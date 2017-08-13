كونه لم يتقبل فكرة زواج الفتاة من شقيقه مغترب بفرنسا يخترق فيسبوك سكيكدية ويهدد عائلتها بالقتل

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الخميس، أمرا يقضي بموجبه بإيداع مغترب بفرنسا يدعى س، و، يبلغ من العمر 33 سنة، الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته بتهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بوضع في متناول الجمهور صورا بغير إذن صاحبها أو رضاه، والتهديد الكتابي بالاعتداء، والقذف والسب وانتحال هوية الغير.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى بداية العام الجاري، عندما تقدمت من فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة فتاة تبلغ من العمر 29 سنة، بغرض تقديم شكوى ضد أحد الأشخاص عن تعرضها للتهديد الكتابي بالاعتداء والقذف والسب وانتحال هوية الغير عبر صفحتها بالفايسبوك، وعليه تم فتح تحقيق في القضية، لتباشر خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية تحرياتها، أين كشفت أن المشتبه به كان في كل مرة يقوم بنشر صور تخص الضحية وعائلتها على إثر خلافات بينهما، لتتمكن ذات المصالح من تحديد هوية المشتبه به، والذي تبين أنه خارج الوطن وبمجرد دخوله التراب الوطني تم توقيفه بوسط مدينة سكيكدة وتحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية، حيث بينت التحريات أن المشتبه به على خلاف مع الضحية كونه لم يتقبل فكرة زواج هذه الأخيرة من شقيقه، أين قام المشتبه به بانتحال هوية الضحية من خلال إنشاء حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحمل اسم الضحية مع نشر صورها الخاصة للجمهور من دون إذنها أو رضاها، كما عمد إلى التهديد الكتابي بالاعتداء الصريح على والدها، ليتمادى في تصرفاته المجرمة، حيث أصبح يوجه إليها وإلى والدها مختلف عبارات السب والقذف والتهديد عبر شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، غير أن الضحية لم ترضخ لتهديداته وقامت برفع شكوى ضده، لتتمكن مصالح الأمن من تحديد هويته وتوقيفه بمجرد دخوله التراب الوطني.