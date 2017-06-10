سقوط 8 جرحى وتحطيم 4 سيارات إصابة "مير" ووالده بجروح في شجار جماعي ببسكرة

أصيب، ليلة الخميس، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحوش بولاية بسكرة، رفقة والده الطاعن في السن، بجروح خطيرة، كما تم تسجيل سقوط 8 جرحى في شجار دامي ومواجهات بين عائلتين بوسط المدينة.

حيث استعمل المتشاجرون الهراوات والسيوف والرشق بالحجارة، ما حول الشارع الرئيسي إلى حلبة صراع كبير بين المتشاجرين، استدعى من السكان الاستنجاد بعناصر الدرك الوطني، التي تدخل أفرادها رفقة أعيان المنطقة لإخماد فتيل الشجار العنيف، وتوقيف مؤقت للأفراد المتخاصمين من أجل فرض الهدوء وعدم الإخلال بالنظام العام في المدينة.

الحادث واستنادا إلى مصادر محلية نجم في البداية عن شجار بين شخصين ينتميان لعرش واحد، ومن عائلتين مختلفتين، إحداها عائلة "المير"، وتوسع بعدها الشجار إلى أفراد العائلتين.