضع مخطط عمل ميداني للحد من ظاهرة حوادث المرور ومخلفتاها السلبية، حيث تم تعزيز تواجد قوات الشرطة في التقاطعات والنقاط السوداء ومضاعفة تواجدها على مستوى نقاط المراقبة والحواجز إلى جانب تفعيل دوريات فرق الوقاية المرورية للوحدات المتنقلة للدرجات النارية والسيارات الخفيفة ضمانا للإنسيابية المرورية عبر الطرقات خلال تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وإلى جانب كل ذلك سخر أمن الجزائر دوريات أمنية راجلة تعمل على مستوى الشوارع والمفترقات الرئيسية للمقاطعات الإدارية أسندت لها مهمة مراقبة الأشخاص المشبوهين وإحباط كل أشكال الاعتداءات التي تمس المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في الوسط الحضري.