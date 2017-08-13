لا أدري إن كانت المعلومة التي تفضل بها وزير الثقافة السيد عزالدين ميهوبي من تيبازة، دقيقة وصحيحة، عن كون الجزائر تكتنز ستين بالمائة من آثار الرومان في العالم، ولكن نعلم بأنه في عالم الثقافة والسياحة، لا يكفي أن تمتلك، ولا معنى للأرقام والنسب المئوية إذا لم تستغلها في المجالات التي تكسب منها معنويا.. وحتى ماديا.
فمن غير المنطقي أن تبقى الجزائر الوحيدة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، من لا تمتلك لا ثقافة ولا صناعة سياحية، وفي كل مرة يطلّ علينا وزير ليقدّم لنا أرقاما عن ثروات وكنوز منّ الله علينا بها، من غابات وشواطئ وصحراء وآثار بما فيها الرومانية التي رسّم السيد ميهوبي الجزائر، عاصمة لها، طبعا إن صحّ ما قال.
وزير الثقافة دافع عن السلطة بشراسة، ونفى عنها أي تقصير في الحفاظ على الآثار، وقال بأنها مجنّدة بكل قواها لأجل الحفاظ على مختلف الآثار الموجودة في الجزائر، ولكنه لم يُفهمنا لماذا قصّرت في إعطائنا هذه المعلومة "الكنز" التي تفضل بها هو، ولماذا تنجح لبنان في استقطاب نصف مليون سائح سنويا لمسرح بعلبك الروماني الصغير، ونعجز نحن عن استقطاب سائح واحد في تيبازة وتيمقاد وجميلة وتيديس، ونحن نمتلك كما قال أكثر من نصف آثار الرومان في العالم.
ولن نتحدث في هذا المجال عن عجز مختلف المسؤولين عن غرس ثقافة سياحية في الأطفال والشباب الجزائري ليحوّلوا هذه الكنوز الحجرية، إلى كنوز حقيقية، حتى لا تبقى مجرد أطلال تبكي علينا.
وزير الثقافة، قال بأن الجزائر محسودة من بلاد كثيرة، لأنها تكتنز ستين بالمائة من آثار الرومان، ووزير الرياضة والشباب قال بأن الجزائر محسودة لأن ثلاثة أرباع سكانها من الشباب، ووزير السياحة قال بأن الجزائر محسودة لأنها تملك أكثر من ألف كيلومتر من الشواطئ وأكبر صحراء في العالم، ووزير المجاهدين قال بأن الجزائر محسودة، لأن مواقع النضال فيها وما أكثرها، تصلح لأن تتحوّل إلى متاحف تاريخية، يزورها الناس من كل بلاد العالم، ولا نفهم بعد هذا لماذا لا يحسدونا على الواقع المرّ الذي نحن عليه، وطبعا لم يتسبّب فيه هؤلاء الوزراء والذين سبقوهم، وإنما السلطة والشعب معا على مدار أكثر من نصف قرن.
من المؤسف فعلا أن يترك شاب من وهران، مدينته الكبيرة، ويجتاز مدن الوسط، بما فيها من كنوز وغابات وشواطئ وآثار رومانية، ومدن الشرق بما فيها من لآلئ وجبال وسهول وآثار عثمانية، ويقضي عطلته في بلدة صغيرة في بلد جار، لا يمتلك باعتراف مواطنيه ومسؤوليه جزءا صغيرا من هذه الكنوز، التي تمتلكها الجزائر والتي أضاف لها السيد عز الدين ميهوبي هذه المعلومة التي تقول بأن الذي يريد أن يدرس التاريخ الروماني عليه أن يحطّ رحاله في الجزائر!
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1الطريقة الكركرية وماذا بعد؟
2نحن و"الرومان"!
Français English
الرأي
عبد الناصر
نحن و"الرومان"!
التهامي مجوري
الطريقة الكركرية وماذا بعد؟
محيي الدين عميمور
محمد الصالح يحياوي .. الأخطاء والخطيئة
محمد بوالروايح
نحو تأسيس عقد اجتماعي وسياسي من أجل الجزائر
سليم قلالة
مشروعنا الوطني.. من البسملة إلى الماء...
عمار يزلي
بأيّ حال عدت يا عيد؟
محمد الهادي الحسني
من "الإنجيل" إلى القرآن
قادة بن عمار
مذبحة "ميانمار" وصفقة "نايمار"!
حبيب راشدين
إدارة الأزمات على الطريقة الجزائرية
رشيد ولد بوسيافة
نحن من يذبح "الروهينغا"!
الفيديو
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
نحن و"الرومان"!
عبد الناصر
لا أدري إن كانت المعلومة التي تفضل بها وزير الثقافة السيد عزالدين ميهوبي من تيبازة، دقيقة وصحيحة، عن كون الجزائر تكتنز ستين بالمائة من آثار الرومان في العالم، ولكن نعلم بأنه في عالم الثقافة والسياحة، لا يكفي أن تمتلك، ولا معنى للأرقام والنسب المئوية إذا لم تستغلها في المجالات التي تكسب منها معنويا.. وحتى ماديا.
مقالات سابقة للكاتب
اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي
كاريكاتير العدد 5571
منذ 1962
صيني يعلن إسلامه في باتنة
إجراءات تسهيلية لاستقبال الحجاج في المطارات
فمن غير المنطقي أن تبقى الجزائر الوحيدة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، من لا تمتلك لا ثقافة ولا صناعة سياحية، وفي كل مرة يطلّ علينا وزير ليقدّم لنا أرقاما عن ثروات وكنوز منّ الله علينا بها، من غابات وشواطئ وصحراء وآثار بما فيها الرومانية التي رسّم السيد ميهوبي الجزائر، عاصمة لها، طبعا إن صحّ ما قال.
وزير الثقافة دافع عن السلطة بشراسة، ونفى عنها أي تقصير في الحفاظ على الآثار، وقال بأنها مجنّدة بكل قواها لأجل الحفاظ على مختلف الآثار الموجودة في الجزائر، ولكنه لم يُفهمنا لماذا قصّرت في إعطائنا هذه المعلومة "الكنز" التي تفضل بها هو، ولماذا تنجح لبنان في استقطاب نصف مليون سائح سنويا لمسرح بعلبك الروماني الصغير، ونعجز نحن عن استقطاب سائح واحد في تيبازة وتيمقاد وجميلة وتيديس، ونحن نمتلك كما قال أكثر من نصف آثار الرومان في العالم.
ولن نتحدث في هذا المجال عن عجز مختلف المسؤولين عن غرس ثقافة سياحية في الأطفال والشباب الجزائري ليحوّلوا هذه الكنوز الحجرية، إلى كنوز حقيقية، حتى لا تبقى مجرد أطلال تبكي علينا.
وزير الثقافة، قال بأن الجزائر محسودة من بلاد كثيرة، لأنها تكتنز ستين بالمائة من آثار الرومان، ووزير الرياضة والشباب قال بأن الجزائر محسودة لأن ثلاثة أرباع سكانها من الشباب، ووزير السياحة قال بأن الجزائر محسودة لأنها تملك أكثر من ألف كيلومتر من الشواطئ وأكبر صحراء في العالم، ووزير المجاهدين قال بأن الجزائر محسودة، لأن مواقع النضال فيها وما أكثرها، تصلح لأن تتحوّل إلى متاحف تاريخية، يزورها الناس من كل بلاد العالم، ولا نفهم بعد هذا لماذا لا يحسدونا على الواقع المرّ الذي نحن عليه، وطبعا لم يتسبّب فيه هؤلاء الوزراء والذين سبقوهم، وإنما السلطة والشعب معا على مدار أكثر من نصف قرن.
من المؤسف فعلا أن يترك شاب من وهران، مدينته الكبيرة، ويجتاز مدن الوسط، بما فيها من كنوز وغابات وشواطئ وآثار رومانية، ومدن الشرق بما فيها من لآلئ وجبال وسهول وآثار عثمانية، ويقضي عطلته في بلدة صغيرة في بلد جار، لا يمتلك باعتراف مواطنيه ومسؤوليه جزءا صغيرا من هذه الكنوز، التي تمتلكها الجزائر والتي أضاف لها السيد عز الدين ميهوبي هذه المعلومة التي تقول بأن الذي يريد أن يدرس التاريخ الروماني عليه أن يحطّ رحاله في الجزائر!