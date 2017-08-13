انتشرت على الشبكات الاجتماعية أنباء متفرقة عن اعتقال السلطات السعودية للشاعر زياد بن نحيت، بسبب فيديو كان قد انتقد فيه التغطية الإعلامية للأزمة الخليجية، وطلب من الإعلاميين أن يجعلوا من الفنان القطري علي عبد الستار قدوة لهم، كما نقل موقع "هاف بوست عربي"، الثلاثاء.
وقال بن نحيت في الفيديو الذي اعتبره البعض سبباً مؤكداً لاعتقاله: "لا يوجد عاقل يرضى بما يحصل، ملاسنات وشتائم وناس ترتزق خلف هذه المواضيع، نحتاج لناس عقلاء تقود الإعلام.. عيب ما يحصل!".
وكان الشاعر السعودي قد أشاد في مقطع الفيديو هذا بموقف الفنان القطري إزاء الأزمة، وطلب من الجميع أن يجعلوه قدوة، حيث قال الأخير: "لو سألنا شعوب دول الحصار وأبعدنا السياسة والحكام، فلن يكون هناك أحد راض عما يجري بالمنطقة، لأن هذه فتنة".
وجاء اعتقال بن نحيت بالرغم من كتابته قصائد سابقة امتدح بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبرزها "هذا التزبيط يا محمد"، التي أدّاها أطفاله؛ بمناسبة رؤية 2030.
وبالعودة إلى حساب بن نحيت على موقع تويتر، فقد كان قد نشر تغريدات كثيرة فيها أبيات شعر مدح من خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، آخرها كانت خلال حضور بن سلمان لمباراة المنتخب السعودي أمام الياباني الأسبوع الماضي.
الأمر الذي لم يكن شفيعاً له من الاعتقال، حسب بعض المغردين. وقال في تغريدته:
ويأتي ذلك بالتزامن مع الحملة الأمنية التي يقال إن السلطات السعودية شنتها على عدد من مشاهير الدعاة، حيث أكد خالد فهد العودة، الأحد، أن شقيقه الداعية السعودي المعروف سلمان العودة اعتُقل من قبل السلطات السعودية.
بينما أكد أيضاً حساب "العهد الجديد" على تويتر نبأ اعتقال الداعية السعودي عوض القرني، بعد ساعات من انتشار خبر اعتقال الداعية سلمان العودة، فيما تواترت أنباء عن اعتقال الداعية الشاب علي العمري وآخرين.
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امتدح بن سلمان ثم أشاد بفنان قطري
شاهد الفيديو الذي أدى لاعتقال شاعر سعودي
وكالات - الشروق أونلاين
انتشرت على الشبكات الاجتماعية أنباء متفرقة عن اعتقال السلطات السعودية للشاعر زياد بن نحيت، بسبب فيديو كان قد انتقد فيه التغطية الإعلامية للأزمة الخليجية، وطلب من الإعلاميين أن يجعلوا من الفنان القطري علي عبد الستار قدوة لهم، كما نقل موقع "هاف بوست عربي"، الثلاثاء.
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وقال بن نحيت في الفيديو الذي اعتبره البعض سبباً مؤكداً لاعتقاله: "لا يوجد عاقل يرضى بما يحصل، ملاسنات وشتائم وناس ترتزق خلف هذه المواضيع، نحتاج لناس عقلاء تقود الإعلام.. عيب ما يحصل!".
وكان الشاعر السعودي قد أشاد في مقطع الفيديو هذا بموقف الفنان القطري إزاء الأزمة، وطلب من الجميع أن يجعلوه قدوة، حيث قال الأخير: "لو سألنا شعوب دول الحصار وأبعدنا السياسة والحكام، فلن يكون هناك أحد راض عما يجري بالمنطقة، لأن هذه فتنة".
تغريدة
وجاء اعتقال بن نحيت بالرغم من كتابته قصائد سابقة امتدح بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبرزها "هذا التزبيط يا محمد"، التي أدّاها أطفاله؛ بمناسبة رؤية 2030.
وبالعودة إلى حساب بن نحيت على موقع تويتر، فقد كان قد نشر تغريدات كثيرة فيها أبيات شعر مدح من خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، آخرها كانت خلال حضور بن سلمان لمباراة المنتخب السعودي أمام الياباني الأسبوع الماضي.
الأمر الذي لم يكن شفيعاً له من الاعتقال، حسب بعض المغردين. وقال في تغريدته:
تغريدة
تغريدة
تغريدة
تغريدة
ويأتي ذلك بالتزامن مع الحملة الأمنية التي يقال إن السلطات السعودية شنتها على عدد من مشاهير الدعاة، حيث أكد خالد فهد العودة، الأحد، أن شقيقه الداعية السعودي المعروف سلمان العودة اعتُقل من قبل السلطات السعودية.
بينما أكد أيضاً حساب "العهد الجديد" على تويتر نبأ اعتقال الداعية السعودي عوض القرني، بعد ساعات من انتشار خبر اعتقال الداعية سلمان العودة، فيما تواترت أنباء عن اعتقال الداعية الشاب علي العمري وآخرين.