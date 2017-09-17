قامت بما لم تقم به عشرات الشركات البترولية النشطة بالمنطقة شركة فرنسية تمنح تجهيزات طبية لمؤسسة الصحة الجوارية بالدبداب

قامت الشركة الفرنسية CGG المختصة في التنقيب عن البترول، صباح الأربعاء، بمنح المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالدبداب، مجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية، وذلك كهدية من طرف الشركة، في سابقة نادرة.

الشركة الفرنسية تنشط بمنطقة تيمروالين، التابعة إقليميا إلى بلدية الدبداب شمال ولاية إيليزي، بدأت العمل قبل بضعة أشهر فقط، ولاحظ مسؤولوها خلال زيارتهم إلى المؤسسة الصحية نقص بعض التجهيزات، فوعدوا المسؤولين بجلب بعض التجهيزات من أجل مساعدة سكان بلدية الدبداب، وهو ما تم صباح أمس فعلا، وجلبت شاحنة محملة بالتجهيزات الطبية الخاصة بالتوليد وقياس الضغط والسكري وغيرها، بالإضافة إلى مطارح طبية وأفرشة وأغطية، وكذا مجموعة من التجهيزات الكهرومنزلية مثل مكيفات هوائية وثلاجات، وقد حضر مسؤولو الشركة لتسليم هذه التجهيزات لفائدة مؤسسة الصحة العمومية بالدبداب. وقد كشف مصدر لـ"الشروق"، أن هذه التجهيزات جاءت في وقتها فعلا، إذ كانت المؤسسة في أمس الحاجة إلى مثل هذه التجهيزات.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسان المواطنين، الذين ثمنوا مبادرة الشركة الفرنسية، التي اعتبروها الأولى من نوعها التي تقوم بها شركة تنشط على تراب البلدية، معبرين في الوقت نفسه عن استيائهم لعدم قيام الشركات البترولية التي تنشط على تراب الولاية، وطنية كانت أم أجنبية، والتي يقدر عددها بالعشرات، وعلى رأسها شركة سوناطراك بمختلف فروعها، بمثل هذه المبادرات الإنسانية والاجتماعية، خاصة أن نصوصا قانونية تنص على إجبارية تقديم الشركة التي تنشط على تراب بلدية ما، لخدمة اجتماعية لفائدة سكان تلك المنطقة، وهو ما ينعدم تماما ببلدية الدبداب أو باقي البلديات البترولية، ماعدا بعض المساعدات الغذائية التي تقدمها سوناطراك في إطار قفة رمضان. ويطالب المواطنون الشركات البترولية بضرورة الاقتداء بالشركة الفرنسية التي قدمت هذه التجهيزات، وقامت في ظرف أشهر بما لم تقم به عشرات الشركات في ظرف سنوات وعلى رأسها سوناطراك، التي يتحجج مسؤولوها بأن القرارات بمثل منح أي شيء يتم اتخاذها من طرف المديرية العامة بالجزائر العاصمة.