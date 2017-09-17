"الشروق" تزورها بالعاصمة وتنقل مشاهد الفرحة المؤجلة وصرخة سكانها المدن والأحياء الجديدة.. المعاناة!

لم يكن أي مرحّل جديد إلى الأحياء السكنية الجديدة على مستوى العاصمة، في عمليات الترحيل السابقة ينتظر أن تتحول نعمة الحصول على سكن لطالما انتظره لسنوات أو ربما لنصف قرن، إلى نقمة حقيقية، حتى إن البعض منهم بات يحن إلى حياة الصفيح بسبب العزلة والمشاكل التي ما فتئت تتخبط فيها الأحياء الجديدة.

"طريق مهترئ، انعدام المحلات.. لا مساحات خضراء.. تلاميذ يقطعون الكيلومترات للوصول إلى المدارس"، والعديد من المشاكل التي يتخبط فيها المرحلون الجدد إلى الأحياء السكنية الجديدة، فالزائر إليها يخيل إليه أنه في حي مهجور تسكنه الأشباح لولا ضجيج الأطفال.. هذه الأحياء الجديدة تحولت إلى مراقد لسكانها بالرغم من تصريحات مسؤوليين بشأن القضاء النهائي على هذه الظاهرة التي برزت في الفترة الأخيرة، حسب القاطنين، فإن بين التصريحات والواقع فرق شاسع كشفته سياسة "البريكولاج".

.. "مرحبا بكم في حي القفار"

كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا عندما وصلت "الشروق" إلى حي سيدي سليمان المعروف بحوش القازوز ببلدية خرايسية، فعند دخولك الحي تأخذ انطباع على أن الحي قديم ولم يمر على افتتاحه سنتان فقط، فعند مدخل الحي علقت إحدى الساكنات قبل أن نعرف بأنفسنا ''نحن نخرج من الحي في الصيف والربيع فقط أما في الشتاء فنحن معتقلون في شققنا". وأضافت: "الحي يفصله عن حوش القازوز هذا الوادي فعندما يرتفع منسوب المياه نعزل تماما عن العالم الخارجي".

.. "مرحبا بكم في حي القفار".. هكذا علق عمي مولود دليلنا في الحى الذي راح يسرد لنا معاناتهم من أول يوم لهم هناك، وقال: "المشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى باختصار في نظر المسؤولين بعد ترحيلنا حسنوا لنا المعيشة ولكن عكس ذلك تماما لقد أحضرونا لـ''الخلاء" وتركونا نصارع لوحدنا".

مدارس "شاليهات" بلا مراحيض وتلاميذ يعانون

الشهادات تقول إن المشكل الكبير الذي يعاني منه السكان هو غياب المؤسسات التربوية وملحقة المتوسطة الوحيدة الموجودة في الحي عبارة عن 5 شاليهات يدرس فيها 3 سنوات فقط وهي "سنة أولى متوسط وثانية وثالثة"، وتفتقر حتى إلى دورات المياه، وبناء على تصريحات سكان فإن التلاميذ عندما يريدون الذهاب إلى المراحيض يذهبون إلى منازلهم ثم يعودون إلى القسم لمتابعة الدروس.

... التقينا بإحدى التلميذات التي شرحت لنا معاناتها وقالت: "ننهض في الساعة الخامسة صباحا والخروج من المنزل يكون في الساعة السادسة للتوجه إلى غاية الطريق السريع لانتظار الحافلات التي توصل إلى محطة بئر توتة لنستقل حافلة أخرى إلى بلدية خرايسة''. وأضافت: "نصل إلى مدارسنا في الساعة الثامنة والربع أي ربع ساعة تأخيرا". وأردفت: "لا تتعجبوا.. المسؤولون لا تهمهم دراستنا أو راحتنا بل تخلصوا منا بترحيلنا".

وسرد لنا عمى مولود معاناة السكان وقال: "من أجل قارورة ماء نمشي قرابة 3 كيلومترات عبر مسالك ترابية، فمحلات الحي مغلقة إلى إشعار آخر، وقال: "طلبنا توضيحا من بلدية خرايسية التي بدورها التزمت الصمت وقال لهم أحد المسؤولين: "احمدوا ربي على ترحيلكم اذهبوا إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل المحلات"، وأضاف المتحدث أنه حتى السوق لا وجود له، وعند سؤالنا عن المساحات الخضراء قال: "أحلامنا اختصرناها في تحسين معيشتنا من خلال تهيئة الطرقات وتوفير الإنارة وتوفير النقل والمرافق الضرورية، فبريكولاج المسؤولين واضح للعيان.. لا نريد شيئا منهم نريد حقوقنا فقط".

بارك الله فيكم على الترحيل.. لكنكم "رميتونا في الخلا"

تركنا حي سيدي سليمان وتوجهنا إلى حي 2100 مسكن أبزيو بالدويرة، الحي الذي تحدث عنه الجميع لجماليته، ولكن عند التوغل فيه تكتشف الوجه الآخر له، وتكتشف معاناة التي يعيشها المرحلون الجدد.

أثناء وجودنا في الحي لاحظنا العديد من الأولياء يتنقلون راجلين رفقة أبنائهم من الحي الجديد إلى غاية وسط مدينة الدويرة على الطريق السريع.. عندما تقربنا من إحدى النساء قالت: ''رحلونا بارك الله فيهم ولكن يرحلوننا ويرموننا بهذه الطريقة التي لا نقبلها على أنفسنا، فتلاميذ الحي يقطعون قرابة 7 كيلومترات من أجل الدراسة فهذا غير معقول".

وأضافت ذات المتحدثة أن السكان قاموا بالاحتجاج أمام البلدية التي كانوا يقطنون فيها من قبل، حيث أكدت لهم ذات المصالح أنه عليهم بالتوجه إلى مديرية التربية- غرب من أجل توفير المؤسسات التربوية في أطوارها الثلاثة.

ولا يزال المرحلون الجدد القاطنون بالدويرة ينتظرون التفاتة المسؤولين لاستدراك بعض النقائص. وأكد السكان أن فرحتهم لم تدم طويلا، خاصة أن بعض المطالب أصبحت ضرورية وفي حاجة إلى التدخل المستعجل، لا سيما ما يتعلق بفتح المحلات التجارية المغلقة دون استغلالها، فضلا عن ضرورة توفير قاعات للعلاج والعيادات الخاصة ومكاتب البريد التي زادت مشقة التنقل إلى بلديات مجاورة في ظل غياب وسائل النقل. وحسب محدثتنا ''لما كنا في الصفيح كان كل شيء متوفرا.. المسؤولون كرمونا بالشقق ورموا بنا في الصحراء"...

"عدل" المالحة و"تساهمي" بابا علي.. فرحة مؤجلة

المشاكل التي يعيشوها سكان الأحياء التي زارتها ''الشروق" هي نفسها التي يعيشها سكان عين المالحة بجسر قسنطينة وكذا الحي التساهمي ببابا علي المقابل للأحياء الخضراء، فالبريكولاج والعشوائية في توزيع السكنات واضح للعيان.

حي "عدل" بحي عين المالحة الذي كثر الحديث عنه، يلاحظ فيه بسرعة غياب التهيئة الكلية عبر طرقاته التي لا يزال العديد منها عبارة عن ورشة مفتوحة، وما زاد الطين بلة هو تماطل السلطات في إغلاق البالوعات قرب البنايات التي تنبعث منها روائح كريهة، وتزداد حدتها مع ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى الانتشار الواسع للقوارض، فيعتبر الحي بالنسبة إلى ساكنيه ''مرقدا'' فقط، ويتجلي ذلك في الغياب الكلى للمرافق الضرورية، أما بخصوص النقص الفادح للهياكل التجارية، فحدث ولا حرج، فلا وجود للمحلات التجارية لأسباب مجهولة، كما يفتقر الحي إلى كافة المؤسسات التربوية، فيضطر التلاميذ في الأطوار الثلاثة إلى الذهاب إلى بلدية بئر خادم أو إلى بلدية جسر قسنطينة في ظل غياب النقل والمساحات الخضراء.

"أحياء خضراء".. سوداء بالمشاكل في أولاد فايت

نفس الوضعية تتكرر في أحياء أولاد فايت، على مستوى السكنات الاجتماعية، وكذا مشاريع "عدل" في كلّ من مواقع "بلاطو" وسمروني، حيث لا وجود للمرافق العمومية، والأدهى والأمر أن السلطات المعنية لا تبحث عن حلول سريعة ولا تبرع إلا في تقديم الوعود لامتصاص الغضب.

أما حي التساهمي ببابا علي "المرقد الكارثة'' كما يحلو لسكانه تسميته، حيث لا يزال يغرق في حفر ومطبات جراء عدم الاستكمال الكلى لأشغال التهيئة عبر الأرصفة والطرقات فكأنه عبارة عن ورشة مفتوحة إلى أجل غير معلوم، متسائلين في ذات السياق عن موعد انطلاق مشاريع مختلف المؤسسات التربوية التي لا تزال عبارة عن وعود كاذبة، حيث يضطر السكان إلى قطع الطريق السريع من أجل نقل أبنائهم إلى الأحياء الخضراء أو نقلهم إلى بلديات مجاورة.

وفي ظل غياب كافة المرافق الضرورية وكذا المشاكل التي يتخبط فيها المواطنون بهذه "المدن والأحياء الجديدة" التي أطلق عليها أنها "نموذجية" و"ذكية"، هل سيتدخل المسؤولون قريبا لإنهاء المعاناة قبل نفاد صبر أيوب؟

"الشروق" تزور المدينة الجديدة وتنقل معاناة قاطنيها

سيدي عبد الله.. مدينة الأشباح؟!

لم يكن الكثير من الجزائريين ينتظر أن تتحول مدينة سيدي عبد الله الجديدة، التي حولها مسؤولون من خلال الوعود إلى المدينة الذكية، والنموذجية التي ستحقق ثورة في صناعة المدن بالجزائر إلى مدينة أشباح، دفعت عشرات المستفيدين خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى العزوف عن شغل سكناتهم واستغلالها، رغم مرور أكثر من تسعة أشهر على استلام مفاتيحهم.

.. يبدو أن رائحة العيوب على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله، التي انتظرت عشرية كاملة لترى النور بدأت تفوح، بمرور الأيام، بسبب النقائص العديدة والمشاكل المتعددة التي باتت تنغص حياة المستفيدين من المشروع "الحلم" الذي راود العشرات من المواطنين المتمثل في السكن، ليصطدموا فيما بعد بواقع مرير نغص عليهم حياتهم، وأرجأ فرحتهم إلى إشعار غير معلوم، جراء انعدام أدنى متطلبات العيش الكريم، ما جعل الآلاف من المستفيدين يعزفون عن استغلال السكنات التي استفادوا منها، اللهم إلا عدد قليل وجزء بسيط من المكتتبين الذين لم يجدوا بدا من شغل مسكنهم، عوض البقاء في الشارع أو مواصلة معاناة تأجير السكن.

سكنات شاغرة وأخرى معروضة للكراء ومواطنون "كرهوا"!

.. الساعة كانت تشير إلى حدود الساعة الثانية زوالا، حين ولجت أقدامنا إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله التي تم تدشينها في 11 ديسمبر الماضي، في عهد وزير السكن السابق، عبد المجيد تبون. آلاف الوحدات السكنية شاغرة، محلات موصدة إلا البعض منها من انطلاق في الاشتغال الفعلي، مواطنون معزولون في منازلهم بسبب نقص النقل، ومتمدرسون عائدون مرهقين إلى منازلهم بسبب بعد المؤسسات التربوية الواقعة في وسط مدينة المعالمة.. حركة خافتة وسكون يطبع يوميات المدينة الجديدة، التي تحولت إلى مدينة أشباح.

.. ونحن نجول بين عمارات مدينة سيدي عبد الله، صادفنا أحد السكان الأوائل بها، حيث كان بصدد الجلوس في إحدى زوايا الحي للحديث مع صديق في ظل غياب أي مرفق يخفف عنهم وقت الفراغ، بعدما قرار الخروج إلى التقاعد.. عمي أحمد سرد لنا يوميات المواطنين الذين أجبرتهم الظروف مثله على شغل مسكنه الحلم الذي دام 16 سنة للاستفادة منه، على الرغم من النقائص التي وجدها كغيره من المستفيدين، وهي نفس النقائص التي حالت دون التحاق الآلاف من المكتتبين بشققهم، وأجبرتهم على عرضها للكراء بطرق ملتوية، قصد در أموال بدل غلقها.

الغاز "حلم" وعائلات تعيش على ضوء الشموع بالمدينة الذكية

يواصل عمي أحمد سرد تفاصيل المعاناة التي يتكبدها المكتتبون الأوائل في برنامج "عدل"، بدءا بالتماطل في ربط العمارات بعدادات الغاز وتقاذف المسؤولية في كل مرة مع الجهة المسيرة ومؤسسة سونلغاز، ما جعلهم يتكبدون عناء التنقل نحو وسط مدينة زرالدة وقطع مسافة كبيرة لاقتناء قارورات غاز البوتان، في حين يبقى الربط بهذه المادة الحيوية نسبيا، ومتفاوتا بين عمارة وأخرى.

الأدهى- حسب محدثنا- أن العديد من العمارات تفتقد ماء الشرب والكهرباء، حتى إن العائلات بها ممن حتمت عليها ظروفها استغلال سكناتها تقضي لياليها على ضوء الشموع، وتوفير الماء عن طريق ملء الدلاء ورفعها إلى الطوابق العلوية، فضلا عن انعدام النظافة والصيانة، حيث لا يزال البعض من قاطني العمارات هم من يتكفلون بأنفسهم بتنظيف سلالم العمارات، بعدما تأخرت وكالة "عدل" في توظيف عاملات نظافة خصيصا لهذه المهمة، في حين يدفعون شهريا الرسوم على ضمان نظافة العمارات.

محلات موصدة والسوق في خبر كان... و"العولة" لمواجهة العزلة!

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث كشف قاطنون أنهم يضطرون إلى التنقل إلى حي بلكور الشعبي الذي كان يقطن به البعض وغيره من الأماكن، القريبة والبعيدة، من أجل اقتناء مختلف الحاجات من الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية، في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات لفتح سوق جوارية أو على الأقل الترخيص لنشاط ما يعرف بـ"الأسواق الباريسية"، وحتى المحلات التي طرحت في وقت سابق للبيع بالمزاد العلني، لم يظهر لها أي أثر، باعتبار أن غالبيتها لا تزال أبوابها موصدة، فالحي- حسب عمي أحمد- يفتقر إلى مخبزة ومحلات لبيع اللحوم وسوق لبيع الخضر والفواكه، ما جعلهم يعيشون في حي أشبه بالمرقد، وشعار المدينة المدمجة أضحى حلما بعيد المنال، متسائلا باسم الكثير مثله، عن سبب عدم فتح المحلات على الرغم من مرور قرابة سنة من توزيعها.

غياب المدارس يشتت العائلات وينسف فرحة السكن

أما عمي حسان المتقاعد، فقد استنكر النقص الفادح في النقل المدرسي والجامعي، الأمر الذي أجبر الطلبة على الاستيقاظ باكرا للالتحاق بمقاعد الدراسة، وكأنهم يعيشون خارج العاصمة، مشيرا إلى أنه في ظل انعدام متوسطات وثانويات بالمدينة الجديدة، اضطروا إلى تسجيل أبنائهم عند أصهارهم بمقر إقاماتهم الأصلية، ليتحول حلم السكن الذي يجمع العائلة تحت سقف واحد إلى سبب لتشتيت شمل العائلة، فالأبناء في مكان، والآباء في جهة والسبب عدم استكمال مشروع المتوسطة والثانوية، ليتساءل هل من المعقول أن تنجز وتستكمل أشغال 10 آلاف مسكن في حين إن الثانوية والمتوسطة تطول مدتها؟ ويستطرد لماذا لم توفر السلطات النقل المدرسي والجامعي، وحتى الحافلات لا يظهر لها أثر بعد الرابعة زوالا، والمشكل الأكبر هو غياب عيادة أو قاعة علاج، ليضطر المرضى إلى التوجه نحو إحدى البلديات لقضاء حاجتهم.

مكتتبون غاضبون والسبب تأجيل تسليم المفاتيح

ونحن بصدد مغادرة المدينة الجديدة صادفنا عددا من المواطنين الذين قدموا لمتابعة مدى تقدم أشغال تزفيت الطرقات بأحد أشطر هذا المشروع السكني الكبير على غرار العمارات الموجودة بعمارة جزء "سي" والجزء "دي"، الذين أكدوا على مواصلتهم الاحتجاج إلى غاية تسليم سكناتهم، بعدما طلبت منهم وكالة عدل الانتظار إلى غاية الفاتح نوفمبر، وهو ما رفضوه جملة وتفصيلا بحجة الظروف القاسية التي هم فيها.