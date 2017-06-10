اللواء عمار عثامنية:

"عليكم بمضاعفة الجهود للحفاظ على الجاهزية التامة"

date 2017/06/24 views 139 comments 0
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icon-writer نوارة. ب

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

حث اللواء عمار عثامنية، قائد الناحية العسكرية الخامسة مختلف التشكيلات التابعة لقطاعه على مضاعفة الجهود والعمل بجد من أجل الحفاظ على الجاهزية التامة والدائمة بالتكوين المستمر والصيانة الجيدة للعتاد والوسائل المتوفرة.

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه ،تتويجا للسنة التدريبية للتحضير القتالي 2016-2017، وطبقا للتوجيهة السنوية لتحضير القوات، الصادرة عن الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، أشرف اللواء عمار عثامنية، قائد الناحية العسكرية الخامسة الشهيد زيغوت يوسف، يوم 22 جوان 2017 بميدان الرمي والمناورات بأمدوكال بباتنة، على تنفيذ تمرين تكتيكي للواء السابع المدرع المُرمز "الأوراس 2017" بموضوع "اللواء المدرع في الهجوم من الحركة".

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