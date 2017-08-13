فتحت مطربة الأفراح والأعراس الأولى في الجزائر، الفنانة نعيمة عبابسة، النار على ابنة شقيقها نجيب عبابسة "شيرين" من خلال منشور دوّنته عبر صفحتها الخاصة على "فايسبوك".
ورغم أن نعيمة لم تذكر ابنة أخيها بالاسم، إلا أن صورة المحادثة المأخوذة من "الماسنجر" التي أرفقتها نعيمة بالمنشور، توحي بأن المقصودة هي ابنة أخيها دون سواها!!
وكتبت نعيمة غاضبة: "انظروا إلى دخلاء مواقع التواصل الاجتماعي.. أرسلوا إلي محادثة بين المدعوة "س. س" التي تصفني فيها بالمطربة العجوز، وبين من كانت تلميذتي على مدار 20 عاما.. لم كل هذا العداء وهذه الكراهية.. أفكر في تغيير مهنتي حتى لا أكون زميلة لهؤلاء الحثالة!!"
والمعروف أن خلافا قديما حدث قبل بضع سنوات بين نعيمة وشيرين عبابسة، عندما خرجت الأخيرة عبر "الشروق اليومي" لتكشف عن حرب في الخفاء تخوضها ضدها "العمّة" في الكواليس، وكيف طردتها من بيتها رفقة ابنها وزوجها لمجرد قرارها احتراف الغناء الذي اعتبرته نعيمة بمثابة إعلان حرب عليها.
وسبق لشيرين أن صرّحت: "عمتي فضلت أن أبقى مجرد كورال يغني ويردد وراءها على أن أستقل وأغني بمفردي. مع أنها كانت أولى برعايتي فنيا، ولكن لشيء ما في نفسها رفضت مساعدتي حتى لا يعرفني الناس وأشتهر خارج نطاق الأعراس والأفراح. وقد كان واضحا اعتراضها على احترافي الغناء حين قررت تسجيل أول ألبوم خاص بي، رغم أن ذلك كان بمباركة زوجي. يومها وجدتها تقول لي بالحرف: إذا سجلت ألبوما فعليك أن تتنازلي عن لقب "عبابسة" واقترحت عليّ اسم "شيرين مهدي" نسبة إلى ابني. وطبعا رفضت ذلك، لأن "عبابسة" لقب والدي".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين بفرنسا قبل جانفي 1963
2أويحيى: الأزمة حادة و"الموس وصل للعظم"
3أويحيى يأمر بتقارير عن المشاريع المجمدة من قبل حكومة سلال!
4عيسى: تطبيقي للسنّة يغيض الكيان الصهيوني
5التقشّف "يجوّع" التلاميذ ويغلق 12 ألف مطعم مدرسي!
Français English
الرأي
سلطان بركاني
حياة جديدة مع بداية عام جديد
محمد الهادي الحسني
"خلات الجزائر"
صالح عوض
الجلال والجمال
جمال لعلامي
بداية العفيس والدحيس!
رشيد ولد بوسيافة
"دكاترة" في الاحتيال!
أبو بكر خالد سعد الله
من حذف البسملة إلى إلغاء الأولمبياد
عمار يزلي
الإناء بما فيه.. "يترشح"
جمال لعلامي
الفياغرا ولحم العواشير!
محمد حمادي
معارضة "الذئب تحت الشجرة"؟!
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! (3)
الفيديو
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
شيرين لـ "الشروق": عمّتي اعتبرت غنائي إعلان حرب عليها..
معركة بين نعيمة وابنة شقيقها "نجيب" بسبب لقب"عبابسة"!
رابح. ع
فتحت مطربة الأفراح والأعراس الأولى في الجزائر، الفنانة نعيمة عبابسة، النار على ابنة شقيقها نجيب عبابسة "شيرين" من خلال منشور دوّنته عبر صفحتها الخاصة على "فايسبوك".
تغطيات ذات صلة
معركة بين نعيمة وابنة شقيقها "نجيب" بسبب لقب"عبابسة"!
أزمة قوائم الأفلان تشغل ولد عباس عن خطة الحكومة!
السيناتورات يوقعون صكا على بياض لأويحيى!
استيراد السيارات مازال مؤجّلا!
"الموس وصل للعظم".. طبع النقود أو لا أجور!
ورغم أن نعيمة لم تذكر ابنة أخيها بالاسم، إلا أن صورة المحادثة المأخوذة من "الماسنجر" التي أرفقتها نعيمة بالمنشور، توحي بأن المقصودة هي ابنة أخيها دون سواها!!
وكتبت نعيمة غاضبة: "انظروا إلى دخلاء مواقع التواصل الاجتماعي.. أرسلوا إلي محادثة بين المدعوة "س. س" التي تصفني فيها بالمطربة العجوز، وبين من كانت تلميذتي على مدار 20 عاما.. لم كل هذا العداء وهذه الكراهية.. أفكر في تغيير مهنتي حتى لا أكون زميلة لهؤلاء الحثالة!!"
والمعروف أن خلافا قديما حدث قبل بضع سنوات بين نعيمة وشيرين عبابسة، عندما خرجت الأخيرة عبر "الشروق اليومي" لتكشف عن حرب في الخفاء تخوضها ضدها "العمّة" في الكواليس، وكيف طردتها من بيتها رفقة ابنها وزوجها لمجرد قرارها احتراف الغناء الذي اعتبرته نعيمة بمثابة إعلان حرب عليها.
وسبق لشيرين أن صرّحت: "عمتي فضلت أن أبقى مجرد كورال يغني ويردد وراءها على أن أستقل وأغني بمفردي. مع أنها كانت أولى برعايتي فنيا، ولكن لشيء ما في نفسها رفضت مساعدتي حتى لا يعرفني الناس وأشتهر خارج نطاق الأعراس والأفراح. وقد كان واضحا اعتراضها على احترافي الغناء حين قررت تسجيل أول ألبوم خاص بي، رغم أن ذلك كان بمباركة زوجي. يومها وجدتها تقول لي بالحرف: إذا سجلت ألبوما فعليك أن تتنازلي عن لقب "عبابسة" واقترحت عليّ اسم "شيرين مهدي" نسبة إلى ابني. وطبعا رفضت ذلك، لأن "عبابسة" لقب والدي".