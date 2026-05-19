آخر المستجدات بشأن موقف أمريكا من استمرار طهران في برنامجها النووي

فنيون من منظمة الطاقة الإيرانية يشرفون على الأنشطة في منشأة تخطيب اليورانيوم في أصفهان

تحدثت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، عن تغير الموقف الأمريكي بشأن استمرار إيران في برنامجها النووي، الذي شهدت المفاوضات تعثرا بسببه.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدر إيراني لم تسمه، فقد أعلنت إيران أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في الملف النووي، من خلال السماح لطهران بمواصلة نشاط محدود في المجال النووي السلمي.

وكان مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة تيم والتز، قد أعلنوا أن واشنطن تصر على أن تتخلى إيران تماما عن برنامجها النووي.

وفي وقت سابق حذر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن أي اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران دون آلية تفتيش ورقابة من قبل الوكالة “سيكون مجرد قطعة ورق” و”وهم اتفاق”.

وقد أكد غروسي أن الوكالة تمتلك الخبرة والمعرفة الكاملة بكل منشأة نووية إيرانية، وقدمت مقترحات محددة لسد الفجوات بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن واشنطن لم توافق حتى الآن على رفع كامل الأصول الإيرانية المجمدة، بل وافقت مبدئيا على تحرير 25% فقط منها، بينما تسعى طهران للحصول على تنازلات أمريكية تشمل كلا من الملف النووي والملف المالي.

من جانبه، أفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤول أمريكي أن إيران قدمت اقتراحا محدثا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن البيت الأبيض يعتقد أنه ليس كافيا للتوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤولون أمريكيون لـ”أكسيوس” إن “الرئيس ترامب يريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه يفكر في استئنافها بسبب رفض إيران للعديد من مطالبه ورفضها تقديم تنازلات ذات مغزى بشأن برنامجها النووي”.

وأكد مسؤول أمريكي رفيع أنه “إذا لم تغير إيران موقفها، فسيتعين على الولايات المتحدة مواصلة المفاوضات عبر القنابل”، مشيرا إلى أن “الاقتراح الإيراني المضاد، الذي تم تقديمه للولايات المتحدة ليلة الأحد عبر الوسطاء الباكستانيين، لا يتضمن سوى تحسينات رمزية على النسخة الأخيرة”.

وأوضح موقع “أكسيوس” أن “الاقتراح الجديد يتضمن المزيد من الكلمات حول التزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لكنه لا يتضمن أي التزامات تفصيلية بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم مخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب”.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن الولايات المتحدة وافقت على التنازل عن بعض العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال المفاوضات، وقال المسؤول الأمريكي إنه “لن يتم تخفيف العقوبات مجانا دون إجراء مماثل من جانب إيران”.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “إننا لا نحرز تقدما كبيرا.. نحن في وضع خطير للغاية اليوم، وحان الوقت للإيرانيين أن يبادروا بتقديم بعض التنازلات، فنحن بحاجة إلى حوار جاد وعميق ومفصل بشأن البرنامج النووي، وإذا لم يحدث ذلك، فسنضطر إلى إجراء حوار عبر القنابل، وهذا أمر مؤسف”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة وإيران لا تجريان مفاوضات مباشرة بشأن جوهر الاتفاق، لكنهما منخرطتان في محادثات غير مباشرة لمحاولة التوصل إلى توافق في الآراء حول شكل هذه المفاوضات”.