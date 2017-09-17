حسب آخر ترتيب صدر عن المجلس العالي للبحث العلمي الإسباني جامعة سيدي بلعباس تحتل صدارة الجامعات الجزائرية لسنة 2017

حلت جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس في المركز الأول في آخر ترتيب للجامعات الجزائرية لسنة 2017 التي يقوم بها موقع "ويبوميتريكس"، وهو عبارة عن نظام لتقييم الجامعات العالمية، يصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي بإسبانيا، يرتبط بمعيار الأبحاث والملفات الفنية، ويتم تحديثه بشكل دوري كل ستة أشهر، حيث يعتمد على تصنيف المؤسسات الجامعية على أساس حضور الجامعات على شبكة الانترنت..

وقد جاءت جامعة هواري بومدين في المرتبة الثانية، تليها جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة في المركز الثالث، أما المرتبة الرابعة فقد عادت - حسب نفس الموقع ـ إلى جامعة أبو بكر بلقايد لتلمسان، في حين حلت جامعة عبد الرحمان ميرة لبجاية في المركز الخامس وجامعة قاصدي مرباح لورقلة في المركز السادس وجامعة محمد خيذر لبسكرة في المركز السابع وجامعة فرحات عباس بسطيف في المركز الثامن، أما جامعة مولود معمري لتيزي وزو فقد حلت في المرتبة الحادية عشرة وجامعة البليدة في المرتبة الـ16 تليها جامعة باتنة في المركز الـ17، أما جامعة الجزائر 1 فقد حلت في المرتبة 31 وقد عادت المراتب الأخيرة - حسب نفس الموقع دائما ـ لكل من المدرسة العليا لسطيف في المرتبة رقم 100 تليها المدرسة العليا لمستغانم في المركز 101 في حين احتلت جامعة حسيبة بن بوعلي للشلف المرتبة رقم 102 أما المدرسة العليا لبشار فقد حلت في المرتبة 103 والأخيرة.

معلوم أن جامعة جيلالي اليابس لسيدي بلعباس قد حلت في المرتبة الـ2341 عالميا والـ42 عربيا، حسب التصنيف العالمي للجامعات وذلك حسب آخر تصنيف قام به نفس الموقع شمل أكثر من 20 ألف جامعة في العالم.