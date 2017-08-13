أعلنت القنصلية العامة لإسبانيا في الجزائر و" ب.ل.س إنترناشونال" عن تعديل عملية حجز المواعيد لطلب تأشيرة الدخول إلى إسبانيا اعتبارا من 5 أكتوبر 2017.
وقالت شركة " ب.ل.س إنترناشونال" في بيان لها الثلاثاء ، أنها قدأدخلت إجراءات جديدة لمساعدة المسافرين، لتسهيل تحديد مواعيد السفر، وتجنب الاستخدام الاحتيالي لبعض الأشخاص.
وأوضح البيان، إلزامية دفع رسوم خدمة شركة "ب.ل.س إنترناشونال" إلى أقرب وكالة للقرض الشعبي الجزائري، بالنسبة للأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرة قبل حجز الموعد على الانترنت، حيث يتم إيداع المبلغ على الحساب المصرفي لـشركة " ب.ل.س إنترناشونال" المرقم كالتالي: 004 00174 4000029582 مفتاح 19، وسيقوم البنك بتسليم المتقدم إيصال لكل دفعة، ويحتوي هذا الإيصال على رقم تسلسلي يعتبر بمثابة رقم مرجعي لحجوزات التعيين على الموقع الإلكتروني لشركة "ب.ل.س إنترناشونال" https://algeria.blsspainvisa.com/arabic/index.php
وبمجرد الدفع ، يجب على المتقدم الانتظار 24 إلى 48 ساعة قبل بدء عملية الحجز عبر الإنترنت، باستخدام تفاصيل إيصال البنك، ويمكن إجراء الدفعات بالبنك ابتداءا من 2 أكتوبر المقبل.
وأوضحت القنصلية العامة لإسبانيا في الجزائر ، أن إيصال البنك صالح لمدة ثمانية (08) أيام، ابتداءا من تاريخ الإصدار، وبعد هذه الفترة، فإن الإيصالات لن تكون صالحة والدفع غير قابلة للاسترداد، وتدعو شركة "ب.ل.س إنترناشونال" متقدمي الطلبات إلى برمجة تاريخ سفرهم قبل البدء في حجز المواعيد، إذ يجب على المترشح إلزامية تقديم وثيقة السفر الأصلية (أي جواز السفر) إلى البنك، وإلا لن يتم قبول الدفع، ويتم إيلاء اهتمام خاص لمستودعي الأسر، وفي هذه الحالة، يجب على الأب أو الوصي القانوني تقديم إثبات القرابة أو الوصاية كسجل الأسرة، أوقرار المحكمة، ثم قيام بدفع مسحقات "ب.ل.س إنترناشونال" على انفراد لكل عضو من عائلته.
وأضاف البيان، أنه لا يوجد رسوم إضافية بخلاف رسوم الخدمة التي تفرضها شركة "ب.ل.س إنترناشونال" لاستخدام الخدمة، وأن أي شخص يقدم هذه الخدمة مقابل أي دفعة إضافية يفعل ذلك بشكل غير قانوني ويخضع لإجراءات قانونية، وقالت شركة "ب ل س إنترناشونال" أنها غير مسؤولة عن هذا القرار إذا بدأها مقدم الطلب.
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قنصلية إسبانيا بالجزائر تعدل إجراءات أخذ مواعيد التأشيرة
منير ركاب
أعلنت القنصلية العامة لإسبانيا في الجزائر و" ب.ل.س إنترناشونال" عن تعديل عملية حجز المواعيد لطلب تأشيرة الدخول إلى إسبانيا اعتبارا من 5 أكتوبر 2017.
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وقالت شركة " ب.ل.س إنترناشونال" في بيان لها الثلاثاء ، أنها قدأدخلت إجراءات جديدة لمساعدة المسافرين، لتسهيل تحديد مواعيد السفر، وتجنب الاستخدام الاحتيالي لبعض الأشخاص.
وأوضح البيان، إلزامية دفع رسوم خدمة شركة "ب.ل.س إنترناشونال" إلى أقرب وكالة للقرض الشعبي الجزائري، بالنسبة للأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرة قبل حجز الموعد على الانترنت، حيث يتم إيداع المبلغ على الحساب المصرفي لـشركة " ب.ل.س إنترناشونال" المرقم كالتالي: 004 00174 4000029582 مفتاح 19، وسيقوم البنك بتسليم المتقدم إيصال لكل دفعة، ويحتوي هذا الإيصال على رقم تسلسلي يعتبر بمثابة رقم مرجعي لحجوزات التعيين على الموقع الإلكتروني لشركة "ب.ل.س إنترناشونال" https://algeria.blsspainvisa.com/arabic/index.php
وبمجرد الدفع ، يجب على المتقدم الانتظار 24 إلى 48 ساعة قبل بدء عملية الحجز عبر الإنترنت، باستخدام تفاصيل إيصال البنك، ويمكن إجراء الدفعات بالبنك ابتداءا من 2 أكتوبر المقبل.
وأوضحت القنصلية العامة لإسبانيا في الجزائر ، أن إيصال البنك صالح لمدة ثمانية (08) أيام، ابتداءا من تاريخ الإصدار، وبعد هذه الفترة، فإن الإيصالات لن تكون صالحة والدفع غير قابلة للاسترداد، وتدعو شركة "ب.ل.س إنترناشونال" متقدمي الطلبات إلى برمجة تاريخ سفرهم قبل البدء في حجز المواعيد، إذ يجب على المترشح إلزامية تقديم وثيقة السفر الأصلية (أي جواز السفر) إلى البنك، وإلا لن يتم قبول الدفع، ويتم إيلاء اهتمام خاص لمستودعي الأسر، وفي هذه الحالة، يجب على الأب أو الوصي القانوني تقديم إثبات القرابة أو الوصاية كسجل الأسرة، أوقرار المحكمة، ثم قيام بدفع مسحقات "ب.ل.س إنترناشونال" على انفراد لكل عضو من عائلته.
وأضاف البيان، أنه لا يوجد رسوم إضافية بخلاف رسوم الخدمة التي تفرضها شركة "ب.ل.س إنترناشونال" لاستخدام الخدمة، وأن أي شخص يقدم هذه الخدمة مقابل أي دفعة إضافية يفعل ذلك بشكل غير قانوني ويخضع لإجراءات قانونية، وقالت شركة "ب ل س إنترناشونال" أنها غير مسؤولة عن هذا القرار إذا بدأها مقدم الطلب.