يوم العيد.. الفرصة السّانحة لإصلاح ذات البين

عيد الفطر يوم تهليل وتكبير وصلوات، وشكر لله على التّوفيق لصيام رمضان وقيام لياليه النيّرات، يقول ربّ البريات: ((شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون))، وهو أيضا يوم فرح للمؤمنين والمؤمنات، بما وفّقوا له من طاعات وقربات، وما تسابقوا عليه من خيرات. فرح سيدوم انشراحا في الصّدور وسعادة في القلوب، إن هم ثبتوا على ما كانوا عليه في رمضان، ولكنّه سرعان ما يتحوّل إلى ضيق وحسرات، إن هم رجعوا إلى إضاعة الطّاعات وغشيان المحرّمات.

والعيد هو أيضا يوم تصافٍ وتصالح؛ وتراحم وتسامح؛ كم من أرحام وأواصر فرح الشّيطان بقطعها ينبغي للمؤمن أن يغيظ اللّعين ويقتله حسرة في هذا اليوم بوصلها.. إنّ الرّحم لتدعو الله أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها.. كم من مصلّ لا يعبأ الله بصلاته، وكم من صائم لا يعبأ الله بصيامه، وكم من متصدّق مكثر للصّدقات وبينه وبين الله حجاب، لأنّه قطع الرّحم التي أمر الله بوصلها، لأنّ بينه وبين أخيه المسلم عداوةً وشحناء. يقول النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: (تفتح أبواب الجنّة في يوم الاثنين ويوم الخميس، فيُغفر لكلّ عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا).

يوم العيد فرصتك أخي المؤمن فلا تفوّتها.. تصالح مع إخوانك الذين نزغ الشّيطان بينك وبينهم، ومن كان له عليك مظلمة فتحلّل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار ولا متاع. إنّه لعيب وحرام أن يعادي الأخ أخاه لأجل دراهم معدودة، أو لأجل شجار نشب بين الأبناء، أو لأجل أيّ عرض من أعراض الدّنيا الزّائلة. فلا حول ولا قوة إلا بالله يوم يعادي الابن أباه لأجل الدّنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله يوم يعادي الأخ أخاه لأجل الدّنيا، ويحلّ رمضان ويرتحل ولم يتصالحا، ثمّ يأتي العيد ويمضي ولم يتصالحا!. إنّ النبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم- يقول: (لا يحلّ لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ومن هجر فوق ثلاث فمات دخل النّار). فلنتّق الله في أنفسنا، ولنصلح ذات بيننا، ولا تغربّن شمس هذا اليوم وبين اثنين منّا عداوة وشحناء.