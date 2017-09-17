نائب مارين لوبان يستقيل من حزب الجبهة الوطنية

أعلن فلوريان فيليبو، نائب رئيسة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا (يمين متطرف) استقالته من الحزب، بعد يوم من سحب الرئيسة مارين لوبان لجميع صلاحياته.

وفي تصريح لقناة "فرانس 2"، الخميس، قال فيليبو، إن قرار سحب جميع صلاحياته أزعجه جداً وأثّر بشكل سلبي على بقية الأعضاء، لذلك قرر مغادرة الحزب.

والجمعة الماضية، دعت مارين لوبان، فيليبو إلى "توضيح وضعه"، في إشارة إلى توليه في آن واحد، منصب نائب لها، ورئيساً لجمعية "باتيريوت" التي أسسها في ماي الماضي.

وأمس (الأربعاء)، قالت لوبان، إنها قررت سحب جميع صلاحيات فيليبو بسبب عدم استجابته لدعوتها.

من جهة أخرى، أعلنت صوفيا مورتيل، عضو حزب الجبهة الوطنية والنائبة في البرلمان الأوروبي، دعمها لفيليبو، وقررت الاستقالة من الحزب.