أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، بالمدية، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.
أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 سبتمبر 2017، ثلاثة (3) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية (الناحية العسكرية الأولى)، فيما دمرت مفرزة أخرى على إثر عملية بحث وتفتيش، بتيبازة، مخبأ وقنبلتين (2) تقليديتي الصنع ومواد غذائية ولوحات توليد الطاقة الشمسية وألبسة وأغراض أخرى".
وأضاف البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرز للجيش الشعبي بتمنراست وعين قزام (الناحية العسكرية الساسة) والوادي (الناحية العسكرية الرابعة) 20 مهربا وضبطت 3 مركبات رباعية الدفع و2380 لتر من الوقود و28،6 قنطارا من المواد الغذائية و14 قنطارا من مادة التبغ ومعدات تنقيب عن الذهب".
من جهة أخرى، "أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) وغرداية (الناحية العسكرية الرابعة)، تاجري (2) مخدرات وضبطوا 128 كيلوغرام من الكيف المعالج ، في حين تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (الناحية العسكرية الثانية) وأدرار وبشار (الناحية العسكرية الثالثة).
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تدمير مخبأ وقنبلتين بتيبازة
توقيف ثلاثة عناصر دعم للإرهابيين بالمدية
الشروق أون لاين
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، بالمدية، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.
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أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 سبتمبر 2017، ثلاثة (3) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية (الناحية العسكرية الأولى)، فيما دمرت مفرزة أخرى على إثر عملية بحث وتفتيش، بتيبازة، مخبأ وقنبلتين (2) تقليديتي الصنع ومواد غذائية ولوحات توليد الطاقة الشمسية وألبسة وأغراض أخرى".
وأضاف البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرز للجيش الشعبي بتمنراست وعين قزام (الناحية العسكرية الساسة) والوادي (الناحية العسكرية الرابعة) 20 مهربا وضبطت 3 مركبات رباعية الدفع و2380 لتر من الوقود و28،6 قنطارا من المواد الغذائية و14 قنطارا من مادة التبغ ومعدات تنقيب عن الذهب".
من جهة أخرى، "أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) وغرداية (الناحية العسكرية الرابعة)، تاجري (2) مخدرات وضبطوا 128 كيلوغرام من الكيف المعالج ، في حين تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (الناحية العسكرية الثانية) وأدرار وبشار (الناحية العسكرية الثالثة).