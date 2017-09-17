رئيس مكتب التعاون الدولي بالمديرية العامة للأمن الوطني: الجزائر تصدّر تجربتها لإفريقيا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود

قال أمس رئيس مكتب التعاون الدولي بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد الأول للشرطة بن يمينة عباد أن الشرطة الجزائرية وصلت الى درجة عالية من الاحتراف والتكوين والتي أصبحت تصدر تجربتها للدول الإفريقية من خلال "الأفريبول" التي تترأسها الجزائر بقيادة اللواء عبد الغني الهامل.

وأعطى بن يمينة بحضور المفتش الجهوي للشرطة شروحات واسعة ومعمقة لإطارات الشرطة بالجنوب الشرقي للمرحلة التي سبقت والتي تلت تأسيس منظمة الأفريبول، مبرزا الرؤية الاستشرافية لمقومات نجاح التعاون الإفريقي الشرطي الذي يرتكز على تقاسم المهام وتبادل المعلومات والخبرات وتوحيد الرؤى والقوانين.

كما صرح المتحدث على هامش هذه الندوة الجهوية أن الهدف منها ومن تنظيمها بورقلة بمقر الوحدة 406 لحفظ النظام بسعيد عتبة هو إرساء وتمرير المعلومات الخاصة بالشرطة الجزائرية وعلاقتها الخارجية ومكانتها المرموقة قاريا وإقليميا ودوليا للإطارات المحلية ومنتسبي القطاع الذي يولي أهمية بالغة للجانب الإعلامي والاتصال، ولتحفيز عناصر الشرطة بمختلف رتبهم على المزيد من الفعالية ومنها مواكبة عصرنة القطاع والاحترافية التي وصلتها الجزائر في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة الإليكترونية، كما أوصى منشط الندوة على تنظيم لقاءات إعلامية محلية لبقية أسلاك القطاع.