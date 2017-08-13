أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير، الجمعة، إن السلطات السعودية اعتقلت خلال الفترة الماضية عشرات الأشخاص بينهم رجال دين بارزون، في إطار ما اعتبرت أنها "حملة قمع منسقة ضد معارضين".
وحسب المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً، لم تكشف السلطات عن أسباب محددة للتوقيفات، لكن مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن رأت أن حملة الاعتقالات هذه تحمل "دوافع سياسية".
وكان ناشطون على موقع تويتر أعلنوا، أن السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا 20 شخصاً على الأقل، بينهم الداعيان البارزان سلمان العودة وعوض القرني. وأكد أفراد من عائلات بعض الموقوفين عملية الاعتقال.
وأفاد الناشطون، أن الاعتقالات بدأت منذ التاسع في سبتمبر وشملت ستة رجال دين.
واعتقل العودة، الداعية البارز، بعدما رحب بطريقة غير مباشرة عبر حسابه في تويتر بأول اتصال جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد جفاء دام ثلاثة أشهر.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منذ الخامس من جوان وفرضت عقوبات اقتصادية عليها، متهمة إياها بدعم مجموعات متطرفة والإخوان المسلمين والتقرب من إيران. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.
ولدى عودة والقرني ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانا عارضا وجود قوات أمريكية في المملكة خلال حرب الخليج عام 1991. ويتهم القرني بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين التي تدرجها السعودية على لائحة الإرهاب.
وتقول "هيومن رايتس ووتش"، أنه منذ 2014، حاكمت السلطات السعودية "كل المعارضين تقريباً في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية".
واعتبرت ويتسن، أن الأحكام ضد الناشطين والمعارضين السلميين تظهر "غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح".
وحذرت النيابة العامة بداية الأسبوع من "تعريض الوحدة الوطنية للخطر"، و"تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده"، و"الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها"، وأي عمل فردي أو جماعي هدفه زعزعة النظام العام، تعتبر من ضمن "الجرائم الإرهابية".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1آل الشيخ والشريم والعريفي يحذرون
2كوريا الشمالية تطلق صاروخاً فوق اليابان
3إصابات في انفجار في مترو لندن
4مقتل اثنين من حماس في انهيار نفقين في غزة
5عرض مصري لحماس لإبرام صفقة تبادل مع الاحتلال
Français English
الرأي
سليم قلالة
نريد أخبارا سارة...
عبد الناصر
بين "البسملة" و"الأذان"!
محمد الهادي الحسني
صِغار وصَغار
سليم قلالة
صيانة الدين والأرض والعرض...
جمال لعلامي
"متلاهطون" على المجالس المخلية!
قادة بن عمار
أجانب لتسيير النفايات!
حبيب راشدين
اقرأوا "التوبة" بعد أن رُفعت البسملة
محمد بوالروايح
حادثة البسملة!
صالح عوض
عصابات تقرّر الحروب والسلام في العالم
جمال لعلامي
"تجريم" المدرسة!
الفيديو
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
"رايتس ووتش" تحذر من الحملة السعودية ضد المعارضين
أ ف ب - الشروق أونلاين
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير، الجمعة، إن السلطات السعودية اعتقلت خلال الفترة الماضية عشرات الأشخاص بينهم رجال دين بارزون، في إطار ما اعتبرت أنها "حملة قمع منسقة ضد معارضين".
تغطيات ذات صلة
رجل يهاجم عسكرياً فرنسياً في باريس بسكين
أمير قطر: مستعد للمحادثات لإنهاء الأزمة الخليجية
عرض مصري لحماس لإبرام صفقة تبادل مع الاحتلال
إصابات في انفجار في مترو لندن
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً فوق اليابان
وحسب المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً، لم تكشف السلطات عن أسباب محددة للتوقيفات، لكن مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن رأت أن حملة الاعتقالات هذه تحمل "دوافع سياسية".
وكان ناشطون على موقع تويتر أعلنوا، أن السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا 20 شخصاً على الأقل، بينهم الداعيان البارزان سلمان العودة وعوض القرني. وأكد أفراد من عائلات بعض الموقوفين عملية الاعتقال.
وأفاد الناشطون، أن الاعتقالات بدأت منذ التاسع في سبتمبر وشملت ستة رجال دين.
واعتقل العودة، الداعية البارز، بعدما رحب بطريقة غير مباشرة عبر حسابه في تويتر بأول اتصال جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد جفاء دام ثلاثة أشهر.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منذ الخامس من جوان وفرضت عقوبات اقتصادية عليها، متهمة إياها بدعم مجموعات متطرفة والإخوان المسلمين والتقرب من إيران. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.
ولدى عودة والقرني ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانا عارضا وجود قوات أمريكية في المملكة خلال حرب الخليج عام 1991. ويتهم القرني بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين التي تدرجها السعودية على لائحة الإرهاب.
وتقول "هيومن رايتس ووتش"، أنه منذ 2014، حاكمت السلطات السعودية "كل المعارضين تقريباً في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية".
واعتبرت ويتسن، أن الأحكام ضد الناشطين والمعارضين السلميين تظهر "غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح".
وحذرت النيابة العامة بداية الأسبوع من "تعريض الوحدة الوطنية للخطر"، و"تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده"، و"الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها"، وأي عمل فردي أو جماعي هدفه زعزعة النظام العام، تعتبر من ضمن "الجرائم الإرهابية".