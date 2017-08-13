ردّ عمرو خالد، على كل الذين انتقدوه وسخروا من خرجته الفايسبوكية الأخيرة، بشدة، ووصفهم بالمتطرفين، الذين رفضوا دعاءه لمريديه على موقعه على الفايس بوك، عندما خصّهم بدعاء قام بتصويره وبثه على موقعه على الفايس بوك..
ووصف من اتهموه بالتمثيل، عندما يزعم البكاء وهو يرفع يديه بالدعاء إلى السماء، بالذين يحكمون على النوايا فيأتون المنكر والحرام، واعتبر ما قام به عندما وقف إلى جانب الكعبة الشريفة، وراح يدعو للفايسبوكيين أمام مصوّر خاص، من دون غيرهم من مسلمي العالم، جزءا من الإيمان، وزعم بأنه يمتلك ثلاثين مليون مسلم وعربي في العالم الافتراضي، أسماهم بعائلته الكبيرة التي يعيش لأجلها ويتذكرها في كل مكان بما في ذلك في البقاع المقدسة، معتبرا الفايس بوك وسيلة مساعدة للدين، ولم يتوقف الداعية المثير للجدل الذي بلغ الخمسين من العمر، في الخامس من سبتمبر الحالي عند هذا الحدّ، بل انتقد اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة بسبب توجهاته السياسية، ووصف محمد النني لاعب أرسنال بالرمز الذي يجب الاقتداء به لأنه وجد الأبواب مغلقة في وجهه في مصر فنجح في لندن مع ناد كبير، ومعترفا بأنه كان إخوانيا لمدة قاربت الأربع سنوات عندما كان طالبا جامعيا ولكنه تاب واعترف بخطئه وهو الذي كان يطلب من الناس بأن تعطي أصواتها للرئيس المخلوع محمد مرسي، وفي خرجته الإعلامية مع اليوم السابع، اعتبر عمرو خالد، السيد قطب ووجدي غنيم والكثير من علماء الأزهر إما متطرفين أو لا يعرفون الواقع ويعيشون في عالم آخر، وحان الوقت ـ حسبه ـ لأجل توجيه جامعة الأزهر لخدمة البلاد والمشاركة في تطويرها.
عمرو خالد الذي قال إنه في الحقل الدعوي منذ ربع قرن، ولن يتركه إلى أن يموت حاول الاقتراب من النظام المصري الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، بنفي كل العلاقات التي جمعته بعائلة حسني مبارك وقال إنها لم تتعد المكالمة الهاتفية مع ابن الرئيس الأسبق، واعتبر مروره بالإخوان، بالخطأ الذي ندم على اقترافه وعلى الناس أن تسامحه عليه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1أدعو الجزائريين إلى زيارة بلادنا حتى بعد إقصاء "الخضر"!
2الجزائريون ما زالوا أوفياء للمسلسلات الدينية!
3" الكراكو الجزائري بلغ العالمية بفضل التعديلات العصرية"
4عمار.. تلميذ جديد يقطع 6 كلم على الأقدام للالتحاق بالمدرسة
5عمرو خالد يتهجم على أبو تريكة والسيد قطب وشيوخ الأزهر
Français English
الرأي
محيي الدين عميمور
محمد الصالح يحياوي .. الأخطاء والخطيئة
محمد بوالروايح
نحو تأسيس عقد اجتماعي وسياسي من أجل الجزائر
سليم قلالة
مشروعنا الوطني.. من البسملة إلى الماء...
عمار يزلي
بأيّ حال عدت يا عيد؟
محمد الهادي الحسني
من "الإنجيل" إلى القرآن
قادة بن عمار
مذبحة "ميانمار" وصفقة "نايمار"!
حبيب راشدين
إدارة الأزمات على الطريقة الجزائرية
رشيد ولد بوسيافة
نحن من يذبح "الروهينغا"!
سليم قلالة
تحية إلى هؤلاء...
قادة بن عمار
انتهى مسلسل "تكوير" الشعب!
الفيديو
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
وصف كل من انتقد "مهزلته" الفايسبوكية في الحج بالمتطرف
عمرو خالد يتهجم على أبو تريكة والسيد قطب وشيوخ الأزهر
ب.عيسى
صحافي، ومدير المكتب الجهوي لجريدة الشروق بقسنطينة
ردّ عمرو خالد، على كل الذين انتقدوه وسخروا من خرجته الفايسبوكية الأخيرة، بشدة، ووصفهم بالمتطرفين، الذين رفضوا دعاءه لمريديه على موقعه على الفايس بوك، عندما خصّهم بدعاء قام بتصويره وبثه على موقعه على الفايس بوك..
تغطيات ذات صلة
عمار.. تلميذ جديد يقطع 6 كلم على الأقدام للالتحاق بالمدرسة
أدعو الجزائريين إلى زيارة بلادنا حتى بعد إقصاء "الخضر"!
الجزائريون ما زالوا أوفياء للمسلسلات الدينية!
" الكراكو الجزائري بلغ العالمية بفضل التعديلات العصرية"
كنزة تساند رغم الخسارة وأغنية الجابوني تسخر من هزيمة زامبيا!
ووصف من اتهموه بالتمثيل، عندما يزعم البكاء وهو يرفع يديه بالدعاء إلى السماء، بالذين يحكمون على النوايا فيأتون المنكر والحرام، واعتبر ما قام به عندما وقف إلى جانب الكعبة الشريفة، وراح يدعو للفايسبوكيين أمام مصوّر خاص، من دون غيرهم من مسلمي العالم، جزءا من الإيمان، وزعم بأنه يمتلك ثلاثين مليون مسلم وعربي في العالم الافتراضي، أسماهم بعائلته الكبيرة التي يعيش لأجلها ويتذكرها في كل مكان بما في ذلك في البقاع المقدسة، معتبرا الفايس بوك وسيلة مساعدة للدين، ولم يتوقف الداعية المثير للجدل الذي بلغ الخمسين من العمر، في الخامس من سبتمبر الحالي عند هذا الحدّ، بل انتقد اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة بسبب توجهاته السياسية، ووصف محمد النني لاعب أرسنال بالرمز الذي يجب الاقتداء به لأنه وجد الأبواب مغلقة في وجهه في مصر فنجح في لندن مع ناد كبير، ومعترفا بأنه كان إخوانيا لمدة قاربت الأربع سنوات عندما كان طالبا جامعيا ولكنه تاب واعترف بخطئه وهو الذي كان يطلب من الناس بأن تعطي أصواتها للرئيس المخلوع محمد مرسي، وفي خرجته الإعلامية مع اليوم السابع، اعتبر عمرو خالد، السيد قطب ووجدي غنيم والكثير من علماء الأزهر إما متطرفين أو لا يعرفون الواقع ويعيشون في عالم آخر، وحان الوقت ـ حسبه ـ لأجل توجيه جامعة الأزهر لخدمة البلاد والمشاركة في تطويرها.
عمرو خالد الذي قال إنه في الحقل الدعوي منذ ربع قرن، ولن يتركه إلى أن يموت حاول الاقتراب من النظام المصري الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، بنفي كل العلاقات التي جمعته بعائلة حسني مبارك وقال إنها لم تتعد المكالمة الهاتفية مع ابن الرئيس الأسبق، واعتبر مروره بالإخوان، بالخطأ الذي ندم على اقترافه وعلى الناس أن تسامحه عليه.