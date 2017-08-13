أعلن متعامل الهاتف النقال "جازي"، عن اطلاق شبكة الجيل الرابع في أربع ولايات جديدة، وهي عنابة وتمنراست وأدرار ومعسكر.
مع هذه التوسعة بلغ عدد الولايات التي يغطيها المتعامل بشبكة الجيل الرابع، 24 ولاية هي: الجزائر العاصمة، عين الدفلى، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، الوادي، مستغانم، وهران، سكيكدة، تيزي وزو، تلمسان، البليدة، باتنة، سطيف، قسنطينة، الجلفة، تيارت، المدية، بجاية، ميلة، عنابة، تمنراست، معسكر وأدرار.
وبفضل التغطية الجديدة تصل نسبة السكان التي تغطيها جازي بشبكة الجيل الرابع إلى 25٪ من عدد السكان، أي ما يقارب 10 ملايين نسمة، وهو تأكيد من المؤسسة على احترام التزاماتها التعاقدية الواردة في رخصة استغلال شبكة الجيل الرابع للهاتف النقال، تنفيذا لتعهد المتعامل باستثمار مليار دولار على مدى 5 سنوات.
هذه التوسعة للشبكة، ستساعد على بناء أكبر شبكة للجيل الرابع في الجزائر، وتعزز التغطية بالجيل الثالث إلى جانب رفع مستوى أداء شبكة الجيل الثاني، وتعمل "جازي" باستمرار على المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني من خلال تحسين منشآته، وبالإضافة إلى هذه الاستثمارات التكنولوجية الضخمة، تستثمر جازي في رأس المال البشري. فبدعم من مجمع فيون، أطلقت الشركة حملة توظيف واسعة تستهدف مواهب الغد، حيث شرعت في انتقاء مئات من الوظائف الجديدة التي لم تكن متوفرة من قبل في السوق الوطنية، كما شرعت في تنفيذ خطة طموحة لفتح نقاط بيع جديدة حيث تم فتح 36 متجرا هذه السنة ومن المنتظر تدشين 19 متجرا آخر قبل نهاية العام.
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1"جازي" توّسع شبكتها من الجيل الرابع إلى 24 ولاية
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10 ملايين نسمة ستشملهم التغطية
"جازي" توّسع شبكتها من الجيل الرابع إلى 24 ولاية
منير ركاب
أعلن متعامل الهاتف النقال "جازي"، عن اطلاق شبكة الجيل الرابع في أربع ولايات جديدة، وهي عنابة وتمنراست وأدرار ومعسكر.
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مع هذه التوسعة بلغ عدد الولايات التي يغطيها المتعامل بشبكة الجيل الرابع، 24 ولاية هي: الجزائر العاصمة، عين الدفلى، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، الوادي، مستغانم، وهران، سكيكدة، تيزي وزو، تلمسان، البليدة، باتنة، سطيف، قسنطينة، الجلفة، تيارت، المدية، بجاية، ميلة، عنابة، تمنراست، معسكر وأدرار.
وبفضل التغطية الجديدة تصل نسبة السكان التي تغطيها جازي بشبكة الجيل الرابع إلى 25٪ من عدد السكان، أي ما يقارب 10 ملايين نسمة، وهو تأكيد من المؤسسة على احترام التزاماتها التعاقدية الواردة في رخصة استغلال شبكة الجيل الرابع للهاتف النقال، تنفيذا لتعهد المتعامل باستثمار مليار دولار على مدى 5 سنوات.
هذه التوسعة للشبكة، ستساعد على بناء أكبر شبكة للجيل الرابع في الجزائر، وتعزز التغطية بالجيل الثالث إلى جانب رفع مستوى أداء شبكة الجيل الثاني، وتعمل "جازي" باستمرار على المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني من خلال تحسين منشآته، وبالإضافة إلى هذه الاستثمارات التكنولوجية الضخمة، تستثمر جازي في رأس المال البشري. فبدعم من مجمع فيون، أطلقت الشركة حملة توظيف واسعة تستهدف مواهب الغد، حيث شرعت في انتقاء مئات من الوظائف الجديدة التي لم تكن متوفرة من قبل في السوق الوطنية، كما شرعت في تنفيذ خطة طموحة لفتح نقاط بيع جديدة حيث تم فتح 36 متجرا هذه السنة ومن المنتظر تدشين 19 متجرا آخر قبل نهاية العام.