أعلن المفتش العام لوزارة التربية، نجادي مسقم، عن الشروع في إطلاق كشوف نقاط "رقمية" للتلاميذ قريبا، ودعا المتمدرسين إلى إمكانية حصولهم على الكتب المدرسية عن طريق استخدام صيغة "PDF"، لمواجهة الندرة في المناهج المطروحة على مستوى المدارس خاصة ما تعلق بكتب "الجيل الثاني".
وأفاد المفتش العام للوزارة، لدى نزوله ضيفا على راديو "جيل أف أم"، بأن مصالح وزارة التربية ستركز بشكل كبير على تطوير "الرقمنة" خاصة بعدما قطعت أشواطا كبيرة في المجال، وهي الآلية التي ستسهل على الأساتذة الحصول على مختلف الوثائق من شهادة عمل وشهادة المسار المهني، إلى جانب تحميل الكتب بكل أريحية، مؤكدا في ذات السياق أن "الرقمنة" ستسهل أيضا على المتمدرسين الحصول على كشوف نقاط رقمية بمجرد إدخال أي متمدرس "رقما سريا" يسلم له في بداية السنة الدراسية، كما سيتم تمكين أولياء التلاميذ من التواصل مع الأساتذة عن طريق نفس "الرقم الحسابي" من دون التنقل إلى المدرسة للاستفسار عن مسار أبنائهم وعن سلوكهم.
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نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
أعلن المفتش العام لوزارة التربية، نجادي مسقم، عن الشروع في إطلاق كشوف نقاط "رقمية" للتلاميذ قريبا، ودعا المتمدرسين إلى إمكانية حصولهم على الكتب المدرسية عن طريق استخدام صيغة "PDF"، لمواجهة الندرة في المناهج المطروحة على مستوى المدارس خاصة ما تعلق بكتب "الجيل الثاني".
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وأفاد المفتش العام للوزارة، لدى نزوله ضيفا على راديو "جيل أف أم"، بأن مصالح وزارة التربية ستركز بشكل كبير على تطوير "الرقمنة" خاصة بعدما قطعت أشواطا كبيرة في المجال، وهي الآلية التي ستسهل على الأساتذة الحصول على مختلف الوثائق من شهادة عمل وشهادة المسار المهني، إلى جانب تحميل الكتب بكل أريحية، مؤكدا في ذات السياق أن "الرقمنة" ستسهل أيضا على المتمدرسين الحصول على كشوف نقاط رقمية بمجرد إدخال أي متمدرس "رقما سريا" يسلم له في بداية السنة الدراسية، كما سيتم تمكين أولياء التلاميذ من التواصل مع الأساتذة عن طريق نفس "الرقم الحسابي" من دون التنقل إلى المدرسة للاستفسار عن مسار أبنائهم وعن سلوكهم.