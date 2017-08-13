دراسات استطلاعية لمعهدي "IMMAR" و"MMR" تؤكد بالنسب والأرقام..: "الشروق تي في" الأكثر متابعة في الصيف بـ10 ملايين مشاهد أسبوعيا!

تواصل قناة "الشروق تي في" تربعها على عرش القنوات التلفزيونية الوطنية والأجنبية الأكثر مشاهدة في الجزائر، سواء العامة منها والمتخصصة، حتى بعد انقضاء شهر رمضان الكريم، وهذا بعد أن أثبتت الأرقام مرة أخرى كسبها ثقة الجمهور وريادتها للمشهد السمعي البصري من حيث المتابعة، بفضل شبكة برامجية مميزة خاصة بفصل الصيف أطلقتها القناة شهر جويلية المنقضي جمعت بين التسلية والفكاهة وبرامج "التالك شو"، تمكنت من خلالها مواصلة إمتاع مشاهديها الأوفياء في كل الاوقات وعلى مدار الموسم بأكمله، وليس مناسباتيا فقط.

وحسب استطلاع الرأي الذي أنجزه معهد "ايمار" "IMMAR" وشمل 6 ولايات مختلفة من ربوع الوطن، فقد حصدت قناة "الشروق تي في" لوحدها نسبة 46% في المرتبة الأولى من حيث المشاهدة من 24 إلى 30 جويلية الماضي، حيث ارتفعت نسبة متابعتها بـ2 %مقارنة بجويلية 2016، متفوقة على قناة "النهار تي في" التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 43%، ثم "الجزائرية الثالثة"، في حين تراجعت "الجزائرية وان" بشكل كبير وجاءت في المرتبة السابعة بنسبة 32%، بعد كل من "آم بي سي4"، "سميرة تي في"، "ام بي سي 1".

النجاح بالدليل والبرهان!

معهد "MMR" المتخصص في استبيان آراء الجمهور، أكد النتائج "الشروقية" التي توصل إليها "ايمار"، حيث كشف في دراسة له أن 10 ملايين مشاهد تابعوا "الشروق تي في" أسبوعيا من 12 إلى 18 جويلية المنصرم، وهو رقم كبير لقنوات جزائرية من قبل، تليها في الترتيب "سميرة تي في" و"الجزائرية الثالثة" بـ7.5 و6 ملايين مشاهد على التوالي، فيما تابع "الشروق نيوز" 3.2 مليون مشاهد وحصدت "سي بي سي بنة" 2.7 مليون متابع. واعتمد الاستطلاع على عينة من 7 ولايات مختلفة، هي الجزائر العاصمة، تلمسان، بجاية، وهران، قسنطينة، سطيف، الشلف.

الشروق تخلف موسما تلفزيونيا جديدا في الصيف

تميز "الشروق تي في" وريادتها في فترة الصيف، يعودان لخلطة برامجية استطاع المدير العام لمجمع "الشروق" علي فضيل، ومجموعة من صحفييه وموظفيه، أن يسحروا بها أعين المشاهدين، جمعت بين برامج "التالك الشو" الصيفية والحصص الخيرية، على غرار "الناس والصيف"، "زوجوني"، "صيف الشروق"، "وافعلوا الخير"، وكذا السكاتشات والكاميرا الخفية.

اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد إضافي على الريادة

وتأتي هذه النتائج لتؤكد مرة أخرى تلك المشاهدات العالية التي عرفتها برامج الشروق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا اليوتيوب، حيث حققت حلقات "زوجوني" مثلا نسبة مشاهدة عالية، كما تجاوب معها عدد كبير من المشاهدين والعائلات، ومن ولايات مختلفة، هؤلاء باتوا يطلبون منذ الآن بتقديم موسم جديد على الشروق، في الوقت الذي جاءت فيه الحوارات الساخنة والخفيفة في الوقت ذاته عبر برنامج "الناس والصيف" بمثابة الميلاد الجديد لبرنامج موسمي بإمكانه أن يتطور كثيرا في المستقبل، علما أن أكثر الحلقات التي عرفت نسبة مشاهدة عالية، تتمثل في تلك التي احتوت على حوار مع الإعلامي لخضر بريش ورئيس نصر حسين داي مراد لحلو وأيضا الإعلامي الرياضي يزيد مواقي والفنانة فريدة كريم الشهيرة بخالتي بوعلام.

ثقة الشركاء عامل مهم للحفاظ على التفوق

من جانب آخر، تؤكد الشروق حرصها على تقديم المزيد من المفاجآت مستقبلا، وهي تعد جمهورها الوفي بشبكة برامجية قوية مع الدخول الاجتماعي، حيث ستعلن عن محتوى تلك الشبكة قريبا، وتتضمن العديد من البرامج الاجتماعية والفنية والرياضية ناهيك عن مسلسلات وبرامج خفيفة، كما أنها تشكر دوما شركاءها من المعلنين والذين مافتئوا يوما بعد آخر يؤكدون على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشروق لديهم وهم حريصون على استمرار تلك الشراكة رغم كل الظروف الصعبة والعراقيل.