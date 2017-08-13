أعلن المحامي صالح دبوز، الأربعاء، إدانة محمد فالي زعيم الطائفة الأحمدي في الجزائر بستة أشهر سجنا غير نافذة وإطلاق سراحه.
وكتب دبوز على صفحته عبر موقع "فايسبوك" أنه "تم الحكم اليوم على السيد محمد فالي رئيس الجماعة الإسلامية الأحمدية في الجزائر، بستة أشهر حبس غير نافذة في الدرجة الأولى بمحكمة عين تادلس بولاية مستغانم
وأضاف أن فالي "سيطلق سراحه واعتقد انه سيطعن بالاستئناف في هذا الحكم".
وخلال محاكمته يوم 6 سبتمبر الجاري التمس ممثل الحق العام تطبيق عقوبة عام حبسا نافذا في حقه، مع غرامة مالية تقدر بـ20000 دينار جزائري.
ووجهت لزعيم الطائفة الاحمدية تهم جمع أموال دون ترخيص والإساءة للرسول الكريم وتشكيل جمعية دون رخصة، وذلك بعد اعتقاله نهاية أوت الماضي بمنزله بعين الصفراء.
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أُدين بستة أشهر سجنا غير نافذة
إطلاق سراح زعيم الأحمدية في الجزائر
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعلن المحامي صالح دبوز، الأربعاء، إدانة محمد فالي زعيم الطائفة الأحمدي في الجزائر بستة أشهر سجنا غير نافذة وإطلاق سراحه.
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وكتب دبوز على صفحته عبر موقع "فايسبوك" أنه "تم الحكم اليوم على السيد محمد فالي رئيس الجماعة الإسلامية الأحمدية في الجزائر، بستة أشهر حبس غير نافذة في الدرجة الأولى بمحكمة عين تادلس بولاية مستغانم
وأضاف أن فالي "سيطلق سراحه واعتقد انه سيطعن بالاستئناف في هذا الحكم".
وخلال محاكمته يوم 6 سبتمبر الجاري التمس ممثل الحق العام تطبيق عقوبة عام حبسا نافذا في حقه، مع غرامة مالية تقدر بـ20000 دينار جزائري.
ووجهت لزعيم الطائفة الاحمدية تهم جمع أموال دون ترخيص والإساءة للرسول الكريم وتشكيل جمعية دون رخصة، وذلك بعد اعتقاله نهاية أوت الماضي بمنزله بعين الصفراء.