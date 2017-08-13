سجل الكاتب الجزائري كمال داود خرجة جديدة مثيرة للجدل، بعد اعتباره الحجاب تجسيدا للخضوع والضغوط الاجتماعية والطائفية.
وسئل داود خلال استضافته بإذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، عن رأيه في من يعتبر البرقع خيارا حرا للمرأة، فرد "أنا آسف، لا توجد حرية في الخضوع..هذا ليس حقيقي..إنه لا ليس خيارا".
وأضاف "من الخطأ الدفاع عن الحجاب كخيار، هو ليس خيارا للأسف..إنه خيار الخضوع ..هو ضغط اجتماعي ..هو ضغط هوياتي بين قوسين..هو ضغط طائفي ولكنه ليس خيارا..أنا أفضل بدل ذلك أن تكون الحرية مطلقة".
وسبق للكاتب كمال داود، أن أطلق سابقا تصريحات مثيرة للجدل حول الهوية والدين والانتماء، أثارت موجة جدل وحتى غضبا في الشارع الجزائري بسبب ما اعتبر تهجما على ثوابت الجزائريين.
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كمال داود في خرجة جديدة مثيرة للجدل:
الحجاب خضوع وضغط اجتماعي وطائفي
عبد الرزاق.ب
سجل الكاتب الجزائري كمال داود خرجة جديدة مثيرة للجدل، بعد اعتباره الحجاب تجسيدا للخضوع والضغوط الاجتماعية والطائفية.
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وسئل داود خلال استضافته بإذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، عن رأيه في من يعتبر البرقع خيارا حرا للمرأة، فرد "أنا آسف، لا توجد حرية في الخضوع..هذا ليس حقيقي..إنه لا ليس خيارا".
وأضاف "من الخطأ الدفاع عن الحجاب كخيار، هو ليس خيارا للأسف..إنه خيار الخضوع ..هو ضغط اجتماعي ..هو ضغط هوياتي بين قوسين..هو ضغط طائفي ولكنه ليس خيارا..أنا أفضل بدل ذلك أن تكون الحرية مطلقة".
وسبق للكاتب كمال داود، أن أطلق سابقا تصريحات مثيرة للجدل حول الهوية والدين والانتماء، أثارت موجة جدل وحتى غضبا في الشارع الجزائري بسبب ما اعتبر تهجما على ثوابت الجزائريين.
لمشاهدة فيديو الحوار انقر هنا