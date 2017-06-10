هو ابن ولاية سطيف، شاب يتميز بنشاط كبير، عشق الموسيقى، المسرح، وولع بالسيرك والألعاب السحرية البهلوانية منذ طفولته المبكرة، أصغر لاعب خفة في الجزائر والوطن العربي، يعيش في المهجر بالحدود الألمانية، وتحديدا بـ "مادس"، وأصبح الآن ساحرا محترفا، حضر إلى قسنطينة لتقديم عروض في ألعاب الخفة والخدع البصرية الفنية الأيام الفارطة، فجمعتنا به هذه الدردشة.
من هو أشرف عراب؟
أنا في الأصل تقني سامي في الإلكترونيك، رئيس جمعية ليالي الأندلس للمالوف، لي عديد المشاركات في المهرجانات الوطنية، ولاعب خفة منذ أربع سنوات.
أنا كنت ألعب على آلة "الكمان"، وبحكم نقص لاعبي الخفة بالجزائر، قرّرت أن أخوض التجربة والحمد لله أنني نجحت فيها، وما تعلمته بمدرسة السيرك ساعدني على التميز والحمد لله، أعتمد في ممارسة هذا النوع من الفن على موهبتي وقدرتي على التركيز والإبداع، إلى جانب ما تلقيته من تكوين بتولوز بفرنسا، إضافة إلى الدروس والإرشادات التي أتلقاها بصورة مستمرة من أشهر السحرة بأوروبا أمثال أولماك فرانكي وفرانسوا.
كيف هي أجواء صيام شهر رمضان في المهجر؟
صيام شهر رمضان بالمهجر يختلف تماما عن صيامه في الجزائر، فهناك يحس الإنسان بالغربة حقا، صمت العام الفارط دون الأهل في المهجر 15 يوما، وقررت هذه السنة أن أصوم وسط أهلي، فلا مجال للمقارنة أبدا "بصراحة لا طعم له وأنت خارج الوطن"، أما عن السهرات فأنا أقضيها مع أصدقائي، ومع برنامج عملي.
طبقكم المفضل في رمضان؟
طبقي المفضل هو " شربة الفريك" من يد الوالدة الكريمة التي أحبها كثيرا، والبقلاوة القسنطينية كذلك، فلا يمكن لي أن أزور قسنطينة ولا أشتريها.
ذكرى تحتفظ بها عن شهر رمضان؟
أتذكر أنني عندما كنت صغيرا، أكلت خفية عن العائلة، وعندما افتضح أمري، العقاب كان شديدا من الوالدين "نبات على طريحة".
أنا من النوع "ألي يقلق بزاف"، أدخل البيت، فمن غير المعقول أن لا أكسر صحنا أو كأسا، أو أصرخ، وبعدها أغير الجو بدخولي للمطبخ لأساعد الوالدة في تحضير وجبة الفطور، "البوراك"، وبعد الفطور كأن شيئا لم يكن.
كنا صغارا أنا وأخي التوأم أنور وفي رمضان كنا نشاغب، فنستغل انشغال الجيران بالفطور بعد آذان المغرب، لنقرع الأبواب ونهرب، ولم يكتشف أي جار أمرنا، أما عن التشابه فقد كان كل واحد منا يستغله في كل شيء، في المدرسة، في الشارع، ومن الصعب أن يُفرق بيننا، ففي يوم من الأيام ولصعوبة التمييز فيما بيننا طردتنا الأستاذة معا من القسم.
ماذا عن مشاريعك المستقبلية؟
أتأسف كون الألعاب البهلوانية التي يقدّمها شقيقي أنور ضمن "سيركنا" المصغّر، محدودة النطاق في بلادنا رغم أهميتها، لكني سأسعى لإيصال "سيركنا" المصغر إلى كافة ولايات الوطن، وفي كل الأحوال لن أبقى في نفس الميدان، سأعمل على تكوين وتدريب شباب آخرين، ثم أعود لأعمل في تخصصي الأصلي "الإلكترونيك الصناعية".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1ملابس الصلاة النسوية بأنامل شيطانية
2أين يجب أن تقضي المرأة يوم العيد؟!
3نجم "ستار أكاديمي11" أنيس بورحلة ينعت الشعب الجزائري بالمُتخلف!
4محاكمة عصابة حاولت إغراق العاصمة بالأوراق النقدية المزورة
5كروكي بالشوكولا، مقروط سوريا، رزمة لعروسة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
البابا أو القرآن
سليم قلالة
زكاتنا.. من غالب قوتنا؟
عبد الناصر
"قابيل" و"إخوة يوسف".. بيننا
محمد الهادي الحسني
نحن المسلمون حقا
عمار يزلي
جيل الـ 4G
جمال لعلامي
"عاشور" والدومينو" يهزمان الوزراء والنواب!
رشيد ولد بوسيافة
لا تنسوا أننا أفارقة!
محمد الهادي الحسني
لا تستحق الاستقلال
حبيب راشدين
حتى نعلم من الكذاب الأشِر
جمال لعلامي
..رجلاوي!
الفيديو
حلوى الزلابية.. "ملكة السهرة الرمضانية" في الجزائر!
شاهد صور تفجير مسجد النوري والمنارة الحدباء في الموصل
موائد إفطار جماعي وسط الدمار في مدينة دوما المحاصرة قرب دمشق
أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
أصغر لاعب خفة في الجزائر عراب أشرف
"أفضل شربة فريك الوالدة" وألعاب الخفة خياري
حاورته: إيمان زيتوني
هو ابن ولاية سطيف، شاب يتميز بنشاط كبير، عشق الموسيقى، المسرح، وولع بالسيرك والألعاب السحرية البهلوانية منذ طفولته المبكرة، أصغر لاعب خفة في الجزائر والوطن العربي، يعيش في المهجر بالحدود الألمانية، وتحديدا بـ "مادس"، وأصبح الآن ساحرا محترفا، حضر إلى قسنطينة لتقديم عروض في ألعاب الخفة والخدع البصرية الفنية الأيام الفارطة، فجمعتنا به هذه الدردشة.
تغطيات ذات صلة
"أفضل شربة فريك الوالدة" وألعاب الخفة خياري
رمي الشموع وألبسة النسوة في البحر لإبعاد العين والسحر !
جنايات سطيف تدين شابين تواصلا مع "داعشية" عراقية
5 آلاف امرأة في السباق النسوي "العاصمية" يوم 30 جوان
ملابس الصلاة النسوية بأنامل شيطانية
من هو أشرف عراب؟
أنا في الأصل تقني سامي في الإلكترونيك، رئيس جمعية ليالي الأندلس للمالوف، لي عديد المشاركات في المهرجانات الوطنية، ولاعب خفة منذ أربع سنوات.
أنا كنت ألعب على آلة "الكمان"، وبحكم نقص لاعبي الخفة بالجزائر، قرّرت أن أخوض التجربة والحمد لله أنني نجحت فيها، وما تعلمته بمدرسة السيرك ساعدني على التميز والحمد لله، أعتمد في ممارسة هذا النوع من الفن على موهبتي وقدرتي على التركيز والإبداع، إلى جانب ما تلقيته من تكوين بتولوز بفرنسا، إضافة إلى الدروس والإرشادات التي أتلقاها بصورة مستمرة من أشهر السحرة بأوروبا أمثال أولماك فرانكي وفرانسوا.
كيف هي أجواء صيام شهر رمضان في المهجر؟
صيام شهر رمضان بالمهجر يختلف تماما عن صيامه في الجزائر، فهناك يحس الإنسان بالغربة حقا، صمت العام الفارط دون الأهل في المهجر 15 يوما، وقررت هذه السنة أن أصوم وسط أهلي، فلا مجال للمقارنة أبدا "بصراحة لا طعم له وأنت خارج الوطن"، أما عن السهرات فأنا أقضيها مع أصدقائي، ومع برنامج عملي.
طبقكم المفضل في رمضان؟
طبقي المفضل هو " شربة الفريك" من يد الوالدة الكريمة التي أحبها كثيرا، والبقلاوة القسنطينية كذلك، فلا يمكن لي أن أزور قسنطينة ولا أشتريها.
ذكرى تحتفظ بها عن شهر رمضان؟
أتذكر أنني عندما كنت صغيرا، أكلت خفية عن العائلة، وعندما افتضح أمري، العقاب كان شديدا من الوالدين "نبات على طريحة".
أنا من النوع "ألي يقلق بزاف"، أدخل البيت، فمن غير المعقول أن لا أكسر صحنا أو كأسا، أو أصرخ، وبعدها أغير الجو بدخولي للمطبخ لأساعد الوالدة في تحضير وجبة الفطور، "البوراك"، وبعد الفطور كأن شيئا لم يكن.
كنا صغارا أنا وأخي التوأم أنور وفي رمضان كنا نشاغب، فنستغل انشغال الجيران بالفطور بعد آذان المغرب، لنقرع الأبواب ونهرب، ولم يكتشف أي جار أمرنا، أما عن التشابه فقد كان كل واحد منا يستغله في كل شيء، في المدرسة، في الشارع، ومن الصعب أن يُفرق بيننا، ففي يوم من الأيام ولصعوبة التمييز فيما بيننا طردتنا الأستاذة معا من القسم.
ماذا عن مشاريعك المستقبلية؟
أتأسف كون الألعاب البهلوانية التي يقدّمها شقيقي أنور ضمن "سيركنا" المصغّر، محدودة النطاق في بلادنا رغم أهميتها، لكني سأسعى لإيصال "سيركنا" المصغر إلى كافة ولايات الوطن، وفي كل الأحوال لن أبقى في نفس الميدان، سأعمل على تكوين وتدريب شباب آخرين، ثم أعود لأعمل في تخصصي الأصلي "الإلكترونيك الصناعية".