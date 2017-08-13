وفاة حاجة بالبقاع المقدسة تنحدر من ولاية غرداية

توفيت الحاجة الجزائرية السيدة بوستة الزهرة زوجة السيد علي بضياف بالبقاع المقدسة، والمنحدرة من بلدية غرداية، عن عمر يناهز 80 سنة..

وعلمت "الشروق" من مصادر مقربة من عائلة الحاجة أن المتوفاة مصابة بداء السكري، والضغط الدموي، حيث تدهورت حالتها الصحية أثناء أدائها لمناسك الحج، رفقة ابنها.

وحسب ذات المصدر، فإن الجهات المسؤولة حاولت إرسالها إلى أرض الوطن عبر طائرة حجاج ولاية الأغواط التي رجعت يوم الثلاثاء، ولكن القدر أسبق، ما دعا إلى دفنها فجر أول أمس بأراضي المملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن الحاجة الزهرة والدة الأستاذ بضياف عبد الكريم إمام بمسجد بدر بحي ثنية المخزن بولاية غرداية.