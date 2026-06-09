آجال إضافية لاستكمال مسابقات توظيف أساتذة التربية

الوظيفة العمومية تصدر فتواها لإنهاء الأعمال المطلوبة إداريًّا:

أعطت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري موافقتها الاستثنائية على منح وزارة التربية الوطنية وقتا زمنيا إضافيا، حتى يتسنى لها استكمال كل الأعمال المرتبطة بمسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ “قسم أول” بأحد الأطوار التعليمية الثلاثة، والتي نظمت على أساس الشهادات بعنوان سنة 2025، وذلك لأجل تحقيق الهدف المبتغى، وهو ضمان منح لكل ذي حق حقه كاملا في التقييم، بالنظر إلى العدد الهائل للمترشحين من جهة، ومن جهة ثانية تحقيق دخول مدرسي مستقر بعدد كاف من المربين.

وفي إرسال، صادر عنها بتاريخ 8 جوان الجاري والحامل لرقم 6309، وبناء على الإرسال رقم 557 المؤرخ في 01 جوان 2026، أعلنت مديرية التطبيق والتدقيق بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عن موافقتها الاستثنائية على الطلب الذي تقدمت به مصالح وزارة التربية المختصة، والمتضمن الترخيص لمديريات التربية للولايات باستكمال وإنهاء كافة العمليات المرتبطة بمسابقات التوظيف على أساس الشهادات “دراسة الملف”، للالتحاق برتب التعليم في الأطوار التعليمية الثلاثة.

ومن ثم، فقد جرى اتخاذ قرار فيصلي يقضي بتمديد الآجال، وذلك بالنظر لقرب انقضاء المدد القانونية المحددة سابقا لاستكمال المسابقة والمحددة بتاريخ 10 جوان الجاري.

ومن هذا المنطلق، لفتت نفس المديرية إلى أنها قد بادرت بالتحرك السريع، بعد تلقيها الطلب سالف الذكر، لاقتناعها بالحجج التي رفعتها وزارة التربية الوطنية، والتي بررت موقفها بالعدد الكبير من المترشحين المشاركين في المسابقات المذكورة أعلاه.

بالإضافة إل ذلك، فقد تزامن برمجة مسابقة التوظيف الخارجية للأساتذة، مع فترة إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية (شهادتي البيام والبكالوريا دورة ماي وجوان 2026)، والتي تطلبت تسخير عدد معتبر من الإطارات المركزية والمحلية، والموظفين للمساهمة في تنظيمها وتأطيرها ثم إنجاحها، مما حال بالتقيد بالآجال القانونية لاستكمال المسابقات.

مديريات التربية مطالبة بعرض نتائج أعمالها

وفي هذا الإطار، وجهت مديرية التطبيق والتدقيق، تعليمات حازمة للوزارة الوصية، تحثها على ضرورة دعوة المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات، للحرص التام على موافاة مصالحها المحلية بالنتائج النهائية للعمليات سالفة الذكر، فور استكمالها، وذلك حتى يتسنى لها إجراء الرقابة اللاحقة أو ما يعرف اصطلاحا “بالرقابة البعدية”، في أحسن الآجال.

وبالتأكيد لما سبق، أشارت المديرية نفسها إلى أن مصالحها، قد سبق لها أن وافقت على الطلب المتعلق بتعديل مقرر توزيع المناصب المالية، وكذا قرارات فتح مسابقات التوظيف المذكورة أعلاه، وذلك من خلال القيام بإدراج المناصب المالية الإضافية وكذا الشاغرة بعنوان سنة 2026، وذلك بموجب إرسالها رقم 5887 المؤرخ في 26 ماي 2026.