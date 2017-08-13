أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الخميس، أمرا يقضي بموجبه بإيداع مغترب بفرنسا يدعى س، و، يبلغ من العمر 33 سنة، الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته بتهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بوضع في متناول الجمهور صورا بغير إذن صاحبها أو رضاه، والتهديد الكتابي بالاعتداء، والقذف والسب وانتحال هوية الغير.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى بداية العام الجاري، عندما تقدمت من فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة فتاة تبلغ من العمر 29 سنة، بغرض تقديم شكوى ضد أحد الأشخاص عن تعرضها للتهديد الكتابي بالاعتداء والقذف والسب وانتحال هوية الغير عبر صفحتها بالفايسبوك، وعليه تم فتح تحقيق في القضية، لتباشر خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية تحرياتها، أين كشفت أن المشتبه به كان في كل مرة يقوم بنشر صور تخص الضحية وعائلتها على إثر خلافات بينهما، لتتمكن ذات المصالح من تحديد هوية المشتبه به، والذي تبين أنه خارج الوطن وبمجرد دخوله التراب الوطني تم توقيفه بوسط مدينة سكيكدة وتحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية، حيث بينت التحريات أن المشتبه به على خلاف مع الضحية كونه لم يتقبل فكرة زواج هذه الأخيرة من شقيقه، أين قام المشتبه به بانتحال هوية الضحية من خلال إنشاء حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحمل اسم الضحية مع نشر صورها الخاصة للجمهور من دون إذنها أو رضاها، كما عمد إلى التهديد الكتابي بالاعتداء الصريح على والدها، ليتمادى في تصرفاته المجرمة، حيث أصبح يوجه إليها وإلى والدها مختلف عبارات السب والقذف والتهديد عبر شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، غير أن الضحية لم ترضخ لتهديداته وقامت برفع شكوى ضده، لتتمكن مصالح الأمن من تحديد هويته وتوقيفه بمجرد دخوله التراب الوطني.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1مغترب بفرنسا يخترق فيسبوك سكيكدية ويهدد عائلتها بالقتل
Français English
الرأي
محيي الدين عميمور
محمد الصالح يحياوي .. الأخطاء والخطيئة
محمد بوالروايح
نحو تأسيس عقد اجتماعي وسياسي من أجل الجزائر
سليم قلالة
مشروعنا الوطني.. من البسملة إلى الماء...
عمار يزلي
بأيّ حال عدت يا عيد؟
محمد الهادي الحسني
من "الإنجيل" إلى القرآن
قادة بن عمار
مذبحة "ميانمار" وصفقة "نايمار"!
حبيب راشدين
إدارة الأزمات على الطريقة الجزائرية
رشيد ولد بوسيافة
نحن من يذبح "الروهينغا"!
سليم قلالة
تحية إلى هؤلاء...
قادة بن عمار
انتهى مسلسل "تكوير" الشعب!
الفيديو
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
كونه لم يتقبل فكرة زواج الفتاة من شقيقه
مغترب بفرنسا يخترق فيسبوك سكيكدية ويهدد عائلتها بالقتل
إسلام بوشليق
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الخميس، أمرا يقضي بموجبه بإيداع مغترب بفرنسا يدعى س، و، يبلغ من العمر 33 سنة، الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته بتهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بوضع في متناول الجمهور صورا بغير إذن صاحبها أو رضاه، والتهديد الكتابي بالاعتداء، والقذف والسب وانتحال هوية الغير.
تغطيات ذات صلة
مغترب بفرنسا يخترق فيسبوك سكيكدية ويهدد عائلتها بالقتل
التحاليل الطبية.. هاجس المقبلين على الزواج
تسمّمات بالجملة بسبب الأضاحي الفاسدة
لحوم أضاحي العيد تتعفن والمواطنون تحت الصدمة
القمامة والروائح الكريهة تحول يوميات الجزائريين إلى "كوشمار"!
وتعود حيثيات هذه القضية إلى بداية العام الجاري، عندما تقدمت من فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة فتاة تبلغ من العمر 29 سنة، بغرض تقديم شكوى ضد أحد الأشخاص عن تعرضها للتهديد الكتابي بالاعتداء والقذف والسب وانتحال هوية الغير عبر صفحتها بالفايسبوك، وعليه تم فتح تحقيق في القضية، لتباشر خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية تحرياتها، أين كشفت أن المشتبه به كان في كل مرة يقوم بنشر صور تخص الضحية وعائلتها على إثر خلافات بينهما، لتتمكن ذات المصالح من تحديد هوية المشتبه به، والذي تبين أنه خارج الوطن وبمجرد دخوله التراب الوطني تم توقيفه بوسط مدينة سكيكدة وتحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية، حيث بينت التحريات أن المشتبه به على خلاف مع الضحية كونه لم يتقبل فكرة زواج هذه الأخيرة من شقيقه، أين قام المشتبه به بانتحال هوية الضحية من خلال إنشاء حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحمل اسم الضحية مع نشر صورها الخاصة للجمهور من دون إذنها أو رضاها، كما عمد إلى التهديد الكتابي بالاعتداء الصريح على والدها، ليتمادى في تصرفاته المجرمة، حيث أصبح يوجه إليها وإلى والدها مختلف عبارات السب والقذف والتهديد عبر شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، غير أن الضحية لم ترضخ لتهديداته وقامت برفع شكوى ضده، لتتمكن مصالح الأمن من تحديد هويته وتوقيفه بمجرد دخوله التراب الوطني.