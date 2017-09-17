فاجأت خريجة "ألحان وشباب7" ياسمين لويزة زبيري قبل أيام، متابعيها على "فايسبوك" وتطبيق"إنستغرام" بخلعها للجلباب، بعد ما قامت باستبدال صور "البروفيل" الخاص بها عبر جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور لها دون جلباب، ما أثار استغراب العديد من متابعيها الذين تساءلوا إن كانت "زبيري" قد تخلت عن حجابها فعلا؟؟
المفارقة أن ياسمين لم تترك متابعيها ينتظرون طويلا بعد ما كتبت: "مساء الخير أحبابي، عائدة وقريبا إن شاء الله ستستمعون الجديد"! وهو ما يعني عودتها إلى الساحة الغنائية بعمل فني قريب. وليس هذا فحسب، بل إن طالبة "ألحان وشباب" هدّدت بعمل حظر (بلوك) على أي شخص يعلق بالسلب على قرارها الذي اعتبرته شخصي جدا. وحين سألها أحد المتابعين قائلا: "غدوة يهدروا عليك في الجرائد".. ردت عليه زبيري ساخرة: "Je m'en fou" أي أنها لا تعير أي اهتمام لذلك.
وكانت لويزة زبيري قد اعتزلت وارتدت الجلباب العام الماضي، بعد ارتباطها بالخطوبة، ولم يكن قد مر حينها بضعة أشهر على مشاركتها في الطبعة السابعة لـ"ألحان وشباب"، ورغم أن الفنانة الصاعدة، التي لا يتعدى عمرها العشرين عاما، لم تقدم أي عمل فني يذكر، إلا أن اعتزالها الغناء أحدث "ضجة" آنذاك وسط متابعيها، خاصة وأن "زبيري" كانت تنوي التقدم لبرامج هواة عربية مثل "أراب آيدول" و"ذي فويس" على غرار قريناتها في "ألحان وشباب".
وصرّحت ياسمين بخصوص اعتزالها المفاجئ للفن العام الماضي: "أعلم الجميع أنني ارتديت الحجاب وأنا جد سعيدة بقراري هذا.. أردت أن أقاسمكم هذه الفرحة. كما أحيطكم علما بأنني قررت توقيف مشواري الموسيقي رغم أن الفن يسري في عروقي.. لكن في الأخير لا يصح إلا الصحيح.. أحبكم جميعا زبيري لويزة ياسمين".. ويبدو أن الفن فعلا يسري في عروق ياسمين بدليل عودتها للفن!!
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خريجة "ألحان وشباب 7" ياسمين لويزة زبيري تخلع الجلباب!
رابح. ع
فاجأت خريجة "ألحان وشباب7" ياسمين لويزة زبيري قبل أيام، متابعيها على "فايسبوك" وتطبيق"إنستغرام" بخلعها للجلباب، بعد ما قامت باستبدال صور "البروفيل" الخاص بها عبر جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور لها دون جلباب، ما أثار استغراب العديد من متابعيها الذين تساءلوا إن كانت "زبيري" قد تخلت عن حجابها فعلا؟؟
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خريجة "ألحان وشباب 7" ياسمين لويزة زبيري تخلع الجلباب!
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المفارقة أن ياسمين لم تترك متابعيها ينتظرون طويلا بعد ما كتبت: "مساء الخير أحبابي، عائدة وقريبا إن شاء الله ستستمعون الجديد"! وهو ما يعني عودتها إلى الساحة الغنائية بعمل فني قريب. وليس هذا فحسب، بل إن طالبة "ألحان وشباب" هدّدت بعمل حظر (بلوك) على أي شخص يعلق بالسلب على قرارها الذي اعتبرته شخصي جدا. وحين سألها أحد المتابعين قائلا: "غدوة يهدروا عليك في الجرائد".. ردت عليه زبيري ساخرة: "Je m'en fou" أي أنها لا تعير أي اهتمام لذلك.
وكانت لويزة زبيري قد اعتزلت وارتدت الجلباب العام الماضي، بعد ارتباطها بالخطوبة، ولم يكن قد مر حينها بضعة أشهر على مشاركتها في الطبعة السابعة لـ"ألحان وشباب"، ورغم أن الفنانة الصاعدة، التي لا يتعدى عمرها العشرين عاما، لم تقدم أي عمل فني يذكر، إلا أن اعتزالها الغناء أحدث "ضجة" آنذاك وسط متابعيها، خاصة وأن "زبيري" كانت تنوي التقدم لبرامج هواة عربية مثل "أراب آيدول" و"ذي فويس" على غرار قريناتها في "ألحان وشباب".
وصرّحت ياسمين بخصوص اعتزالها المفاجئ للفن العام الماضي: "أعلم الجميع أنني ارتديت الحجاب وأنا جد سعيدة بقراري هذا.. أردت أن أقاسمكم هذه الفرحة. كما أحيطكم علما بأنني قررت توقيف مشواري الموسيقي رغم أن الفن يسري في عروقي.. لكن في الأخير لا يصح إلا الصحيح.. أحبكم جميعا زبيري لويزة ياسمين".. ويبدو أن الفن فعلا يسري في عروق ياسمين بدليل عودتها للفن!!