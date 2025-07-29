آخر مستجدّات اللاعب بن ناصر

يبقى اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في مفترق الطرق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتقدّمت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي بِطلب، لِجلب متوسط الميدان بن ناصر مُعارا مرّة أخرى، وحتى صيف 2026. بعد أن استفادت من خدماته وبِنفس الصيغة في النصف الأول من العام الحالي. لكن مسؤولي فريق ميلان آسي الإيطالي رفضوا المقترح، واشترطوا بيع عقد بن ناصر بِصفة نهائية. علما أن فريق “الروسونيري” يملك العقد حتى الـ 30 من جوان 2027.

وهنا تقدّمت إدارة نادي الاتحاد السعودي بِعرض لِشراء العقد، واقترحت مبلغ 10 ملايين أورو، وردّ مسؤولو الميلان مُجدّدا بِالرّفض، كونهم يُريدون استلام مبلغ 15 مليون أورو نظير التخلّي نهائيا عن الدولي الجزائري البالغ من العمر 27 سنة.

وفي تقرير نشره موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، الثلاثاء، فإن بن ناصر ما زال يتكتّم بِشأن قبول اللّعب في الخليج أو تفضيل البقاء في أوروبا. تاركا مدير أعماله يُنسّق الأمور مع إدارة نادي ميلان آسي، التي أخبرته بِضرورة بحث “زبونه” عن فريق جديد، كونه خارج دائرة الحسابات التكتيكية للمدرب ماسّيميليانو ألّيغري نسخة 2025-2026.