"سناباب" تتبرأ من تصرفات أعضاء المكتب الوطني المجمدين

تبرأت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، من التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن بعض أعضاء المكتب الوطني المجمدين، بعد المساس بسمعة النقابة ومخالفة قانونها الأساسي.

وأوضحت سناباب في بيان لها الجمعة، انها اجتمعت ببعض أعضاء المكتب الوطني المجمدين بتاريخ 15 أوت 2017 نظرا لمخالفتهم المادة 83 من القانون الأساسي، حيث يعد خرقا واضحا للقانون الأساسي 34 أن تسحب الثقة من الأمين العام عن طريق المحضر القضائي وخارج الأطر القانونية للنقابة باجتماع غير مرخص دون الرجوع للمجلس الوطني الذي من صلاحيته سحب الثقة بحضور 2/3 من أعضائهّ، وهذا اثر البيان الصحفي المغلوط الصادر 22 أوت الجاري تحت الرقم 3 والممضي من طرف عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال سابقا والذي انتحل صفة الأمين العام للنقابة.

ولمحت أن المدعو "ي.ص"، قام بتصريح صحفي سابق بتاريخ 24 ماي 2017 والصادر بصفة فردية والذي يشير إلى اجتماع غير مرخص به لبعض أعضاء المكتب الوطني، والذي تضمن في أسبابه ونتائجه المساس بسمعة النقابة وأمينها العام وهو محل شكوى مصحوبة بإدعاء مدني من أجل القذف والتشهير والتزييف وتقليد ختم لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر.

وحسب ما جاء به البيان ان انها تبرأت من التصرفات غير المسؤولة وغير القانونية الصادرة عن بعض اعضاء المكتب الوطني المجمدين، مشددة ان أي اجراء قانوني محل متابعة امام الجهات الرسمية والقضائية.