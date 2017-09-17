إتلاف خضروات مسقية بالمياه القذرة شمال الأغواط

أتلفت المصالح المختصة على مستوى بلدية آفلو شمال الأغواط نحو 3 هكتارات من المحاصيل الفلاحية على اختلافها بعد ثبوت سقيها بمياه الصرف الصحي عبر مجرى الواد المدسوس، مع إحالة ستة متورطين وشهود على العدالة، قبل حجز ستة محركات استغلت في عملية السقي.

وحسب مصادرنا المتطابقة فإن القضية حركتها مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا على إثر معلومات مؤكدة أعقبها أخذ عينات من المياه المذكورة وتحليلها وإثبات عدم صلاحيتها.

ومعلوم أن الإنتاج الفلاحي بالمنطقة المذكورة كان يسوّق محليا ويكون قد تسبب في عدد من الحالات المرضية، في وقت ما زالت فيه قطعان الماشية تشرب مياه الوادي المذكور على مسافة تزيد عن 30 كم، دون رقيب ولا حسيب ولا اهتمام من طرف مالكيها، على الرغم من نفوق عدد من رؤوس الماشية لعدم صلاحية المياه المذكورة، وهذا في غياب نقاط أخرى لشرب الماشية بالمنطقة.