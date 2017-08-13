شيرين لـ "الشروق": عمّتي اعتبرت غنائي إعلان حرب عليها.. معركة بين نعيمة وابنة شقيقها "نجيب" بسبب لقب"عبابسة"!

فتحت مطربة الأفراح والأعراس الأولى في الجزائر، الفنانة نعيمة عبابسة، النار على ابنة شقيقها نجيب عبابسة "شيرين" من خلال منشور دوّنته عبر صفحتها الخاصة على "فايسبوك".

ورغم أن نعيمة لم تذكر ابنة أخيها بالاسم، إلا أن صورة المحادثة المأخوذة من "الماسنجر" التي أرفقتها نعيمة بالمنشور، توحي بأن المقصودة هي ابنة أخيها دون سواها!!

وكتبت نعيمة غاضبة: "انظروا إلى دخلاء مواقع التواصل الاجتماعي.. أرسلوا إلي محادثة بين المدعوة "س. س" التي تصفني فيها بالمطربة العجوز، وبين من كانت تلميذتي على مدار 20 عاما.. لم كل هذا العداء وهذه الكراهية.. أفكر في تغيير مهنتي حتى لا أكون زميلة لهؤلاء الحثالة!!"

والمعروف أن خلافا قديما حدث قبل بضع سنوات بين نعيمة وشيرين عبابسة، عندما خرجت الأخيرة عبر "الشروق اليومي" لتكشف عن حرب في الخفاء تخوضها ضدها "العمّة" في الكواليس، وكيف طردتها من بيتها رفقة ابنها وزوجها لمجرد قرارها احتراف الغناء الذي اعتبرته نعيمة بمثابة إعلان حرب عليها.

وسبق لشيرين أن صرّحت: "عمتي فضلت أن أبقى مجرد كورال يغني ويردد وراءها على أن أستقل وأغني بمفردي. مع أنها كانت أولى برعايتي فنيا، ولكن لشيء ما في نفسها رفضت مساعدتي حتى لا يعرفني الناس وأشتهر خارج نطاق الأعراس والأفراح. وقد كان واضحا اعتراضها على احترافي الغناء حين قررت تسجيل أول ألبوم خاص بي، رغم أن ذلك كان بمباركة زوجي. يومها وجدتها تقول لي بالحرف: إذا سجلت ألبوما فعليك أن تتنازلي عن لقب "عبابسة" واقترحت عليّ اسم "شيرين مهدي" نسبة إلى ابني. وطبعا رفضت ذلك، لأن "عبابسة" لقب والدي".