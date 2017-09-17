مطالب بتدخل المدير العام لإصلاحها المصاعد الكهربائية في سكنات "عدل" بعين البنيان تؤرق المستفيدين

لا يزال مشكل تعطل المصاعد الكهربائية لعمارات عدل يؤرق مستفيديها الذين يرفعون شكاوى في كل مرة لإصلاحها دون أن تحرك الجهة الوصية ساكنا.

وبهذا الخصوص، طالب قاطنو حي عدل بالعمارة "ب.3" بداس شعبان عين البنيان بالجزائر العاصمة، بتدخل المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" طارق بلعريبي.

وفي رسالة تسلمت "الشروق" نسخة منه، دعا قاطنو الحي إلى التدخل لإيجاد حل سريع لمعاناتهم اليومية بسبب تعطل المصعد الكهربائي بالعمارة ب3 لأكثر من ستة أشهر، وهو ما خلف استياء قاطني العمارة.

وقال هؤلاء في حديثهم مع الشروق أنهم يواجهون مشقة في صعود السلالم ونزولها عدة مرات في اليوم من أجل قضاء حاجياتهم خاصة بالنسبة للقاطنين بالطوابق العليا، مؤكدين أن تعطل المصاعد حول حياتهم إلى جحيم خاصة المرضى وكبار السن والأطفال المتمدرسين.

وعبروا عن استيائهم الشديد إزاء هذه الوضعية التي طال أمدها والتي توصف بالإهمال وغياب الرقابة من طرف المصالح المعنية، بالرغم من دفعهم فواتير الخدمات مع مستحقات الكراء وباقي تكاليف الخدمات الأخرى على غرار استغلال المصعد في حد ذاته وباقي الرسوم الأخرى، لكن مسؤولي "عدل" لم يأخذوا الشكاوى المتكررة بعين الاعتبار.