شاب يسرق نصف مليار من داخل سيارة صديقه بسكيكدة

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الثلاثاء، أمرا يقضي بموجبه بإيداع شاب ينحدر من ولاية ميلة، يدعى "س. و"، يبلغ من العمر 26 سنة، الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته بتهمة السرقة من داخل مركبة ملك لصديقه كانت مركونة بمؤسسة المطاحن الواقع مقرها بمنطقة الإيداع حمروش حمودي ببلدية حمادي كرومة بسكيكدة.

حيث استولى المشتبه فيه على مبلغ نصف مليار من داخل سيارة صديقه التي كانت مركونة داخل المؤسسة المذكورة.

وتعود حيثيات القضية إلى أمس الأول، في حدود الساعة التاسعة صباحا، عندما تقدم الضحية للتبليغ عن تعرضه لفعل السرقة من قبل مرافقه الذي استهدف مبلغا ماليا قدره 500 مليون سنتيم من داخل الصندوق الخلفي للسيارة التي كانت مركونة بإحدى المؤسسات العمومية بمنطقة الإيداع حمروش حمودي، لتتنقل المصالح الأمنية إلى عين المكان رفقة عناصر تحقيق الشخصية، فتم مباشرة المعاينة الميدانية لمسرح الجريمة ورفع كل ما من شأنه أن يفيد في التوصل إلى الفاعل، مع فتح تحقيق في القضية أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وتحويله إلى المقر العام للأمن لاستكمال الإجراءات القانونية، وبينت مجريات التحقيق أن الضحية على معرفة مسبقة بالمشتبه فيه، ويقطنان بإحدى الولايات الداخلية، حيث تنقلا معا إلى ولاية سكيكدة وبوصولهما إلى المؤسسة المذكورة قام الضحية بنزع مفتاح السيارة وتوجه لقضاء بعض الأمور، بينما ترك مرافقه داخل المركبة، وبعودة الضحية تفاجأ بوجود الصندوق الخلفي للسيارة مفتوحا كما أنه لم يجد مرافقه داخل المركبة وبتفقده الحقيبة الموجودة بالصندوق الخلفي للسيارة لم يجدها، حينها تأكد أنه تعرض لسرقة من قبل مرافقه.