يعاني من أزمة السكن شاب يهدد بالانتحار من فوق متحف المجاهد بميلة

أقدم شاب يبلغ من العمر 29 سنة يدعى ل.ي يقطن ببلدية التلاغمة جنوب عاصمة الولاية ميلة، على التهديد بإلقاء نفسه من الطابق العلوي لمتحف المجاهد بمحاذاة مقر الولاية، الأمر الذي خلف حالة من الفوضى وسط الموظفين والمواطنين الذين كانوا بالقرب من مكان الحادثة.

وتدخل موظفون بالولاية رفقة مصالح الشرطة والحماية المدنية لمحاورة الضحية رفقة العديد من المواطنين، وأقنعوه بالعدول عن فكرة الانتحار والنزول من أعلى البناية.

وحسب مصادر "الشروق" فإن أسباب محاولة الانتحار تعود إلى تذمر بطل الواقعة واحتجاجه من أجل المطالبة بمنحه سكن اجتماعي نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها، حيث يكون فقد أعصابه نتيجة أزمة سكن خانقة، وقد تم تحويل المعني إلى مصالح الأمن الوطني من أجل مباشرة التحقيق معه ومن ثم النظر في قضيته.