طمئن الوزير الأول عبد المجيد تبون، الموظفين في اطار عقود الأدماج المهني، ان الدولة لن تتخلى عنهم، وقد اتخذت قرارات جد هامة لصالحهم، مؤكدا استمرارية دعم مشاريع تشغيل الشباب "لونساج"، وصندوق التأمين عن البطالة "كناك"، مع الحرص على توجيه الإستثمارات نحو أنشطة مفيدة للاقتصاد الوطني.
وقال تبون، سهر الجمعة، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، ان الحكومة اتخذت قرارات بمواصلة دفع الاعتمادات التي تسمح بتغطية أجور المستخدمين إلى غاية نهاية 2017 بكلفة إجمالية مقدرة بـ 5 ملايير دينار.
وقال تبون، ان الدولة لن تجمد التوظيف في المصالح العمومية، وأن عملية التوظيف ستخضع للأولويات، معلنا في الوقت نفسه، عن توحيد منظومة الإدماج المهني، وخلق جسور التكوين والتأهيل، ما يسمح بخلق نفس الفرص لإدماج العاطلين في سوق العمل.
وأضاف الوزير الاول، أن نسبة تسديد الشباب المستفدين من تدعيم "لونساج"، قد بلغت 85 بالمائة، قائلا: أن "شباب لونساج يسددون ديونهم أفضل من أصحاب الاستثمارات الكبرى، وقال تبون،أن الدولة ستوفر الحماية للمنتوج الوطني ، مضيفا،أن الممارسات السابقة كانت تعطى الأولوية للاستيراد على حساب المنتوج المحلي الذي تعرض للإهمال، كما تعتزم الحكومة مكافحة الاحتكار وتسهيل عمليات التصدير عبر إنشاء رواق أخضر يتيح للفلاحين تصدير منتجاتهم بسهولة عكس ما هو واقع حاليا.
وتوقع تبون، انخفاض العجز التجاري من 17 بالمائة إلى 10 بالمائة هذه السنة، وهو ما يسمح بتحقيق ربح يقدر بـ 8 ملايير دولار في الميزان التجاري.
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طمئن الشباب في إطار عقود الإدماج
تبون: الدولة لن تتخلى عنكم واتخذنا قرارات هامة لصالحكم
الشروق أونلاين/ منير ر
طمئن الوزير الأول عبد المجيد تبون، الموظفين في اطار عقود الأدماج المهني، ان الدولة لن تتخلى عنهم، وقد اتخذت قرارات جد هامة لصالحهم، مؤكدا استمرارية دعم مشاريع تشغيل الشباب "لونساج"، وصندوق التأمين عن البطالة "كناك"، مع الحرص على توجيه الإستثمارات نحو أنشطة مفيدة للاقتصاد الوطني.
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وقال تبون، سهر الجمعة، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، ان الحكومة اتخذت قرارات بمواصلة دفع الاعتمادات التي تسمح بتغطية أجور المستخدمين إلى غاية نهاية 2017 بكلفة إجمالية مقدرة بـ 5 ملايير دينار.
وقال تبون، ان الدولة لن تجمد التوظيف في المصالح العمومية، وأن عملية التوظيف ستخضع للأولويات، معلنا في الوقت نفسه، عن توحيد منظومة الإدماج المهني، وخلق جسور التكوين والتأهيل، ما يسمح بخلق نفس الفرص لإدماج العاطلين في سوق العمل.
وأضاف الوزير الاول، أن نسبة تسديد الشباب المستفدين من تدعيم "لونساج"، قد بلغت 85 بالمائة، قائلا: أن "شباب لونساج يسددون ديونهم أفضل من أصحاب الاستثمارات الكبرى، وقال تبون،أن الدولة ستوفر الحماية للمنتوج الوطني ، مضيفا،أن الممارسات السابقة كانت تعطى الأولوية للاستيراد على حساب المنتوج المحلي الذي تعرض للإهمال، كما تعتزم الحكومة مكافحة الاحتكار وتسهيل عمليات التصدير عبر إنشاء رواق أخضر يتيح للفلاحين تصدير منتجاتهم بسهولة عكس ما هو واقع حاليا.
وتوقع تبون، انخفاض العجز التجاري من 17 بالمائة إلى 10 بالمائة هذه السنة، وهو ما يسمح بتحقيق ربح يقدر بـ 8 ملايير دولار في الميزان التجاري.